המשקיעים בת"א יצאו לקנות, וגם סבב לחימה עם איראן לא עצר אותם

הבורסה בתל אביב המשיכה להפגין חוסן ובגרות יוצאות דופן גם בתחילת שבוע המסחר הנוכחי. אם הייתה ציפייה שירידות סוף השבוע בוול סטריט וחידוש המלחמה מול איראן יובילו לנפילות חדות בתל אביב, הרי שהיא התבדתה בתוך זמן קצר. למרות שיום המסחר (ב') התחיל בירידה עם נפילה של 2.5% במדד ת"א 125, הרי ככל שהתקדם יום המסחר, ועוד לפני שהאיראנים הודיעו על נצירת האש, הבורסה התאוששה ומחקה את הירידות כמעט לגמרי. ההודעה האיראנית חיזקה את ההתאוששות ואף העבירה את המדדים בתל אביב לזמן קצר לצד הירוק.

● "אנחנו קונים היום": בשוק יש מי שנערך לנצל את הירידות

● הטלטלה שהפילה את וול סטריט, והמבחן של הבורסה בתל אביב: לאן הולכים מכאן?

העוצמה של הבורסה בתל אביב לנוכח עוד עימות צבאי של ישראל מול איראן אינה צריכה להפתיע את מי שעקב אחר התנהלותה בעימותים קודמים בין שתי המדינות. במבצע "עם כלביא", לפני שנה בדיוק, המסחר החל בירידות של יותר מ־1% בשוק, אלא שהירידות הללו נסגרו עד לסוף אותו היום, ומדד ת"א 125 ננעל בעליות של 0.4%. המשקיעים קיבלו עידוד מהצלחת המבצע, וככל שהימים שלו התארכו, המדד זינק. כך, בתוך חודש הוא רשם קפיצה של לא פחות מ־15%. בסיכום חודשיים נרשמה עלייה מצטברת של 11%.

במקרה של מבצע "שאגת הארי", שהחל בשלהי חודש פברואר השנה, הבורסה פתחה את המבצע בעליות חריגות מאוד, עם זינוק של 4.8% כבר ביום הראשון, במה שהפך ליום החזק ביותר של הבורסה מאז אפריל 2020 (עת הבורסות החלו להתאושש ממגפת הקורונה). אלא שככל שהמבצע הזה התארך, העליות החדות נמחקו, ולאחר כחודש התשואה בכלל הייתה שלילית. המדד ירד ב־1.3%. ובכל זאת, הירידות לא האריכו ימים, ולאחר חודשיים מתחילת המבצע, מדד ת"א 125 כבר השלים עלייה של כמעט 6%.

לפי מספר גורמים בשוק, המשקיעים הפרטיים, הריטייל, נותרו רגועים למדי במהלך יום המסחר. "אין פידיונות משמעותיים בשוק, אפילו רואים קצת גיוסים בקרנות מניות מקומיות", אומר גורם בענף. "כבר מהבוקר השוק העריך שמדובר באירוע נקודתי שיסתיים בקרוב, וכנראה שהשוק צודק".

בכיר אחר בשוק הוסיף כי "המשקיעים רגועים. אם לא היית פותח טלוויזיה אלא רק את מסכי המסחר, לא היית יודע בכלל שיש אירוע צבאי עם איראן. הירידות היו חריפות בהתחלת היום בגלל יום שישי בוול סטריט, שגרם למניות הדואליות לחזור למסחר בתל אביב בפער ארביטראז' שלילי של 1.5%".

"המשקיעים בישראל התבגרו"

קובי שגב, שותף מנהל בבית ההשקעות אקורד, מוסיף גם הוא שהמשקיעים בישראל התבגרו. לדבריו, "בשוק קרנות הנאמנות לא רואים פדיונות חריגים, כאשר שוק הריטייל היה זה שמשך את הבורסה למעלה במערכות הקודמות מול איראן. זה מביא לכך שלא נרשמו היום ירידות משמעותיות".

ובכל זאת, מדגיש שגב, "לא הכול ורוד, שוק האג"ח יורד (התשואות לפדיון עולות, ח"ש), בעקבות עליית התשואות לפדיון באג"ח הממשלתי האמריקאי שמאותת על העלאת ריבית, וההנפקות החדשות כמו תדהר, בגירה, בסט ורוסטיק יורדות בימי המסחר הראשונים שלהן. כלומר, השוק לא בפאניקה מחד, אבל גם לא רותח מאידך".

אריאל מולדובן, סמנכ"ל ההשקעות בפסטרנק שהם, מוסיף כי "משקיעים מנסים לצפות פני עתיד. כשהם מזהים שעוצמת האש נמוכה באופן יחסי, ושממשל טראמפ פועל לכיוון של הרגעה, הם מתמחרים בהתאם. מבחינה היסטורית, לאירועים נקודתיים של מספר ימים יש השפעה זניחה על עסקי החברות".

ואכן, על־פי נתוני רשות ניירות ערך בשני המבצעים האחרונים, "עם כלביא" וגם "שאגת הארי", בשלב הראשון של הלחימה מי שהובילו את העליות בתל אביב היו משקיעי הריטייל והמוסדיים. בעת מבצע "עם כלביא", משקיעי הריטייל היו אחראים לכניסת הכסף לבורסה (בעיקר באמצעות גיוסים בקרנות הנאמנות) בהיקף של 400 מיליון שקל (נטו), המוסדיים היו אחראים ל־633 מיליון שקל, ואילו הזרים מכרו. גם בעת מבצע "שאגת הארי" נרשמה מגמה דומה. משקיעי הריטייל הסתערו ורכשו מניות בסכום (נטו) של 1.3 מיליארד שקל, ואילו הזרים מכרו (בהתחלה) 2.7 מיליארד שקל.

