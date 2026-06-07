קרן הגידור שגייסה 200 מיליון דולר להשקעה באג"ח טכנולוגיה

קרן הגידור הישראלית "ספרה" השלימה גיוס בזק של 200 מיליון דולר (כ-590 מיליון שקל) לקרן ייעודית בשם "קונברטק" (ConverTech). הקרן תשקיע באגרות חוב להמרה של חברות טכנולוגיה מובילות בוול סטריט - כך נודע לגלובס.

הקרן השלימה את הגיוס מגופים מוסדיים ישראליים בתוך חודש וחצי בלבד - פרק זמן הנחשב מהיר במיוחד בענף. הגיוס הושלם זמן קצר לאחר שביום המסחר האחרון בשבוע שעבר צנח מדד הנאסד"ק בכ־4% (אך עדיין רשם עלייה של יותר מ־30% בשנה האחרונה). את הקרן יוביל נדב צלר.

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קונברטק היא קרן אחות לקרן ספרה טכנולוגיה, שגם אותה מנהל צלר. מדובר בקרן הראשונה של קבוצת ספרה, שנסגרת לגיוסים נוספים כבר בשלב ההשקה שלה. התוכנית המקורית הייתה להשלים את הגיוס בתוך חצי שנה. בספרה אומרים כי הנתון "משקף את הביקוש הגבוה לאסטרטגיה הייחודית של הקרן ואת האמון של המשקיעים בהתמחות הטכנולוגית של צוות הניהול".

בהנפקת אג"ח להמרה הכסף מגויס כחוב, כשבתנאים מסוימים של עליית ערך המניה, ניתן להמיר אותו למניות החברה - מה שמזרים לה הון ומקל על מצב הנזילות שלה. כך הפכו אג"ח להמרה לאחד מאפיקי המימון המרכזיים של חברות הטכנולוגיה בעולם, בשוק המוערך כיום ביותר מ־200 מיליארד דולר, עם גיוסים שנתיים בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים. בין החברות שבחרו לאורך השנים במסלול זה נמצאות גם הישראליות סולראדג', וויקס וקמטק.

היתרון למשקיעים בהשקעה באג"ח להמרה הוא, שבעוד שאג"ח "רגילות" (אג"ח סטרייט) משלמות ריבית קבועה בנוסף להחזר הקרן בסיום התקופה - רכיב ההמרה למניות באג"ח להמרה עשוי להקפיץ את ערכן משמעותית. זאת במידה וההמרה הופכת לכדאית. מאידך, בעת משבר במניות הטכנולוגיה, המחזיקים באג"ח אלה חשופים לירידות חדות, במידה והמשקיעים חוששים שחברה שתיקלע למשבר נזילות ולא תפרע אותן.

האצה משמעותית בענף בעקבות מהפכת ה־AI

קרן הגידור החדשה של ספרה יוצאת לדרך בתקופה של האצה משמעותית בענף הטכנולוגיה העולמי, וברקע מהפכת הבינה המלאכותית. בספרה, קבוצת קרנות גידור שהוקמה לפני מעל לעשרים שנה על ידי ישראל מור, דורון ברין ורון סנטור, מציינים כי קונברטק תישען על הניסיון וההתמחות הסקטוריאלית של צוות הטכנולוגיה של הקרן; שתתמקד באיתור הזדמנויות בחברות טכנולוגיה מובילות, תוך שילוב בין ניתוח אשראי מעמיק להבנת המודלים העסקיים, היתרונות התחרותיים ומנועי הצמיחה שלהן. נדב צלר (38), שעומד בראש הקרן, נבחר לנבחרת המנהיגות של גלובס בפרויקט "40 על 40", שהתפרסם בסוף חודש אפריל.