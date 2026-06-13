איפה באמת נולד משחק הכדורגל?

מדור זה יחשוף מיתוסים ועיוותים היסטוריים מפורסמים,

איך ומדוע הם נוצרו, וכיצד הם משפיעים עד ימינו

המונדיאל מגיע, ושוב אוהדי נבחרת אנגליה חוזרים לשיר בגאווה את ההמנון הבלתי רשמי שלהם: "It's coming home" (הוא חוזר הביתה), רמז לכך שביתו מולדתו של משחק הכדורגל היא אנגליה. אבל האם זה באמת נכון?

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ובכן, לאנגליה יש בהחלט זכויות רבות ביצירת המשחק הפופולרי בגרסה שכולנו מכירים. אבל המקור האמיתי של הכדורגל, כפי שהוכר רשמית על ידי פיפ"א, נמצא בסין העתיקה. שורשיו המתועדים הראשונים נטועים במאה השלישית והשנייה לפני הספירה, בתקופת שושלת האן בסין. המשחק נקרא קוג'ו (Cuju) - "לבעוט בכדור".

אמרנו "משחק"? למען האמת, הקוג'ו לא נועד לשעשע, שכן הוא היה חלק מתוכנית אימונים צבאית קשוחה. הקיסרים הסינים הבינו שריצה ובעיטה בכדור עור ממולא בנוצות ושיער הן דרך מצוינת לשמור על החיילים בכושר, לשפר את הקורדינציה שלהם ולפתח עבודת צוות.

החוקים היו נוקשים: המגרש היה מרובע, והמטרה הייתה להעביר את הכדור דרך רשת שהייתה תלויה על במבוק בגובה של כ־10 מטרים מעל הקרקע. לשחקנים הותר להשתמש ברגליים, בחזה, בכתפיים ובגב - אך לא בידיים.

עם השנים, המשחק זלג מהבסיסים הצבאיים אל חצרות הארמון של הקיסרים והפך לבילוי המועדף על האצולה. בתקופת שושלת סונג (מאות 10־13 לספירה), הקוג'ו כבר הפך למקצועני: קמו קבוצות רשמיות, שחקנים קיבלו שכר ונשים החלו להשתתף במשחקים משלהן. המשחק היה כל כך פופולרי, עד שמי שלא שלט בכישורי הבעיטה התקשה להתקדם במעמד החברתי.

אבל סין לא הייתה לבד. לאורך ההיסטוריה, כמעט כל תרבות גדולה פיתחה גרסה משלה לבעיטה בכדור. ביפן העתיקה שיחקו את ה"קמארי" (Kemari) שהיה מעין משחק "הקפצות" קבוצתי; באימפריה הרומית וביוון העתיקה שיחקו ב"הרפסטום" (Harpastum), משחק כדור אלים ותוקפני שהזכיר יותר שילוב של רוגבי והיאבקות; בני המאיה והאצטקים במרכז אמריקה שיחקו במשחק כדור מפורסם (Pitz), שבו השתמשו בירכיים כדי להעביר כדור גומי כבד דרך חישוקי אבן, לעיתים עם השלכות טקסיות קטלניות למפסידים.

אז אם כולם בעטו בכדורים במשך אלפי שנים, למה אנגליה מקבלת את הקרדיט? התשובה היא סדר וארגון. עד אמצע המאה ה־19, מה שהתרחש בבריטניה היה בעיקר "כדורגל המונים" (Mob Football) - משחקים אלימים וכאוטיים בין כפרים שלמים, בלי הגבלת שחקנים, בלי גבולות מגרש ברורים ובלי חוקים קבועים (מה שלעיתים קרובות הסתיים בפציעות קשות ומהומות).

השינוי הגדול קרה ב־1863. נציגים של מספר מועדונים ובתי ספר נפגשו בפאב לונדוני והקימו את התאחדות הכדורגל האנגלית (FA). באותה פגישה נכתב קובץ החוקים המאוחד הראשון, שקבע את גודל המגרש, את מספר השחקנים והפריד סופית בין הכדורגל לבין הרוגבי.

אם כן, אנגליה לא המציאה את הבעיטה בכדור, ולא את הרשת או את עבודת הצוות. אבל האנגלים היו פשוט אלו שלקחו את הכאוס הגלובלי, העניקו לו חוקים, הקימו ליגה וייצאו אותו לעולם כפי שאנו מכירים אותו היום.