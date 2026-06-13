איכותיות, נוחות ויקרות: האוזניות החדשות של סוני

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לרגל חגיגות העשור לסדרת האוזניות שלה, ענקית הטכנולוגיה סוני מפתיעה עם השקת דגם מיוחד: Sony 1000X The Collexion. מעבר לציון הדרך החגיגי, הדגם החדש מביא בשורה עבור המשתמשים, תוך התמקדות בשני יתרונות מרכזיים: עיצוב שנועד לחזק את הנוחות בשימוש במכשיר, ואיכות הסאונד כולל ביטול רעשים. האם סוני הצליחה להתגבר על כל האתגרים? בדקנו את המוצר, וחזרנו עם תובנות.

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החידוש העיקרי - עיצוב ונוחות

אין ספק שהחידוש המרכזי של האוזניות החדשות הוא עיצוב שמתמקד כולו בנוחות המשתמש. אחד האתגרים המרכזיים שסוני ביקשה לפתור נוגע לתחושת הלחיצה על הראש - משתמשים רבים חשים שאוזניות Over-Ear נוטות להפעיל לחץ מוגזם, ולאורך זמן הופכות למעיקות.

כדי לטפל בכך, החברה שינתה את מבנה הכריות בקשת וסביב האוזניים, והחליפה אותן בחומרים רכים בעלי מרקם נעים המבוססים על עור טבעוני. השילוב בין החומרים החדשים לקשת ראש רחבה יותר עושה את העבודה: האוזניות פחות לוחצות בצדדים, ומספקות חוויה קלילה וטובה בהרבה. בנוסף, הכריות רחבות מספיק כדי לא "לכלוא" את האוזניים או ליצור תחושת מחנק, וזהו פלוס משמעותי.

הדגם שנבדק הגיע בצבע שחור אלגנטי שנראה מעולה, וקשה שלא לחשוב על אפל בהקשר של השפה העיצובית הזו, המאופיינת בקו נקי, מדויק ומינימליסטי. עם זאת, האוזניות כבדות יותר: ה-Collexion שוקל 320 גרם, בהשוואה ל-253 גרם של ה-XM6.

ביטוי מצוין נוסף לחשיבה של החברה על נוחות ועיצוב בא לידי ביטוי במארז (הקייס) של האוזניות. המארז, שמתאפיין בטקסטורה המזכירה ג'ינס שחור וכולל ידית נשיאה מובנית, נראה נהדר, קומפקטי, יעיל ומאפשר לארוז את האוזניות בקלות ובנוחות.

על אף הנאמר כאן, כדאי לקחת בחשבון שמי שנוטה לסבול מחום ומזיע בקלות עלול למצוא את חומרי הריפוד מעט מעיקים בימים חמים.

הרציונל סוני הקשיבה למשתמשים וניסתה לשדרג את אוזניות ה־Over-Ear שלה, אך השאלה היא האם הן מצדיקות את המחיר הגבוה שימו לב אם תכסו את האוזנייה עם כף היד בתנועת קערה, המוזיקה תונמך מיידית ובמקביל יופעל מצב שקיפות, כדי שתוכלו להקשיב לסביבה

היתרון הבולט - סאונד ובידוד רעשים

אחד היתרונות הברורים של סוני נוגע לאיכות הסאונד, והדגם החדש בהחלט מספק חוויית האזנה פנטסטית. האוזניות מציגות בס חזק, דינמי ו"קופץ", לצד תדרים גבוהים מדויקים שהופכים את השמיעה לחוויה יותר חיה. הסאונד נשמע נקי יותר, עם צלילים גבוהים מעודנים ויש יותר עומק ופרטים.

מאחורי חוויית השמע הזו עומד שדרוג חומרתי, שכולל דרייבר ייחודי המשלב שוליים רכים עם כיפה קשיחה העשויה מסיבי פחמן. התוצאה היא הפרדה בין כלי הנגינה השונים לקולות הזמרים, ובמת סאונד רחבה ועשירה במיוחד.

כדי לדייק את הצליל, החברה אף שיתפה פעולה עם מהנדסים מובילים, זוכי ומועמדי פרסי גראמי. בצד התוכנה, החברה שילבה כאן לראשונה טכנולוגיות בינה מלאכותית כדי לשדרג את ההאזנה. האפליקציה הנלווית מציעה מגוון אפשרויות שמיעה, כמו מצב מוזיקה שהופך את השירים התומכים לחיים ו"בועטים" הרבה יותר.

פלוס משמעותי נוסף מיועד לגיימרים: האוזניות כוללות מצב גיימינג ייעודי, המשדרג את 360 תוכן המשחק לשמע תלת ממדי, באמצעות טכנולוגיית 360 Reality Audio Upmix.

