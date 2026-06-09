תחנת הכוח דוראד חתמה על עסקת בינוי בהיקף של 3 מיליארד שקל

המירוץ למקום האחרון ברשת החשמל לתחנות כוח בשנים הקרובות נהיה צמוד במיוחד, כשתחנת הכוח דוראד חתמה על הסכם בינוי ורכש (EPC) עם חברת מנרב , יחד עם שותף בינלאומי. מנרב תקבל חצי מהסכום, כלומר 1.5 מיליארד שקל. זה מקרב את דוראד צעד אחד קרוב יותר לסגירה פיננסית, בניסיון להקדים את המתחרה ריינדיר, שעוד לא סגרה הסכם דומה. שתי תחנות הכוח טרם חתמו על הסכם גז, אם כי דוראד מציינת שהיא "במו"מ מתקדם" להסכם כזה.

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על־פי הודעת מנרב, "תחנת הכוח דוראד 2 צפויה לפעול באמצעות גז טבעי בטכנולוגיית מחזור משולב ובהספק מוערך של כ-800 מגה-וואט. היקפו הכולל של הפרויקט מוערך בכ-3 מיליארד שקל, כאשר חלקה של קבוצת מנרב צפוי לעמוד על כ-1.5 מיליארד שקל". זאת ועוד, "הזכייה כפופה לחתימה על הסכם מחייב ולקבלת אישור מממני הפרויקט להסכם. בכפוף להתקיימות התנאים הנדרשים, תחילת עבודות ההקמה צפויה לקראת סוף שנת 2027, והשלמת הפרויקט צפויה במהלך שנת 2032".

בעוד הביקוש לחשמל בישראל הולך וגובר, בשל לחץ של שינויי האקלים (מזג אוויר חם יותר מחייב יותר שימוש בחשמל), רכבים חשמליים וחוות שרתים בעקבות מהפכת הבינה המלאכותית, ברשות החשמל מחפשים פתרונות. לשם כך, בשנה שעברה, הזניקה הרשות מירוץ להקמת תחנות כוח: ארבע תחנות הכוח שיסגרו פיננסית ראשונות יקבלו תיעדוף בחיבור לרשת, וחשוב לא פחות - "תשלומי זמינות" גבוהים במיוחד. זה כסף שמעבירה רשות החשמל, על חשבון חשבון החשמל שאנחנו משלמים, על כל שעה שתחנת הכוח זמינה לייצור, גם אם היא לא מייצרת בפועל באותו רגע. זאת, במטרה להבטיח בסיס פיננסי איתן שדרכו קל יותר להשיג מימון להקמת התחנה.

שלוש מארבע המקומות לתחנות הכוח הנ"ל כבר נתפסו: קסם, דליה 2, ולאחרונה גם OPC חדרה הודיעו שהם קרובים להשלמת הסגירה הפיננסית. כעת, שתי תחנות מתחרות על המקום האחרון: ריינדיר של פאוורג'ן (חברת האנרגיה של קרן ג'נריישן) ודוראד. שתיהן כבר הודיעו על רכישה של טורבינת כוח ("הלב הפועם" של תחנת כוח, שנמצא במחסור קשה בשל הביקוש האדיר בעולם להקמת תחנות כוח חדשות), ודוראד הודיעו כעת על סגירת הסכם בינוי ורכש (EPC). שתי התחנות טרם הצליחו לחתום על הסכם גז, שגם הוא נחשב חסם משמעותי. ברגע שיושלמו כל התנאים, החברות ייגשו למוסדות הפיננסיים ויחתמו איתם על הלוואות להקמת התחנה, מה שיאפשר לגשת לרשות החשמל ולתבוע את המקום המובטח ברשת.

סכסוכים בקרב השותפים בדוראד

דוראד היא תחנת הכוח הפרטית הראשונה שהוקמה בישראל, וחוברה לרשת עוד ב-2014, לפני יותר מעשור. בשנים האחרונות, היא מנסה לקדם הרחבה, "דוראד 2", במתחם של חברת קצא"א באשקלון. אך סכסוכים חוזרים בין השותפים השונים בחברה מטילים צל כבד על הניסיונות לקדם אותה: כיום, בעלי המניות הגדולים בתחנה הם המדינה (דרך חברת שתא"א שבבעלות קצא"א הממשלתית, המחזיקה ב-37.5% ובקרקע שעליו יושבת תחנת הכוח) וקבוצת לוזון, שלאחר רכישת חלקה של נופר אנרגיה הגיע ל-33.75% מהתחנה).

עם זאת, אדלטק של איש העסקים אורי אדלסבורג מחזיקים ב-18.75% נוספים, ואדלטק כבר הודיעה בעבר שהיא מתנגדת להרחבה, משום שזה יחשוף אותם לסיכונים רגולטוריים של רשות התחרות. ספציפית, בשל הפוזיציה שהם מחזיקים בתחנות כוח רבות ברחבי הארץ. חברת דוראד שינתה את התקנון כדי לעקוף את התנגדות אדלטק, אך טרם ברור האם הם ישיגו אישור רגולטורי להקמת התחנה, ובאילו תנאים.

מנכ"ל דוראד, אלי אסולין: "זכיית קבוצת מנרב יחד עם חברה בינלאומית בפרויקט להקמת תחנת הכוח דוראד ב' היא צעד משמעותי נוסף בדרך להקמת תחנת הכוח החדשה. מדובר בפרויקט לאומי, שיחזק את ביטחון האנרגיה של ישראל, יאפשר אספקת חשמל יציבה ואמינה, יבטיח מענה לביקושים ההולכים וגדלים במשק, ויתרום להרחבת היצע ייצור החשמל ולהעמקת התחרות בשוק".

אלי כהן, מנכ"ל קבוצת מנרב, הוסיף כי "הזכייה מהווה אבן דרך משמעותית עבור הקבוצה ומבטאת את יכולותיה המוכחות בביצוע פרויקטי תשתיות ואנרגיה מורכבים ובהיקפים משמעותיים. הפרויקט צפוי להשתלב בפעילותה ארוכת הטווח של הקבוצה ולתרום לצבר העבודות הרב-שנתי שלנו, תוך יצירת פוטנציאל להכנסות לאורך תקופת הביצוע. בנוסף, הוא מחזק את מעמדה של מנרב כשותפה מועדפת בביצוע פרויקטי תשתית לאומיים ומעמיק את נוכחותינו בתחום האנרגיה, שהינו אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הקבוצה והמשק הישראלי".