המומחה שבטוח: ישראל תהיה חייבת לתקוף בתגובה באיראן

איראן שיגרה הערב טילים לעבר צפון הארץ. האם ישראל תהיה חייבת להגיב בתקיפה בשטח איראן, צעד שעלול להוביל להסלמה נוספת ואף לפתוח מערכה חדשה?

לדברי תא"ל (מיל') רן כוכב, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית ודובר צה"ל, התשובה לכך חיובית. "זה ליל הטילים החמישי. הפעם החמישית שהאיראנים יורים על ישראל והפעם זה בעקבות תקיפה שלנו בביירות ללא תקיפה באיראן", אומר כוכב.

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"מדובר על מטח של מספר דו-ספרתי נמוך של טילי קרקע-קרקע איראנים, מחדרה וצפונה. זו תקיפה שתחייב את צה"ל להגיב, והמבחן יהיה מבחן ההסכמה של הממשל. ממש כפי שהוא אסר עלינו לתקפות בדאחייה בלבנון. את התוצאות כולנו רואים הלילה".

תא''ל (מיל') רן כוכב

ומה באשר להנחיות פיקוד העורף? כאן כבר מותח כוכב ביקורת על ההחלטה הגורפת לסגור את מוסדות החינוך. "שנת הלימודים הולכת ומסתיימת והקלות הבלתי נסבלת של סגירת מערכת החינוך נמשכת".