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השותף החדש של ענקית חנויות הנוחות קמרי

יזם הנדל"ן נפתלי שמשון רכש שליש מחברת קמרי קמעונאות, המפעילה כ־130 חנויות נוחות ומחזיקה בזיכיונות של מותגים כמו ארומה וגולדה • גוליבר מציגה את משפיענית ה־AI "מאיה ברקן" • וגם: Be פארם השיקה ערכה חינמית להורים טריים הכוללת עשרות קופונים והטבות • אירועים ומינויים

גלית חתן 17:20
אסף קמרי, בעלי קמרי קמעונאות / צילום: קמרי קמעונאות
אסף קמרי, בעלי קמרי קמעונאות / צילום: קמרי קמעונאות

1קמעונאות

אסף קמרי, בעלי חברת קמרי קמעונאות - המפעילה 130 חנויות נוחות תחת המותגים סבן אקספרס, קנדילנד, סוויט & טויס ועוד - מכניס את יזם הנדל"ן נפתלי שמשון (בעלי חברה הודיה) כשותף בחברה (33.3%) לפי שווי של 100 מיליון שקל.

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מדובר בשיעור זהה לזה שבו מחזיקים במשותף טוני זיו ויוסי מזרחי, בעוד קמרי עצמו מחזיק 33.4%. לצד הסניפים שלה, החברה מחזיקה בזיכיונות של מותגים כמו ארומה, ארקפה, רולדין, גולדה, Be פארם, פיצה עגבנייה, מוזס, יאשקה ועוד, ומפעילה באמצעותם כ-50 סניפים.

לדברי אסף קמרי, "אנו בטוחים שהשותפות תביא להמשך התפתחות הקבוצה בתחומי העסקים והנדל"ן ברחבי הארץ. אנו רואים בה פוטנציאל עסקי של צמיחה ופיתוח האסטרטגיה של החברה, יחד עם נפתלי שמשון, שמביא אתו ניסיון רב־שנים בתחומי פעילות מגוונים".

2משפיענים

בנובמבר האחרון השיקו בסופר־פארם את משפיענית ה־AI "מאיה לור", וכעת מגיע תורה של "מאיה ברקן" השייכת לחברת התיירות גוליבר. דמות הבינה המלאכותית תפעל ברשתות החברתיות ותציע סקירות על יעדים, טיסות וחבילות נופש, לצד המלצות על מלונות, מסעדות ואטרקציות (כמו "חמשת הפינוקים הכי מושחתים בלונדון").

''מאיה ברקן'' / צילום: יח''צ גוליבר
 ''מאיה ברקן'' / צילום: יח''צ גוליבר

לדברי תמר גרזון, מנכ"לית גוליבר, "שוק יוצרי התוכן בתחום התיירות בישראל מונה כיום כ־400 יוצרים ומהווה אחד מערוצי השיווק המרכזיים והצומחים ביותר בענף. כחלק מאסטרטגיית החדשנות שלנו, אנו משלבים טכנולוגיות בינה מלאכותית ומשיקים לראשונה משפיענית AI, שתאפשר לנו להציע תוכן רלוונטי, מעורר השראה ומותאם לעידן החדש".

3שיווק

רשת Be פארם מבית שופרסל השיקה ערכת לידה דיגיטלית וחינמית בשם Be BABY, הפונה להורים טריים. הערכה, הכוללת עשרות קופונים והטבות של עד 50% הנחה למימוש ברשת, הושקה באירוע אימהות צעירות יחד עם קהילת M’s Club, מועדון אימהות שהקימו מור סוויד ומליסה סילבקין. ההצטרפות מתבצעת באמצעות האפליקציה החדשה של Be.

Be BABY / צילום: יח''צ
 Be BABY / צילום: יח''צ

4מינויים חדשים

אדריכל אלון טל חנני, 48, מונה למנכ"ל "היתר ישיר", חברה לרישוי עצמי שהקימו "כנען שנהב אדריכלים".

אלון טל חנני / צילום: הדר בן דור
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