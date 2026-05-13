אודות המשקיע האינטליגנט הטור של 'המשקיע האינטליגנט' מאת ג'ייסון צוויג, מתפרסם ב־Wall Street Journal מזה כעשור ומתפרסם בגלובס באופן בלעדי. לדברי צוויג: "המטרה שלי היא לסייע לכם להבחין בין העצה הטובה לבין זו שרק נשמעת טוב". הטור יצא להפסקה של מספר חודשים לצורך כתיבת ספר, וכעת הוא חוזר במתכונת שבועית

אודות ג'ייסון צוויג מבכירי העיתונאים של The Wall Street Journal. מחברו של הספר "הכסף שלך והמוח שלך: איך מדעי המוח יכולים לסייע לכם להיות עשירים", והעורך של הגרסה המעודכנת של רב־המכר "המשקיע הנבון", שהוגדר על ידי וורן באפט כ"ספר ההשקעות הטוב ביותר שנכתב אי־פעם"

כאשר שוק המניות הוא בועה, זה מסוכן. כאשר אנשים כבר מגבשים דעה אם מתנפחת בו בועה - או לא - זה עשוי להיות מסוכן אפילו יותר.

באפריל עלו מניות השבבים בוול סטריט ביותר מ־38%, התשואה החודשית הגבוהה ביותר שלהן מאז פברואר 2000. מניית אלפבית עלתה ביום בודד ב־30 באפריל ב־10%, שהוסיפו מעל 421 מיליארד דולר לשווי השוק שלה, במה שהיה העלייה השנייה בגודלה בהיסטוריה למניה ביום אחד, על פי נתוני דאו ג'ונס.

● מזומן וזהב: ההמלצות של מלך האג"ח והאזהרה שהוא משגר

● הנתון המטריד מימי בועת הדוט.קום חזר לשווקים

בגיליון האחרון של הניוזלטר שלי, שאלתי: האם אנחנו בבועה? קוראים מכל רחבי ארה"ב ומכל העולם הביעו את דעתם.

"בקיצור, כן", ענה באימייל פיטר הנסן, קורא מפרגוואי. "אנחנו בהחלט בבועה", אמר טום הגדורן, המתגורר באוהיו. "לא, זו לא בועה קלאסית", אמר כריסטוף סטאל, קורא ממינכן. קתרין אשבי מפלורידה הדהדה את דעתו של סטאל. "עליית המחירים אכן יוצאת דופן, אך המחירים ממשיכים לעלות משום שהרווחים ממשיכים לעלות", כתבה. "הרווחים הם 'חלב האם' של השוק".

סליחה, חברים. כפי שכבר הזהרתי בעבר, איתור בועות קשה בהרבה מכפי שנראה. אם זיהוי בועה היה קל, כולנו היינו יכולים לעשות זאת. ואם כולנו היינו יכולים לעשות זאת, בועה לא הייתה נוצרת מלכתחילה. משקיעים היו מבחינים כי בועה מתחילה להתנפח, והיו מיד מנסים לחמוק ממנה או מהמרים נגדה, וכך מרוקנים אותה עוד בטרם תספיק להתרחב עד לנקודת התפוצצות.

יתרה מכך, קל לפרש לא נכון תמחור יתר של חלק מהשוק כאינדיקציה לכך שהכול בועה. תמיד יש חברות או תעשיות שעולות במהירות ולגבהים כאלה שעשויים לתת תחושה של בועה.

אך אפילו כשמניות נראות יקרות, כמו לא מעט פעמים בעבר, קשה לדעת בוודאות אם הן נידונו לקריסה. אחרי הכול, מעטים האנשים שחזו בשלבים מוקדמים עד כמה השווקים יסתחררו בהמשך מבינה מלאכותית (AI) לדוגמה.

ובשלב הבא טכנולוגיה טרנספורמטיבית (מחוללת שינוי) אחרת עשויה לצוץ, בדיוק כמו של־AI קדמו התלהבות ממחשוב ענן, מסדיקה הידראולית (להפקת נפט), מהאינטרנט ופריצות דרך נוספות שהציפו את השוק, תרתי משמע.

יש כמה משתנים שיכולים להפחית מעט את אלמנט הניחוש בניסיון לזהות בועה. אוון לאמונט, מנהל תיקים בחברת Acadian Asset Management בבוסטון, כתב על מקרים קיצוניים בשוק. הגדרה אחת של בועה, הוא מתבדח, היא "כשאני חושב ששוק המניות מתומחר ביתר, ואז הוא מכפיל את עצמו", כמו ב־1999 (השנה שמדד נאסד"ק 100 עלה ב־102%, אחרי תשואה של 85% ב־1998).

