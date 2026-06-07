השותף החדש של ענקית חנויות הנוחות קמרי

1 קמעונאות

אסף קמרי, בעלי חברת קמרי קמעונאות - המפעילה 130 חנויות נוחות תחת המותגים סבן אקספרס, קנדילנד, סוויט & טויס ועוד - מכניס את יזם הנדל"ן נפתלי שמשון (בעלי חברה הודיה) כשותף בחברה (33.3%) לפי שווי של 100 מיליון שקל.

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מדובר בשיעור זהה לזה שבו מחזיקים במשותף טוני זיו ויוסי מזרחי, בעוד קמרי עצמו מחזיק 33.4%. לצד הסניפים שלה, החברה מחזיקה בזיכיונות של מותגים כמו ארומה, ארקפה, רולדין, גולדה, Be פארם, פיצה עגבנייה, מוזס, יאשקה ועוד, ומפעילה באמצעותם כ-50 סניפים.

לדברי אסף קמרי, "אנו בטוחים שהשותפות תביא להמשך התפתחות הקבוצה בתחומי העסקים והנדל"ן ברחבי הארץ. אנו רואים בה פוטנציאל עסקי של צמיחה ופיתוח האסטרטגיה של החברה, יחד עם נפתלי שמשון, שמביא אתו ניסיון רב־שנים בתחומי פעילות מגוונים".

2 משפיענים

בנובמבר האחרון השיקו בסופר־פארם את משפיענית ה־AI "מאיה לור", וכעת מגיע תורה של "מאיה ברקן" השייכת לחברת התיירות גוליבר. דמות הבינה המלאכותית תפעל ברשתות החברתיות ותציע סקירות על יעדים, טיסות וחבילות נופש, לצד המלצות על מלונות, מסעדות ואטרקציות (כמו "חמשת הפינוקים הכי מושחתים בלונדון").

''מאיה ברקן'' / צילום: יח''צ גוליבר

לדברי תמר גרזון, מנכ"לית גוליבר, "שוק יוצרי התוכן בתחום התיירות בישראל מונה כיום כ־400 יוצרים ומהווה אחד מערוצי השיווק המרכזיים והצומחים ביותר בענף. כחלק מאסטרטגיית החדשנות שלנו, אנו משלבים טכנולוגיות בינה מלאכותית ומשיקים לראשונה משפיענית AI, שתאפשר לנו להציע תוכן רלוונטי, מעורר השראה ומותאם לעידן החדש".

3 שיווק

רשת Be פארם מבית שופרסל השיקה ערכת לידה דיגיטלית וחינמית בשם Be BABY, הפונה להורים טריים. הערכה, הכוללת עשרות קופונים והטבות של עד 50% הנחה למימוש ברשת, הושקה באירוע אימהות צעירות יחד עם קהילת M’s Club, מועדון אימהות שהקימו מור סוויד ומליסה סילבקין. ההצטרפות מתבצעת באמצעות האפליקציה החדשה של Be.

Be BABY / צילום: יח''צ

4 מינויים חדשים

אדריכל אלון טל חנני, 48, מונה למנכ"ל "היתר ישיר", חברה לרישוי עצמי שהקימו "כנען שנהב אדריכלים".

אלון טל חנני / צילום: הדר בן דור

ליאור הולצמן מונה לסמנכ"ל חטיבת הרכב הפרטי בקבוצת סמלת.

עו"ד שיר נוי פיינר מונתה למנהלת מחלקת השיווק והפיתוח העסקי במשרד עורכי הדין פירון.