ועדת השוק הפתוח של הפד הותירה הערב את הריבית על 3.75% בהתאם לציפיות השוק. אולם מעבר להחלטה עצמה, דומה שכחודש בלבד לאחר שנכנס לתפקידו, יו"ר הפדרל ריזרב קווין וורש עמד במבחן חשוב.

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היה זה מהלך שנבחן מקרוב על ידי המשקיעים כמבחן ראשון לעצמאותו מול הלחצים הפוליטיים שהפעיל בעבר הנשיא דונלד טראמפ על הבנק המרכזי - האינפלציה מאיצה ובמקביל, משקיעים מוכרים אג"ח ממשלת ארה"ב ומגדילים הימורים שלפיהם הפד יידרש להתחיל להעלות ריבית עד דצמבר.

ההחלטה הייתה צפויה: למרות שהסכם הביניים שנחתם ביום ראשון להפסקת הלחימה סייע להרגיע את מחירי הנפט, וורש מבין: לצד ירידה בתשואות האג"ח ובמחירי הנפט, ההסכם צריך עוד להיחתם, להיות מיושם ולהחזיק מעמד יותר מכמה ימים, ורק אז אולי להפוך לתרחיש המרכזי, גם אז מדובר על 60 יום שבהם יתקיימו שיחות על הסכם הקבע שלא ברור מה יהיה בו.

אך קודם לכן, ההתפתחויות בכלכלה השתנו במהירות מאז שמלחמת איראן הקפיצה את מחירי הנפט. עסקים, שרואים את עלויותיהם מטפסות, מגלגלים אותן לצרכנים באמצעות העלאות מחירים, ומוסיפים לחץ אינפלציוני שכבר נותר מעל יעד ה־2% של הפד במשך חמש השנים האחרונות. בחודש מאי עלה מדד המחירים לצרכן ב־4.2% לעומת השנה הקודמת, הקצב הגבוה ביותר מאז אפריל 2023.

הנתונים הללו שינו את ציפיות השוק. סוחרים זנחו את ההימורים הנפוצים על חידוש הורדות הריבית, ועברו להמר על התרחיש ההפוך. תשואת האג"ח לשנתיים טיפסה מעל 4%, גבוהה מריבית הפד, אף שהתשואות נסוגו מעט בעקבות ההסכם, בשוק החוזים העתידיים עדיין מתומחרת הסתברות של כ־70% להעלאת ריבית עד סוף השנה.

נזכיר גם שבפרוטוקול ישיבת אפריל נכתב כי רבים מקובעי המדיניות סבורים שייתכן שיידרשו להעלות ריבית אם האינפלציה תישאר גבוהה, ואף ביקשו להסיר מהצהרות הפד את ההטיה לכיוון הורדות ריבית. שלושה חברים אף התנגדו לנוסח ההודעה הרשמית.

נץ מוניטרי מובהק

הסקרנות האמיתית היא לגבי מסיבת העיתונאים הראשונה של וורש כיו"ר, לצד הודעת הריבית והתחזיות הכלכליות שיפרסם הפד. הם ייבחנו בקפידה בחיפוש אחר רמזים לגבי צעדו הבא.

אם הפד יעביר מסר משכנע שלפיו הוא מוכן לחזור למאבק אגרסיבי יותר באינפלציה, וול סטריט צפויה לראות בכך הוכחה למחויבותו של וורש לשמירה על עצמאות הבנק המרכזי. אם המסר יהיה חלש יותר, הדבר עלול לזעזע את השווקים, שכבר חוששים כי הוא עלול לפגוע באמינות הפד אם ייכנע ללחצי טראמפ.

כהונה חדשה בראש הפד מעולם לא הייתה משימה פשוטה, וחלק מהיו"רים בעבר, בהם אלן גרינספן ובן ברננקי. נאלצו להתמודד עם אתגרים משמעותיים זמן קצר לאחר שנכנסו לתפקיד

במקרה של וורש, העימות המיידי בין סדרי העדיפויות של הבית הלבן לבין כיוון ההתפתחות של הכלכלה חריף במיוחד. המתיחות בוול סטריט גברה גם בשל חוסר הבהירות סביב עמדותיו של וורש, וכן בשל תחזית כלכלית שהפכה מורכבת יותר בעקבות המלחמה ובשל בום ההשקעות בבינה מלאכותית, שמוסיף דלק לכלכלה שהתגלתה כחסינה מהצפוי .

וורש נחשב ל"נץ" מוניטרי מובהק בתקופת כהונתו כחבר מועצת הנגידים של הפד בין 2006 ל־2011, כאשר קריסת שוק הדיור דחפה את ארה"ב למיתון עמוק.

אולם בשנים שלאחר מכן הוא הפך למבקר חריף של הבנק המרכזי. בשנה שעברה הוא מתח ביקורת על כך שהפד המשיך לחזות אינפלציה גבוהה, וטען כי הבינה המלאכותית תשחרר "כוח דיסאינפלציוני משמעותי" באמצעות העלאת הפריון. גם שתיקתו מאז הושבע לתפקיד בחודש שעבר - צעד שאינו חריג עבור יו"ר חדש שמנסה להתמצא בתפקיד - מקשה עוד יותר על פענוח עמדותיו.

החלטתו הראשונה אינה מספקת תשובה מלאה לשאלה כיצד ייראה עידן וורש בפד, אך היא מאותתת כי לפחות בשלב זה, היו"ר החדש מעדיף להציג רציפות וזהירות על פני שינוי כיוון דרמטי.