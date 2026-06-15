הפתעה מכיוון חברת הדפסות התלת ממד ננו דיימנשן: החברה מדווחת על הסכם הבנות שנחתם עם חברת Infinite Epigenetics למיזוג לצורך הקמת חברת בריאות מבוססת בינה מלאכותית. למעשה, ננו דיימנשן מהווה את הבסיס הציבורי לחברה הממוזגת, בעוד שהפעילות והשם יהיו של אינפינייט אפיג'נטיקס.

ההסכם הוא מיזוג במניות בין החברות, שמשקף לאינפינייט שווי של 890 מיליון דולר. בעלי המניות הקיימים של ננו דיימנשן יחזיקו באחזקת מיעוט "משמעותית" בחברה הממוזגת, שתנוהל על-ידי מאט דוסון, מייסד משותף ומנכ"ל אינפינייט. זאת בהנחה שהחברות אכן יגיעו להסכם סופי ויקבלו את אישור בעלי המניות של ננו דיימנשן. יחס ההמרה בין המניות ייקבע על בסיס פרמיה של 20% על היקף המזומנים נטו של ננו דיימנשן בעת השלמת העסקה.

נזכיר שבסוף הרבעון הראשון היו לה בקופה 440 מיליון דולר, בעוד ששווי השוק הנוכחי שלה מגיע ל-312 מיליון דולר. החברות מצפות שעם השלמת המיזוג יהיו להן בקופה מעל 400 מיליון דולר.

שוק האבחון הקליני בארה"ב מגיע ליותר מ-90 מיליארד דולר. חברת אינפינייט, המשלבת דאטה בייס גדול בתחומה עם פלטפורמה מבוססת AI שנועדה להתריע מראש על סיכון למחלות, מציבה לעצמה יעד בשוק. לדבריה, הפלטפורמה שלה יכולה לזהות, לחזות או לאבחן מחלות כמו סוכרת, מחלות לב ו- COPD. "אנחנו קוראים את מערכת ההפעלה של הגוף, ומשתמשים ב- AI כדי לתרגם זאת לאבחון מוקדם ולטיפול טוב יותר", נכתב במצגת החברה.

ירידה בשווי לאחר גיוסי הון של למעלה ממיליארד דולר

מנכ"ל ננו דיימנשן, דיוויד סטהלין, מסר שאינפינייט הייתה ההזדמנות האטרקטיבית ביותר לננו דיימנשן, המעוניינת לייצר ערך לבעלי המניות שלה. "יחד עם היועץ הפיננסי שלנו ערכנו סקירה יסודית של כ-20 הזדמנויות בסקטורים רבים במשך חודשים רבים. אינפינייט ענתה על הקריטריונים המרכזיים שחיפשנו: פלטפורמה טכנולוגית מוכחת, מייצרת הכנסות, והשוק שאליו היא פונה גדול וצומח", אמר סטהלין. הוא הוסיף עוד קריטריונים שעליהם החברה עונה, ובהם הנהלה מנוסה ומשקיעים חזקים. "אנחנו מאמינים שאינפינייט אפיגנטיקס תהפוך לחברה שמגדירה את הקטגוריה בצומת שבין שירותי בריאות, דאטה ביולוגית ו-AI, ושהמיזוג ייצר דרך ברורה ומשכנעת לייצור ערך לבעלי המניות".

ננו דיימנשן, שעד כה עסקה בתחום הדפסות התלת ממד, גייסה בתקופת השיא שלה למעלה ממיליארד דולר בסדרת גיוסי הון, ותכננה להוציא אותם על רכישות. בין היתר, היא ניסתה להשתלט על חברת סטרטסיס, אך נהדפה. היא ביצעה כמה רכישות בסופו של דבר, אך שווי החברה התכווץ, הנהלתה התחלפה ובשלבים מסוימים היו גם מאבקים של בעלי מניות בהנהלה. לאחרונה היא מכרה לסטרטסיס חברה שרכשה בשנה שעברה, כחלק מתוכנית אסטרטגית שנועדה להפחית את קצב שריפת המזומנים בננו דיימנשן.

החברה לא עדכנה בשלב זה באופן נחרץ מה היא מתכננת בנוגע לעסקיה הקיימים בתחום הדפסות התלת ממד ולגבי עובדיה, שמספרם הגיע ל-468 בסוף 2025 (רובם בישראל ובארה"ב).

בהודעת המיזוג נכתב שהיסטורית היא פעלה בתחום הדפסות התלת ממד, ובעקבות הבחינה האסטרטגית שלה התמקדה בייעול הפעילות, צמצום שריפת המזומנים ובחינת הזדמנויות ליצירת ערך. "ננו דיימנשן ממשיכה להפעיל את קווי המוצרים הנותרים שלה, בזמן שהחברה מתקדמת בתוכנית האסטרטגית", נכתב שם.