בכל הנוגע לבידוד הרעשים, ה-1000X The Collexion משתמשות באותה טכנולוגיה מתקדמת של דגם ה-WH-1000XM6, ומגבות אותה במערך של 12 מיקרופונים ועם מנגנון ה-Adaptive NC Optimizer. המשמעות היא שהאוזניות מנתחות את רעשי הרקע בזמן אמת, ומספקות ביטול רעשים אקטיבי, שמתאים את עצמו לסביבה בצורה טובה - גם אם יש מוצרים שעשו עבודה טובה יותר.

ביצועים - שליטה מלאה

מערך השליטה באוזניות דורש מעט הסתגלות, אך ברגע שמתרגלים אליו הוא מתגלה כנוח ומדויק במיוחד. האוזנייה הימנית כוללת משטח מגע הפטי (Haptic) רגיש, המגיב למגוון מחוות: הקשה כפולה תעצור או תפעיל את המוזיקה; החלקה מהירה ימינה או שמאלה תעביר שירים; והחלקה איטית יותר תדלג 10 שניות קדימה או אחורה בתוך הרצועה.

כדי להגביר או להנמיך את עוצמת השמע, כל שנדרש הוא להחליק למעלה או למטה. פיצ'ר שימושי נוסף מאפשר לכסות את האוזנייה עם כף היד בתנועת קערה - מה שמנמיך מיד את המוזיקה, ומפעיל את מצב השקיפות כדי שתוכלו להקשיב לסביבה. החוויה הזו הייתה מעולה, חוויית שליטה בהאזנה שהייתה חיונית לחוויה מלאה.

לצד זאת, נרשמו מספר חסרונות. האפליקציה הנלווית באייפון (תחת מערכת ההפעלה iOS) לא תפקדה בצורה יציבה עם נטייה להתנתק, ולא פעם, רגע לאחר שזיהתה את האוזניות, החזירה אותנו למסך החיבור הראשוני. בנוסף, חיישן הלבישה התגלה כלא עקבי; האוזניות לא תמיד זיהו שהסרנו אותן, והמוזיקה המשיכה להתנגן.

הסוללה - טובה, אך יש יותר

בגזרת האנרגיה, סוני מבטיחה עד 24 שעות חיי סוללה עם ביטול רעשים פעיל, ועד 32 שעות כאשר המנגנון כבוי. במבחן המציאות, החברה בהחלט עומדת בהבטחה (הכול תלוי, כמובן, ברמת אינטנסיביות השימוש שלכם).

מצד אחד, קיימות כיום בשוק אוזניות Over-Ear המציעות חיי סוללה ארוכים יותר. מצד שני, אם משווים אותן למתחרה הגדולה אפל, ה-AirPods Max 2 מספקות כמעט מחצית מזמן העבודה הזה - כך שביחס אליהן מדובר בניצחון מוחץ לסוני.

המחיר - יקר מאוד

דגם ה-1000X The Collexion, על כלל תכונותיו המתקדמות, מגיע לישראל עם תג מחיר גבוה של כ-2,300 שקל. לשם המחשה, מדובר במחיר שעוקף אפילו את אוזניות הפרימיום החדשות של אפל, ה-AirPods Max 2, שנמכרות בארץ בכ-2,190 שקל. המחיר הזה חריג וגבוה באופן ניכר גם ביחס לסוני עצמה. כך, למשל, דגם ה-WH-1000XM6 הפופולרי שלה, שזכה לאהדה רבה בקרב חובבי המותג, נמכר כיום בחלק מהחנויות בישראל בכ-1,370 שקל בלבד.

המתחרות העיקריות: אוזניות אפל ו-Bose שתי המתחרות הבולטות ביותר בשוק הן אפל ו-Bose. בגזרת המחיר והסטטוס, התחרות הטבעית היא מצד Apple AirPods Max 2, שבהן היתרון הטבעי הוא האינטגרציה החלקה והמושלמת עם האק-סיסטם של אפל. האוזניות האלה מציעות חוויית משתמש יציבה, זיהוי לבישה מדויק ומעבר אוטומטי ונטול מאמץ בין מכשירים שונים של החברה. אוזניות Bose QuietComfort Ultra 2 מציגות יתרון בולט בלב העשייה של הקטגוריה: מנגנון ביטול הרעשים האקטיבי. מנגנון ה-ANC של Bose איכותי, עקבי ומבודד היטב בכל סביבה, לצד מבנה גמיש המאפשר קיפול מלא הנוח משמעותית לטיולים. בשוק יש עוד דגמים רבים אחרים, כולל של סוני, וכדאי לנסות אותם על הראש כדי לחוות את המוצר.

*** גילוי מלא: חברת ישפאר, יבואנית מוצרי סוני בישראל, סיפקה לגלובס את האוזניות לסקירה