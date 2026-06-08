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גירעון (עודף) תקציבי

הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים: כ-3.75% מהתוצר

לפי האוצר, בחודש מאי לבדו עמד הגירעון על 8.3 מיליארד שקל, בדומה לגירעון בחודש מאי אשתקד • הכנסות המדינה בחודש מאי עמדו על כ-48.2 מיליארד שקל

אסף זגריזק 13:13
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עמד על כ-3.75% מהתוצר - כך דיווח היום (ב') משרד האוצר. בחודש מאי לבדו עמד הגירעון על 8.3 מיליארד שקל, בדומה לגירעון בחודש מאי אשתקד שהסתכם בכ-8.2 מיליארד שקל.

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בחודש מאי לבדו הכנסות המדינה ממסים עמדו על 46.9 מיליארד שקל, עלייה ריאלית של 11% מחודש מאי אשתקד. התשלומים בחודש זה כללו גם מיסוי דו-חודשי של עסקים שפעלו באופן מצומצם במבצע "שאגת הארי", אך מנגד התקבלו מיליארד שקל של הכנסות ממע"מ בגין חודשים קודמים. בשנת 2025 הייתה הפרשה לקרן פיצויים של 100%, לעומת השיעור הרגיל של 25% כעת.

בחודשים ינואר עד מאי 2026 הכנסות המדינה ממסים עלו ב-8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וזאת למרות מבצע "שאגת הארי" והפגיעה בפעילות העסקית. לכן לנוכח ההפתעה החיובית בגבייה ממסים שממשיכה את המגמה מחודש אפריל (אז הייתה עלייה של 11.8%), במשרד האוצר סבורים שיצליחו לסיים את השנה עם יעד גירעון של 4.9% כפי שנקבע בתקציב.

ואולם בימים אלה מתנהלים דיונים אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו על תקציב הביטחון, על רקע פערים של 40 מיליארד שקל בדרישות מערכת הביטחון וכן לנוכח התפתחות הלחימה באיראן כעת.

בכל אופן, הגירעון התמתן עוד יותר מהחודש שעבר ועמד כאמור ב-12 החודשים האחרונים על 3.75%, כששיעור זה מיוחס בין היתר לרבעון הראשון של השנה, אז משרדי הממשלה פעלו במסגרת מגבלה תקציבית של תקציב המשכי, ולוקח זמן למשרדי הממשלה "להתניע" ולהוציא כספים עם קבלת התקציבים.

הוצאות הממשלה בחודש מאי עמדו על כ-56.5 מיליארד שקל. הוצאות הממשלה מתחילת השנה הסתכמו בכ-259.5 מיליארד שקל, לעומת כ-255.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-1.4%.