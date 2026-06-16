אודות המשקיע האינטליגנט הטור של 'המשקיע האינטליגנט' מאת ג'ייסון צוויג, מתפרסם ב־Wall Street Journal מזה כעשור ומתפרסם בגלובס באופן בלעדי. לדברי צוויג: "המטרה שלי היא לסייע לכם להבחין בין העצה הטובה לבין זו שרק נשמעת טוב". הטור יצא להפסקה של מספר חודשים לצורך כתיבת ספר, וכעת הוא חוזר במתכונת שבועית

אודות ג'ייסון צוויג מבכירי העיתונאים של The Wall Street Journal. מחברו של הספר "הכסף שלך והמוח שלך: איך מדעי המוח יכולים לסייע לכם להיות עשירים", והעורך של הגרסה המעודכנת של רב־המכר "המשקיע הנבון", שהוגדר על ידי וורן באפט כ"ספר ההשקעות הטוב ביותר שנכתב אי־פעם"

אם אתם חוששים מעודף ריכוזיות ומתמחור יתר בשוק המניות האמריקאי, אולי שווה להפנות מבט לאירופה. כן, זה אינו רק יעד מעניין לחופשה, אלא גם להשקעה. עשרות קוראים פונים אליי ומביעים חשש מחשיפה מוגזמת למניות אמריקאיות או לגל ההשקעות בבינה מלאכותית (AI), שכבר מזכיר להם בועה.

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ההנפקה הראשונית של SpaceX בנאסד"ק ביום שישי, לצד ההנפקות המתוכננות של OpenAI ושל Anthropic, רק מגבירות את החששות הללו, על רקע תגי המחיר האסטרונומיים שמוצמדים לחדשנות של החברות ולפוטנציאל הצמיחה. רבים מאותם קוראים שאלו האם השווקים המתעוררים מציעים חלופה "בטוחה" יותר . התשובה היא לא.

לדברי אוון למונט מחברת Acadian Asset Management, בחודש מאי כמעט 8% מהתשואה המצטברת של כלל שוקי המניות בעולם נבעו ממניית SK Hynix הדרום קוריאנית לבדה. דרום קוריאה, טייוואן ושווקים מתעוררים נוספים חשופים לגל הבינה המלאכותית לפחות באותה מידה כמו ארה"ב.

אירופה אינה כזו

בקרן מחקה של מדד S&P 500, כ־47% מהכסף מושקע בשני ענפים בלבד - טכנולוגיה ותקשורת, כש-8% מכך במניית אנבידיה לבדה. ומכפיל הרווח החזוי (על הרווחים הריאליים ארוכי הטווח של החברות) במדד המניות האמריקאי הוא 41 בממוצע - מתקרב לשיא שנרשם לפני יותר מרבע מאה.

למעט כמה יוצאות דופן, ובהן דנמרק, השווקים באירופה מרוכזים הרבה פחות מאלה שבארה"ב . לדוגמה החברה הגדולה ביותר במדד MSCI Europe היא ASML, יצרנית ציוד השבבים ההולנדית, במשקל של כ־5%. כלל מניות הטכנולוגיה מהוות כ־10% בלבד ממדד זה (לעומת כרבע ממדד S&P 500), ואת מקומן תופסות בעיקר מניות המגזר הפיננסי, הקבוצה הגדולה ביותר במדד, ואחריהן התעשייה והבריאות.

ומעל הכול, בהשוואה לארה"ב אירופה זולה. לדברי לורנס בלאק מחברת המחקר הניו יורקית Index Standard, מניות באירופה נסחרות בממוצע במכפיל של פחות מ־23 על הרווחים הריאליים ארוכי הטווח שלהן. מדובר ברמה השווה למעט יותר ממחצית הרמה המקבילה בארה"ב. היא רחוקה משיא היסטורי ונמוכה משמעותית מהרמה שנרשמה לפני חמש שנים.

אין ספק שאירופה היא "העולם הישן" של ההשקעות: מוזיאון פתוח של אוכלוסיות מזדקנות, כלכלות מקרטעות, נטל חוב כבד, ביורוקרטיות ממשלתיות מנופחות, מחסור בהשקעה בחדשנות ותלות מופרזת באנרגיה מיובאת.

לא מפתיע אפוא שבמהלך העשור האחרון המניות בארה"ב הניבו תשואה גבוהה יותר מזו של המניות האירופיות בפער של יותר מ־150 נקודות אחוז.

