אחיזתם של חמשת הבנקים הגדולים במשק, לאומי, הפועלים, מזרחי-טפחות, דיסקונט והבינלאומי בחברת מס"ב (מרכז סליקה בנקאי) העוסקת בהעברות תשלומים במשק צפויה להיחלש. הם משכו ערעור שהגישו לביהמ"ש העליון נגד רשות התחרות בראשותה של עו"ד מיכל כהן, להחלטתה שלא להאריך להם פטור מהסדר כובל להמשך השליטה במס"ב. כהן התנגדה בשנה שעברה להארכת הפטור, וכעת צפויה להגביל את השפעתם של הבנקים הגדולים בחברה.

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חמשת הבנקים הגדולים משכו בחמישי האחרון ערעור שהגישו לבית המשפט העליון בעניין מתן היתר זמני להמשך אחיזתם והפעלת חברת מס"ב. כעת תוכפף מס"ב לתנאים קשוחים שיקטינו את השפעת הבנקים, זאת עד שתתקבל החלטה סופית בדבר החזקתם בחברה. הבנקים יידרשו להחליף נציגים בדירקטוריון בשני נציגים שתבחר מס"ב בעצמה. כמו כן, צפויה הגברת המעורבות של חברות פינטק, בנקים קטנים וחברות כרטיסי אשראי בדרך ניהולה. התנאים החדשים ייכנסו לתוקף בתחילת אוגוסט הקרוב.

הממונה על התחרות התנגדה כאמור בעבר להמשך אחזקת מס"ב על ידי הבנקים הגדולים והבנקים פנו לבית הדין לתחרות. ביום חמישי משכו הבנקים את הערעור, וזאת לאחר ששמעו את הערות בית המשפט העליון בעניין התנאים הזמניים להמשך ההחזקה המשותפת שלהם במס"ב. עמדת הבנקים נדחתה באפריל על ידי בית הדין לתחרות, שאימץ את המלצת הממונה; הבנקים ערערו על החלטת בית הדין, אך כאמור משכו את הערעור.

מס"ב בניהולו של אופיר קדוש, היא מערכת התשלומים היחידה בישראל המאפשרת העברות בין חשבונות בנק. הרוב המכריע של העברות הכספים במשק מתבצעות דרך המערכת, והבנקים מחזיקים ב-75% ממניותיה. ברשות התחרות חוששים כי שליטה במערכת תאפשר לבנקים לחסום גופים המתחרים בהם, ובהן חברות פינטק.

לאחרונה נודע כי חברות העברות התשלומים ביט של הפועלים ופייבוקס של דיסקונט, צפויות לאפשר למערכת של מס"ב להעברת כספים בין האפליקציות עצמן. בשלב הראשון יהיה מדובר בהעברות כספים מביט לפייבוקס, בהתאם להנחיות הרגולטוריות.