1 ביל קלינטון ומרתה סטיוארט מריעים לאדריכל הישראלי

במדינת ארקנסו נחנכה השבוע ההרחבה של מוזיאון קריסטל ברידג'ס לאמנות אמריקאית, שתכנן האדריכל הישראלי משה ספדיה - עם רשימת אורחים מרשימה. לאירוע הגיעו נשיא ארה"ב לשעבר ביל קלינטון ומזכירת המדינה לשעבר הילארי קלינטון, מייסדת המוזיאון ויורשת אימפריית וולמארט אליס וולטון, אשת התקשורת אריאנה הפיגנטון, אשת העסקים מרתה סטיוארט ובכירים נוספים מעולמות העסקים, האמנות והפילנתרופיה.

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המוזיאון נפתח בשנת 2011, ונחשב לסיפורי הצלחה בעולם התרבות האמריקאי עם כ-800 אלף מבקרים בשנה. בעבר אף פרסם הוול סטריט ג'ורנל כתבה על הזינוק הכלכלי והנדל"ני שהביא המוזיאון לאזור בו הוא שוכן. ההרחבה החדשה מוסיפה לו כ־10,000 מ"ר של גלריות, מרכזי חינוך, חללי יצירה ומרחבים ציבוריים חדשים.

"חנוכת השלב השני מסמלת את השלמתו של שיתוף פעולה בן שני עשורים", אומר ספדיה, שאחראי בין היתר גם לתכנון של מוזיאון יד ושם, מתחם ממילא וטרמינל 3 בנתב"ג. "זהו מסע משותף שעיצב לא רק בניין, אלא תפיסה שלמה לגבי מה שמוזיאון יכול להיות. מעבר להרחבת הפעילות, הפרויקט מעמיק את החיבור בין אמנות, טבע, למידה וקהילה, ויוצר חוויה חדשה עבור המבקרים".

2 צילום לאורך הגבולות

התמונה "פרחים בקנה" שצילם יאיר המרשלג זכתה בתואר תמונת החקלאות והטבע של ישראל לשנת 2026 - במסגרת תחרות הצילום "הגלריה החקלאית" של קנט. השנה התקיימה התחרות בסימן הצדעה לחקלאים ביישובי הספר ולאורך הגבולות, ונשלחו אליה כ-2,000 תמונות של צלמים חובבים ומקצועיים.

צילום: יאיר המרשלג

3 טיב טעם משקיעים באונליין

קבוצת המזון טיב טעם מקימה בראשון לציון מערך ליקוט רובוטי לפעילות האונליין, בהשקעה הנאמדת בכ-35 מיליון שקל. המערך מוקם בצמוד לסניף הרשת בראשון לציון, ויפעל על שטח של כ־1,200 מ"ר, ששימש עד כה לעמדות ליקוט ואריזה ידניות. המערך כולל מערכת ייעודית למוצרים יבשים עם 26 רובוטים, ומערכת ייעודית למוצרים מצוננים עם 19 רובוטים, וייתן מענה להזמנות ולמשלוחים מאזור תל אביב ועד השפלה. מדובר בטכנולוגיה המאפשרת שיפור משמעותי במהירות הליקוט, ברמת הדיוק וביעילות התפעולית.

סמנכ''לי החברה, גל צוברי ואלון אשכנזי / צילום: אייל אפרתי

4 הצלה חשמלית

קבוצת כלמוביל וארגון "ידידים" משיקים שיתוף פעולה חדש לטובת רכבים חשמליים שנתקעו עם סוללה מרוקנת: החברה תעניק ערכות סיוע למאות מתנדבים בדרכים, המחזיקים ברכב חשמלי. על פי נתוני ידידים, מדי שנה מתקבלות אלפי קריאות סיוע מנהגים שנתקעו עם רכב חשמלי, רובם בטווח של עד כ-3 ק"מ בלבד מעמדת טעינה.

רכבים של המותג ג'נסיס / צילום: יח''צ כלומוביל

5 מינויים חדשים

אלון שץ, 59, מונה למנכ"ל חברת המזון פררו ישראל. מדובר במינוי מקומי ראשון לתפקיד, מאז נכנסה קבוצת פררו לארץ בשנת 2016. קודם לכן כיהן כסמנכ"ל תפעול ומנהל רשת החנויות של מגה קמעונאות, סמנכ"ל מכירות ביוניליוור ישראל, סמנכ"ל מכירות בהנקל שוורצקופף ישראל, ומנהל תחום הסחר בתנובה.

אלון שץ / צילום: Shany Kitlaru Photography

רון מרום מונה לסמנכ"ל ההתחדשות העירונית בחברת חן ואיתי גינדי.

סמדר אשכנזי-רייויט מונתה למנכ"לית בית גיל הזהב תל אביב. קודם לכן שימשה כסמנכ"לית בקבוצת "ד"ר לוינגר מרכזים רפואיים", וכמנכ"לית סטודיו סי.