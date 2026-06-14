מייסד קבוצת הפיננסים מציג: הטוויסט בעלילה, הטעות הגדולה והתחזית להמשך השנה

מנכ"ל רשות החדשנות: "אנחנו מזהים בייבי בום של סטארט־אפים"

אלון דוידי: "אנחנו לא רוצים רק לחזור, שדרות צריכה לגדול ל־80 אלף תושבים"

​מנכ"ל ארגון פתחון לב: "אנחנו טובים בלהיחלץ מקשיים, אבל לא במניעת בעיות"

מנכ"ל אסם: "הניצחון יהיה בפתיחתם של עוד עשרות מפעלים בפריפריה"

עמי לוטבק, ממייסדי וויז: "אני עדיין קם בבוקר, לוקח רכבת ומנסה לשנות את עולם הסקיוריטי"

"מתכנתים שמרוויחים מיליון שקל בחודש": איך ייראה ההייטק הישראלי בעקבות מהפכת ה-AI?

עו"ד ערן יניב: "זו שנה חזקה בהייטק אבל פחות כסף זמין לסטארט-אפים ולעסקאות"

כרם נבו, סמנכ"לית צמיחה ברשות החדשנות: "השנה יש עלייה בכמות הסטארט-אפים שקמים בישראל"

"לא להעביר את כולם להייטק, להעביר את ההייטק לכולם"