איפה תמצאו תשואת דיבידנד של כ-3%

גם הכותרות ביבשת כיום אינן מעודדות: הבנק המרכזי העלה את הריבית לאחרונה; המלחמה באוקראינה עדיין נמשכת; לפי ההערכות מחירי האנרגיה עלו ב־11% בחודש מאי, והמכסים שהטילה ארה"ב פגעו ביצואנים האירופים. זה גורם למשקיעים רבים לסגת מהשוק שם. לפי FactSet, מתחילת השנה נמשכו כמעט 500 מיליון דולר מקרנות סל המשקיעות במניות אירופיות.

ייתכן שהם מפספסים הזדמנות. "אירופה זולה מסיבות מוצדקות", אומר טים מארי, אסטרטג שוקי הון בחטיבת ההשקעות הרב נכסיות של T. Rowe Price Associate. "משקיעים רבים שכחו ממנה או התייחסו אליה כשוק בלי עתיד. וכשציפיות נמוכות, גדל הפוטנציאל להפתעות חיוביות".

לדוגמה בהיבט הדיבידנדים: בארה"ב, תאגידי הענק משקיעים הון עתק ב-AI עד כדי כך שקצב הצמיחה של החלוקות נבלם. תשואת הדיבידנד של ה-S&P 500 הצטמקה ל־1.1% מקרוב ל־2% בשנת 2022, ואילו מניות אירופיות מניבות בממוצע תשואת דיבידנד של כמעט 3%.

לפי יוריין טימר, מנהל תחום המאקרו הגלובלי ב־Fidelity Investments, ההכנסה הגבוהה יותר הזו היא "רשת הביטחון שהייתם רוצים להחזיק אם סיפור ה-AI לא יעמוד בציפיות".

טימר מסביר כי "אם שוק המניות ימשיך לעלות, ייתכן שהמניות האירופיות לא יניבו תשואות יוצאות דופן. אבל אם מדד S&P 500 ירד, הן כנראה ירדו פחות, משום שמחיריהן לא התנפחו באותה מידה. כן הן יכולות לשמש כמקלט בעת סערה".

אלא שמניות אירופיות אינן בהכרח רק נכס הגנתי. למרות תדמיתן כמיושנות ונוקשות, "רבות מהחברות הגדולות באירופה מפגינות כיום גמישות רבה", אומרת שרה קטרר, מנכ"לית חברת ההשקעות הגלובלית Causeway Capital Management מלוס אנג'לס.

"הנחישות שבה הן משפרות את פעילותן ומתייעלות היא משהו שמעולם לא ראיתי כמותו". לדברי קטרר, משקיעים רבים עדיין ממעיטים בערכם של השינויים המתחוללים באירופה ובדחיפותם.

השינויים לא חייבים להיות דרמטיים

עם זאת, אין פירוש הדבר שעליכם לבצע שינוי דרמטי בתיק ההשקעות שלכם.

כפי שכתבתי כמה פעמים בעבר, החששות מפני ריכוזיות יתר בשוק המניות האמריקאי מוגזמים. העדויות ההיסטוריות אינן מצביעות על כך שריכוז גבוה של השקעות במספר מצומצם של מניות מוביל לתשואות נמוכות.

ואם תיק ההשקעות שלכם כבר מפוזר ברמה הגלובלית, ייתכן שאין צורך לעשות דבר. למשל קרן השקעות בינלאומית מבוססת מדד ייחוס כמו MSCI EAFE, צפויה להחזיק לפחות מחצית מנכסיה במניות אירופיות.

חשוב גם לזכור שהפחתת סוג אחד של סיכון כמעט תמיד חושפת אתכם לסיכון אחר. העברת חלק מהכסף לאירופה תפחית את החשיפה שלכם לקריסה אפשרית של מניות הקשורות לבינה מלאכותית, אך במקביל תגדיל את הסיכון להחמיץ רווחים גבוהים יותר אם תנופת הבינה המלאכותית תימשך.

ומנגד, אם רוסיה תתקוף את מזרח אירופה, אם המלחמה עם איראן תזניק את מחיר הנפט ל־150 דולר לחבית, אם ארה"ב תעלה שוב את המכסים או אם הדולר יתחזק בחדות מול האירו, גם מניות "העולם הישן" יספגו פגיעה.

אך אם כל, או כמעט כל, כספי ההשקעה שלכם במניות מושקעים בארה"ב, הוספת חשיפה מסוימת לאירופה תהיה מהלך הגיוני. המטרה של פיזור השקעות אינה להחזיק שורה של נכסים שכולם עולים בערכם באותו הזמן. אם זה המצב, סביר להניח שהם גם ירדו יחד.

במקום זאת, כדאי להחזיק נכסים שעולים ויורדים בקצב שונה ובזמנים שונים. לאורך זמן, הדבר מפחית את הסיכון בתיק ההשקעות שלכם, ולשם כך נועד פיזור השקעות.