כסף מהביט לפייבוקס? בקרוב זה יהיה אפשרי

כסף מהביט לפייבוקס? עד סוף השנה צפויה מערכת חדשה של מס"ב לאפשר העברות כספים בין שני יישומוני העברות הכספים המרכזיים במשק. עד כה ניתן היה להעביר כספים מתוך אותם יישומונים לרוב לחשבון הבנק של המשתמש, אך את הכסף, שהוא בבחינת מזומן לכל דבר ועניין, לא ניתן היה להעברה בין היישומונים עצמם.

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מערכת חדשה של מס"ב (מרכז סליקה בנקאי) תאפשר את ההעברות, ופיתוחה מושלם בימים אלה, כאשר ההשקה שלה לציבור צפויה עד לסוף השנה. מס"ב בניהולו של אופיר קדוש מאפשרת העברת תשלומים, לרבות משכורות, לעשרות אלפי ארגונים בישראל, גופים פיננסיים, מוסדיים וזרועות הממשלה השונות.

האפשרות להעברות הכספים בין האפליקציות אמורה להקל על הבנקים בעלויות תפעולן. הסיבה היא שהמודל כיום - שבו מזינים כרטיס אשראי, ודרכו מבצעים בפועל את ההעברות - יקר במיוחד לבנקים. מערכת חדשה של מס"ב, גם אם תהיה אחראית לחלק קטן מאותן העברות, תסייע לבנקים לייעל את השימוש בהעברות המזומנים.

הסיבה לעמלות: מודל יקר עבור הבנקים

מבין שני היישומונים, ביט של בנק הפועלים היא אפליקציית התשלומים הפופולרית בארץ. לאחרונה חשפנו בגלובס כי ביט מעלה את העמלה שהיא גובה מהלקוחות שמקבלים כספים באמצעותה. בנק הפועלים, שהחל לגבות עמלה בגין האפליקציה בינואר אשתקד, הודיע ללקוחותיו כי יעלה את העמלה במאי.

העמלה למקבלי כספים באמצעות ביט תעלה מ-0.6% ל-0.8%. יצוין כי העמלה נגבית ממי שמקבל מעל ל-25 אלף שקל בשנה, ולא נגבית מעבר לסכום של 100 אלף שקל (כלומר במקרה המרבי היא מגיעה ל-600 שקל).

בבנק הפועלים מסרו אז כי אותו עדכון רלוונטי רק עבור כ-7% מכלל המשתמשים באפליקציה. העמלה נגבית ממי שעושים שימוש בביט בהיקף פעילות מסחרי ומקבלים באמצעותה כספים בסכום מצטבר הגבוה מ-25 אלף שקל בשנה, "והוא אינו רלוונטי לכ-93% מתוך כ-3.5 מיליון משתמשי ביט הפעילים, המקבלים כספים באפליקציה בסכום מצטבר הנמוך מ-25 אלף שקל בשנה. במקביל, תקרת ההעברות היומית באפליקציה הוגדלה לאחרונה מ-3,600 ל-7,000 שקל, במטרה להרחיב את אפשרויות העברת הכספים עבור כלל המשתמשים".

פייבוקס אומנם לא גובה עמלות, אך גם היא פעלה לצמצם את העברות הכספים של הציבור, זאת על-ידי קביעת תקרה של 1000 שקל לחודש או 50,000 שקל בשנה באותן העברות. היא מאפשרת העברות בסכומים גבוהים יותר (10,000 שקל בחודש או 100,000 שקל בשנה) למי שמוציא כרטיס אשראי ייעודי שלה (ללא דמי חבר).

הסיבה לעמלות ולמגבלות נובעת כאמור מהמודל היקר להפעלת האפליקציות עבור הבנקים, שכולל הזנת כרטיס אשראי. לכן על כל העברה הבנקים פועלים (ביט) ודיסקונט (פייבוקס) בפועל מסבסדים את המהלך, וזה עולה להם בהפסדים מוערכים של מאות מיליוני שקלים בחמש השנים האחרונות (לכל בנק).

בעתיד שוקדים במערכת הבנקאית, באמצעות פעולות הרגולטור והכנסת, לאפשר חיבור מהיר של חשבון הבנק לאפליקציות האלה, מה שיאפשר לבנקים לעבור לפסי רווחיות בשני היישומונים הפופולריים.