אבל בנימה רצינית, לאמונט למד לזהות כמה מרכיבים הכרחיים להיווצרות בועה בשוק: לא רק מחירי מניות גבוהים, אלא גם תנודתיות גבוהה ונפח מסחר גבוה, וכן התפשטות של מה שהוא מכנה "אמונות בועה": "נניח שאתם בחדר הכושר או במספרה וכולם עסוקים ב'האם אנחנו בבועה?' - זהו רמז די טוב לכך שאנו עשויים להיות בבועה".

צפירת הרגעה בשטח

אני הייתי מציין מאפיין נוסף: כניסה למגננה. כשאוהדים של נכס שמתומחר ביוקר עוברים מלשבח את יתרונותיו לתקיפת מבקריו, אפשר להיות די בטוחים שהתחום הופך לבועה. זה מה שקרה בסוף 1999-תחילת 2000 עם מניות האינטרנט, וב-2021 עם ביטקוין, כשתומכי הטרנד תקפו את הספקנים - רגע לפני קריסת המחירים.

טון כזה אינו דומיננטי כיום, מה שרומז לי שאנחנו עדיין לא באזור האדום.

הרמז האחרון מבין מה שלאמונט מכנה "ארבעת פרשי הסערה" של היווצרות בועה, הוא גל אדיר של הנפקות מניות.

היזכרו למשל בשנים 2020־2021, כאשר מאות 'חברות רכישה למטרות מיוחדות', SPACs, הנפיקו מניות חדשות. כשהבועה הזו התפוצצה, משקיעים שנהרו לתחום הפסידו לפחות 100 מיליארד דולר.

או רחוק יותר, בעת הייפ הדוט.קום של סוף שנות ה־90, כאשר eToys, Pets.com והמוני חברות אינטרנט אחרות שהיו בגדר אפיזודה חולפת, הציפו את השוק בהנפקות ראשוניות לציבור.

לפחות עד כה, זה לא המצב בוול סטריט. זה כנראה ישתנה, אם SpaceX , אנת'רופיק, OpenAI וענקיות אחרות יפנו לגייס מהציבור כפי שרבים צופים. "הנפקה היא הדבר שאני עוקב אחריו", אומר לאמונט.

הסימן האולטימטיבי לבועה הוא התנהגות של רדיפה אחר ביצועים; נכס עולה במחירו משום שאנשים קונים אותו, ואז עוד ועוד אנשים קונים יותר ממנו, מה שגורם למחיר לעלות עוד יותר. אולם בחודשים האחרונים ראינו דווקא את ההיפך: משקיעים פרטיים קנו מניות בעקבות חדשות רעות בדבר הטלת מכסים או מלחמה או אינפלציה. זוהי התנהגות הפוכה, לא רודפת ביצועים.

"בועה היא כשקונים בשיא, לא כשקונים בירידה", מאבחן לאמונט.

חוכמולוגיה היא לא חכמה

זו לא הסכנה היחידה. חוכמולוגים תמיד ינסו לאתגר את היעד הבא.

אחרי הכול, אם אתם בטוחים שאתם יכולים לזהות בועה, למה שלא תאמינו שאתם יכולים לחזות מתי היא תתפוצץ? במקרה כזה, למה לא לקנות את המניות המסוכנות ביותר שיעלו במידה הרבה ביותר?

וכאן טמונה הסכנה האמיתית בניסיון לאתר בועות - האמונה שאתם יכולים לעשות זאת. כמה קוראים התוודו שהם הגבירו את החשיפה עד כדי כך, שהם מושקעים עם כל מה שיש להם. אחרים סיפרו שהם נמנעים ממניות בתגובה לעליית השוק.

אלא שמניות אינן מתג שאפשר להדליק או לכבות. מעטים המשקיעים שכדאי להם להחזיק את כל כספם במניות, או לא להחזיק במניות בכלל. אין מספיק ודאות בעולם עבור מהלכים כאלה.

זהו זמן טוב לוודא שאתם מגוונים, ומחזיקים לא רק את מדד S&P 500 אלא גם מניות קטנות יותר וחברות בינלאומיות. כדאי גם לשקול איזון מחדש של התיק - לקצץ כמה נכסים מנצחים, כמו מניות אמריקאיות גדולות, ולהוסיף במקומם כמה נכסים שנשארו מאחור לאחרונה, כמו אג"ח.

כמו כן, היו ערניים לכל סימן לכך שהיועץ הפיננסי שלכם בטוח שאנחנו בבועה - או לא בבועה. הם לא יודעים יותר טוב מכם.