"בשנים האחרונות השוק מתקן באופן מהיר"

"גם אם לא היה 'הסיפור' עם איראן, היו ירידות בתחילת המסחר בבורסה בתל אביב, בגלל הנפילות בניו יורק", מציין גם איתי ליפקוביץ', מנכ"ל בית ההשקעות הורייזון. "למעשה, אלמלא הסיפור האיראני אולי היו פה אפילו ירידות חדות יותר. אבל ברגע שהמשקיעים ראו את החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט ירוקים, הם נרגעו".

עידן אזולאי, מנהל ההשקעות בסיגמא־קלאריטי, מוסיף כי פרמיית הסיכון בשווקים אומנם מטפסת, אך המשקיעים בתל אביב לא נבהלים מסבב הלחימה הנוכחי: "גדל כאן דור של משקיעים שמאז משבר הקורונה התרגל לכך שאירועים אלימים ומבהילים מסתיימים במהירות. מצד אחד, אם חשבנו עד עכשיו שברגע שמכריזים על הפסקת אש מסתיים הסיפור - אנחנו רואים שההנחה הזו אינה ריאלית, ולכן יש עלייה בתשואות אג"ח ממשלת ישראל, והדולר מטפס".

"מצד שני", הוא אומר, "גם אם נזכרים במשבר הקורונה, ההתאוששות בשוק המניות מתרחשת בפרק זמן קצר יחסית. מהקורונה, דרך ה־7 באוקטובר וכל המבצעים הצבאיים האחרונים - השוק מתקן באופן מהיר ועוצמתי. אני מניח שגם עכשיו המשקיעים לא ממהרים למכור, מתוך הנחה שאולי גם הפעם זה יקרה כך".

לפי שעה, מסכם אזולאי, המשקיעים אומרים לעצמם: 'אוקיי, זו עוד אפיזודה'".

ייתכן כי המשקיעים גם מרגישים בנוח אחרי שנרשמו מימושים בבורסה בתל אביב בחודש החולף, ולמעשה מבלי ששמים לב כמעט, הם בתשואה שלילית בסיכום שלושת החודשים האחרונים: ירידה של 2.3% בת"א 125, בזמן שוול סטריט סוגרת פערים במהירות. מדד S&P 500 השלים באותו הזמן קפיצה של 10%, והנאסד"ק של כ־18%. עם זאת, מתחילת השנה מדדי הדגל של בתל אביב עדיין מציגים עליות דו־ספרתיות נאות של כ־16% הגבוהה מהתשואות במדדי וול סטריט.

הסקטורים שמהמרים עליהם

באילו סקטורים מזהים מנהלי ההשקעות הזדמנות במצב הנוכחי? ליפקוביץ' סבור כי מניות השבבים, חרף הירידות החדות בוול סטריט בסוף השבוע, עשויות להפוך למעניינות, ולצידן גם האנרגיה הירוקה, הנדל"ן והתשתיות. "הייתי מתחיל לאסוף בעוד שבוע־שבועיים את מניות השבבים הישראליות", הוא אומר.

לדבריו, באנרגיה הירוקה, הפחתת הריבית בארץ תאפשר לחברות להקטין הוצאות מימון ולהתרחב לפרויקטים נוספים. בנדל"ן הפחתת ריבית יכולה לסייע, וכך גם לחברות התשתיות - שמלבד הפחתת הריבית יידרשו גם לשקם את נזקי המלחמה ההולכים ונערמים.

מנהל של אחת מקרנות הגידור הבינוניות מספר כי הוא עדיין לא מזהה סקטורים בולטים בתל אביב שהפכו לאטרקטיביים במיוחד. לדבריו, "כשהבורסה נפתחת בנפילה של 3%, יש מנהלי השקעות שאוספים מניות ויכולים להרוויח עליהן אפילו תוך ימי מסחר בודדים".

עוד הוא מוסיף כי הטלטלה האחרונה ממש לא מבהילה אותו: "שכחנו מתי היה יום שגרתי בבורסה. יש כרגע המון רעש בשווקים, וזה גורם לזה שאתה לא יודע לאן הדברים הולכים. הסבב הנוכחי היה פחות קשור לאיראנים, ויותר הושפע כנראה מהירידות ביום שישי בוול סטריט".

מה הסקטורים המועדפים עליך?

"אני חושב שנוצרו הזדמנויות בבתי הזיקוק (בז"ן ובז"א, ח"ש) ובחברות התשתיות בכלל. אם המלחמה במפרץ מתחדשת, ויש תקיפות בבתי זיקוק של מדינות המפרץ, נראה עלייה חדה במרווח הזיקוק (הפער בין מחיר חבית נפט למחיר התוצרת שמזוקקת ממנה). זה חיובי לבתי הזיקוק".

עם זאת, הוא מדגיש כי "אם נוצרים את האש, כל הסיפור כבר מתומחר במחירי המניות האלה שוב, ואז זה לא מעניין".

סקטור נוסף שנחבט לאחרונה ככל שנרשמה התייצבות במפרץ, הוא המניות הביטחוניות. "זה סיפור שלא 'הולך לישון' בקרוב, ולדעתי המניות הביטחוניות חוזרות להיות מעניינות, כי צה"ל צריך לקנות מיירטים ותחמושת. אבל מצד השני תקציב הביטחון נהיה דחוק, ומעכבים תשלומים לחברות".