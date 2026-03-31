מהעזיבה המתוקשרת - לכיסא המנכ"לית בחברה המתחרה

השנה החולפת הייתה מטלטלת במיוחד עבור יפית גריאני. היא החלה אותה כמשנה למנכ"ל ישראכרט, אלא שאז נאלצה לפרוש. זאת לאחר שנועדה עם צמרת קבוצת דלק, בשיאו של מהלך השתלטות על החברה, מבלי שדיווחה להנהלה. בדצמבר כבר מונתה למנכ"לית חברת כרטיסי האשראי המתחרה כאל.

היא נבחרה להוביל את החברה בעיצומו של הליך מכירה לבעלי שליטה חדשים, תחת מגבלות של חוסר ודאות לגבי אישור העסקה. כעת היא נכנסת עם ציפייה ברורה: לשמור על ביצועים שיבטיחו את השווי המרבי.

אחד האתגרים הבולטים שניצבים בפניה בימים אלה הוא עסקת הענק של ישראכרט את מועדון Fly Card של אל על ביותר ממיליארד שקל. עד היום הופעל המועדון בידי כאל. גריאני ציינה במכתב לעובדים כי הסכום שמשלמת ישראכרט לחידוש הבעלות במועדון לעשור הקרוב לא היה כלכלי עבור כאל, מה שכנראה הוביל לרכישה. כעת היא בוחנת הצעת ערך חדש ללקוחותיה, ואף עשויה לפנות לבית המשפט אם ישראכרט תשדל לקוחות המחזיקים כיום בכרטיס ערב השלמת העסקה.

ניצבת בפני אתגר שונה

גריאני, עם ותק של עשרות שנים, שבנתה בעיקר בדיסקונט, די חריגה בנוף העכשווי של ענק הבנקאות. עד לפני עשור אפשר היה להתגאות בצמרת מפוארת של נשים בתפקידי מפתח, אלא שמתחילת העשור הנוכחי הצטמצמה נוכחותן. במובן זה כהונתה של גריאני כמנכ"לית כאל הוא סנונית חיובית.

היא מונתה לתפקיד, לאחר שבערב ראש השנה האחרון החליט דיסקונט למכור את מניות השליטה שלו בחברת כאל (72%) לפי שווי של עד 4 מיליארד שקל לקבוצת יוניון של משפחתו של ג'ורג' חורש וחברת הביטוח הראל. העסקה צפויה להגיע לאישור בעוד חודשים, אך לא ברור מתי רשות התחרות ובנק ישראל יאשרו אותה - אם בכלל.

זו גם הסיבה למורכבות הרבה במינוי. מצד אחד צריכה היא להקפיץ את ביצועי החברה כדי שדיסקונט ימקסם את הרווח שלו בעסקה, מצד שני בעל בית חדש יכול להחליט שהיא מסיימת את תפקידה ולהביא מנכ"לית אחרת.

"המשימה העיקרית שניצבת בפני גריאני היא להצעיד את כאל לעולם המחר עם כל האתגרים שיש בתחום הזה", טוען גורם בענף הבנקאות. איך היא תעשה זאת? "אני מעריך שבדרכה. היא קודם כול מקשיבה, לומדת, בודקת, רואה את המקומות ואז מסתערת על היעד. היא לא מגיעה וישר אומרת שהיא יודעת בדיוק מה צריך לעשות".

גריאני נחשבת כמי שאיננה עובדת לבדה, אלא תמיד כחלק מצוות. אחד האתגרים הגדולים שהצליחה בהם היה בדיסקונט לפני כעשור. המנכ"לית דאז לילך אשר טופילסקי וגריאני כבכירה בבנק סייעו לקדם הסכם שכר תקדימי, שלראשונה ביטל את מודל העלאות השכר האוטומטיות.

בכאל אין באופק ועד עובדים לוחמני, אך האסטרטגיה עשויה להיות הרבה יותר מורכבת. בתוך שנה ייתכן שישראכרט תהפוך את עצמה לבנק רזה, בהתאם לרגולציה חדשה שמקדם בנק ישראל ונמצאת בהליך חקיקה. ספק אם גריאני תוכל להעלות את כאל על מתווה שכזה, כל עוד לא ניתנו האישורים להעברת בעלותו לקבוצת חורש־הראל. הרי לא בטוח שהם ירצו להשקיע מיליארדים בהפיכת כאל לבנק. מנגד, עליה לחתור למובילות עסקית בזירה פיננסית סואנת ולחוצה. תפקיד מאתגר ביותר, ולמעשה תפקיד חייה.

צמחה בדיסקונט

גריאני החלה את דרכה הבנקאית בשנת 1994 בבנק דיסקונט. היא שימשה בשורה של תפקידים, ובהמשך, כחברת הנהלה, הובילה שלוש חטיבות. בתפקידה האחרון בבנק כיהנה כסמנכ"לית בכירה וראש החטיבה הבנקאית.

בינואר 2022, לאחר 28 שנים בחברה, עברה לישראכרט, כאשר המנכ"ל רן עוז מינה אותה למשנה לו ולמנהלת חטיבת הלקוחות העסקיים בחברה.

שלוש שנים לאחר מכן הגיע לעיצומו הליך השתלטות קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו של עידן וולס, על ישראכרט. גריאני, כך יטענו אחר כך הצדדים, החליטה להיפגש עם וולס ותשובה על רקע חברי בחודשי האביב אשתקד. זאת לאחר שכבר נחתמה העסקה, אך לפני שקיבלה את היתר השליטה מבנק ישראל.

גריאני לא דיווחה, כאמור. בישראכרט, שגילתה על הפגישות בדיעבד, לא ראו זאת בעין יפה, הגם שציינו כי בדיקה שערכו לא הצביעה על עבירה על החוק.

כך היא מצאה עצמה מתפטרת ביולי האחרון כאמור. אך כפי שאומר הפתגם "טוב שם טוב משמן טוב", נראה שהמוניטין שבנתה לעצמה הוביל אותה בסוף השנה לקאמבק מרשים ביותר.

עוז, שמינה אותה כאמור לתפקידה הקודם בישראכרט, הכיר אותה כששניהם היו חברי הנהלה בדיסקונט בעשור הקודם. גריאני הובאה לישראכרט במטרה לפתח שם את מתן האשראי לעסקים.

בסביבת חברת כאל אומרים כי היא מביאה לתפקידה ניסיון מגוון, עסקי וניהולי, בעולמות הפיננסים ומומחיות בתחום אשראי עסקי, בנקאות קמעונאית וכרטיסי אשראי, לצד ניסיון עשיר בניהול מערכות גדולות ומורכבות.

"גריאני הגיעה לצמרת האנשים שקיבלו הרבה החלטות אמיצות ברבות השנים בבנק דיסקונט. היא מוכנה לרדת ל'ברזלים', כלומר להגיע אל ליבת העיסוק בכל תחום", אמר לגלובס גורם בענף הבנקאות שמכיר את גריאני שנים ארוכות. "בכל תפקיד שהיא עושה היא חופרת מלמטה, לא רק גוזרת סרטים. רק מי שבודקת את הפרטים בעצמה והופכת כל אבן יכולה להוביל שינוי".