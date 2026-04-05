ביט מקפיצה מחירים: זו העמלה החדשה ללקוחות

אפליקציית התשלומים ביט של בנק הפועלים מייקרת את העמלה שהיא גובה מהלקוחות שמקבלים כספים באמצעותה. הבנק החל לגבות עמלה בגין האפליקציה בינואר אשתקד, וכעת הודיע ללקוחותיו כי יעלה את העמלה מתחילת חודש מאי הקרוב.

העמלה למקבלי כספים באמצעות ביט תעלה מ-0.6% ל-0.8%. יצויין כי העמלה נגבית ממי שמקבל מעל ל-25 אלף שקל בשנה, ולא נגבית מעבר לסכום של 100 אלף שקל (כלומר במקרה המירבי מגיעה ל-600 שקלים).

בביט שלחו ללקוחות את ההודעה הבאה: "רצינו לעדכן שב-1.5.26 ישתנה גובה העמלה על סכומים שייכנסו ל-bit שלך מעבר ל־25,000 ₪ בשנה קלנדרית, בקבלת כסף מאנשים. עמלת קבלת תשלום תהיה 0.8% (במקום 0.6%). תודה, צוות bit".

"נכס אסטרטגי"

בישראל פועלים כיום שני יישומוני (אפליקציות) תשלומים דומיננטיים, ביט של הבנק הפועלים ששולט במרבית תחום העברות הכספים, והיישומון השני הוא פייבוקס שבבעלות בנק דיסקונט. ביט פועל תחת חטיבת השווקים הפיננסיים בבנק הפועלים והוא משרת 3.5 מיליון משתמשים פעילים. ממוצע מחזור ההעברות הכספיות בביט (בין המשתמשים - P2P) הסתכם ב-2.45 מיליארד שקל מדי חודש אשתקד. לא ניתן עם זאת לגזור מה היקף העמלה שגבה הבנק אשתקד מהשימוש באפליקציה.

בדוחות הכספיים לסיכום שנת 2025 ציינו בבנק הפועלים כי הבנק ממשיך לפתח את ביט ורואה ביישומון "נכס אסטרטגי". זאת משום שכשני שליש מהמשתמשים בביט אינם מחזיקי חשבון בבנק. השימושים המרכזיים בביט הם העברות כספים מאדם לאדם (P2P), ניהול יתרות ופיקדונות, תשלומים לעסקים ואתרים, כמו גם איסוף כספים בקבוצות. חלק מהמשתמשים נעזרים בביט להזמין מטבע-חוץ בטרמינל, לשלם חשבונות, לבצע תרומות ולקבל זיכוייים מחברות.

מבנק הפועלים נמסר: "החל מ־1 במאי תעודכן עמלת קבלת הכספים בביט עבור משתמשים המקבלים מעל 25 אלף שקל בשנה באמצעות האפליקציה משיעור של 0.6% לשיעור של 0.8%. העדכון צפוי להיות רלוונטי רק עבור כ-7% מכלל המשתמשים באפליקציית ביט, העושים שימוש באפליקציה בהיקף פעילות מסחרי ומקבלים באמצעותה כספים בסכום מצטבר הגבוה מ-25 אלף ש"ח בשנה, והוא אינו רלוונטי לכ-93% מתוך כ-3.5 מיליון משתמשי ביט הפעילים, המקבלים כספים באפליקציה בסכום מצטבר הנמוך מ-25 אלף ש"ח בשנה. במקביל, תקרת ההעברות היומית באפליקציה הוגדלה לאחרונה מ־3,600 ל־7,000 ש"ח, במטרה להרחיב את אפשרויות העברת הכספים עבור כלל המשתמשים".