בהודעה לבורסה גילתה קבוצת לוזון , מבעלי המניות המרכזיים בתחנת הכוח דוראד, כי הסכם הקבלנות להקמת "דוראד 2" בשווי 3 מיליארד שקל אושר פה אחד בדירקטוריון התחנה. בכל תחנה אחרת זו הייתה הודעה שגרתית. אלא שבדוראד עמוסת הסכסוכים בין בעלי המניות, אישור פה אחד מסתיר דרמה: אדלטק, בעלי מניות המיעוט (18.75%) בתחנה, מאשרים התקדמות בהקמת התחנה - שקודם לכן התנגדו לה נחרצות בשל חששות רגולטוריים. פתרון של המחלוקת בין בעלי המניות יציב את דוראד בעמדת הפייבוריטית להשיג את המקום האחרון שנותר במרוץ שהזניקה רשות החשמל להקמת תחנות כוח במרכז, על חשבון תחנת הכוח ריינדיר של קרן ג'נריישן.

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תחנת הכוח דוראד ידועה לשמצה כעמוסת סכסוכים בין בעלי המניות שלה, שאף הגיעו מספר פעמים לבית המשפט. אחד הסכסוכים העיקריים שנותרו נוגע להרחבת תחנת הכוח (דוראד 2), מה שיהפוך אותה לאחת מתחנות הכוח הגדולות בישראל. בעלי המניות העיקריים בתחנה, מדינת ישראל (דרך חברת שתא"א בבעלות קצא"א הממשלתית) וקבוצת לוזון, מעוניינים מאוד להגדיל את התחנה ולממש את מלוא הפוטנציאל שלה, לאור הביקוש האדיר לחשמל שצפוי להגיע בעקבות הקמת חוות השרתים על רקע מהפכת הבינה המלאכותית.

ואולם באדלטק, חברת האנרגיה של איש העסקים אורי אדלסבורג, חוששים. נכון להיום מדובר ביצרנית החשמל הפרטית הגדולה בישראל, שנייה רק לחברת החשמל הממשלתית. דבר זה שם אותה באור הזרקורים הרגולטורי, בשל השאיפה שמשק החשמל יהיה תחרותי, ולא יהיו שיקולים זרים לתחנות כוח מסוימות להאט הפעלה, כדי לתמרן את השוק ולהביא לרווח גדול יותר בתחנה אחרת.

החשש הרגולטורי הוסר

עם זאת, לאחרונה רשות התחרות יצרה מודל חדש ומתוחכם, שמחשב את היכולת לתמרן את השוק בפועל. באדלטק מעריכים שהשיטה החדשה פותחת עבורם פתח להשאיר את הפוזיציה שלהם בתחנת הכוח בזמן שהיא מתרחבת משמעותית. זאת ועוד, הצפי לחיבור דוראד לחשמל הוא ב-2032, ועד אז צפויות להיכנס יכולות ייצור חשמל חדשות, שיפחיתו את נתח השוק היחסי של אדלטק.

ברשות החשמל, שגם האישור הרגולטורי שלה נדרש, אומרים שהם ממתינים להחלטה סופית של רשות התחרות, שטרם ניתנה. ב-8 ביוני פרסמו ברשות התחרות אישור דומה לגבי המתחרה העיקרית ריינדיר, וכעת הצדדים ממתינים להחלטה לגבי דוראד, שצפויה להגיע עד סוף חודש יוני. בהנחה שהאישורים יינתנו, באדלטק אפילו שוקלים להגדיל את הפוזיציה על חשבון שתא"א, ברגע שאלו ימכרו את חלקם, והם אף אמורים להגדיל מעט את חלקם מידי הפניקס.

רשות החשמל פתחה ארבעה מקומות אפשריים לתחנות כוח באזור המרכז. שלושה מהם כבר נתפסו בפועל: קסם, דליה 2 ולאחרונה גם OPC הודיעו על סגירה פיננסית. כעת, נותר מקום אחד, שעליו מתחרות שתי תחנות עיקריות: דוראד, כאמור, וריינדיר של פאוורג'ן, חברת האנרגיה של קרן ג'נריישן.

עד כה, היה נראה שריינדיר היא הפייבוריטית לזכות, בשל הבעיות הפנימיות בדוראד. אך כעת, משאדלטק נראים אופטימיים יותר לגבי המגבלה הרגולטורית, הסכם הקבלנות שהם חתמו (וריינדיר עדיין לא) הופך את המצב, וממצב את דוראד כמתחרה העיקרית. שתיהן, יש לציין, עדיין לא חתמו על הסכם גז.

אם דוראד יצליחו לחתום על סגירה פיננסית עד סוף יוני הקרוב, הם יקבלו "תשלומי זמינות" מרשות החשמל, בשווי 3.31 אגורות לכל קילוואט זמין בכל שעת זמינות, שהם כ-25 אלף שקל לכל שעת זמינות עבור תחנה בסדר הגודל של דוראד. סגירה במועד מאוחר יותר תניב להם תשלום נמוך יותר.

דמי הזמינות הללו, שנחשבים יחסית נדיבים, נועדו לעודד הקמה מהירה ככל הניתן של תחנות כוח מונעות בגז סמוך למוקדי הביקוש.

עוד מחסום: דמי שכירות

עם זאת סכסוך חדש התגלע לאחרונה בין דוראד לשתא"א, שהם לא רק בעלי המניות הגדולים ביותר אלא גם בעלי הקרקע שעליה התחנה. הם דורשים להזניק את דמי השכירות מ-4 מיליון שקל בשנה בלבד ל-120 מיליון שקל, סכום שנחשב גבוה במיוחד.

אדלטק טוענים שעל פי הערכות שמאות, העלות צריכה להיות נמוכה אפילו יותר מהיום. דמי שכירות אלו צפויים להיות משמעותיים כאשר שתא"א תמכור בסופו של דבר את מניותיה בתחנת הכוח, לאחר שזו תממש את הפוטנציאל שלה בעזרת דוראד 2. טרם ברור איך הסכסוך יוכרע, אך ההערכות הן שהוא פתיר יותר מבעיות רגולטוריות קשיחות.