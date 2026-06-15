רכישה קנדית-ישראלית בסייבר הישראלי: חברת אפונו (Apono) של היזמים רום כרמלי ואופיר שטיין נמכרת במעל ל-250 מיליון דולר במזומן לוואן פסוורד הקנדית, חברה לניהול ססמאות אישיות של שירותים דיגיטליים. בעקבות הרכישה, תקים החברה הקנדית מרכז פיתוח שיעסיק מעל לחמישים עובדים בישראל, כשהיא צפויה להמשיך ולגייס עובדים.

● הבכיר שכיהן שתי קדנציות בצ'ק פוינט חושף סטארט-אפ בשווי 300 מיליון דולר

מדובר באקזיט נאה עבור היזמים ו-80 העובדים, שמחזיקים ברוב מניות החברה, ולשלושת המשקיעים המרכזיים בחברה: קרן USVP המיוצגת על ידי ז'ק בנקוסקי והשקיעה בעבר גם בחברות סטארט-אפ של שלמה קרמר כמו אימפרבה וטראסטיר, קרן ניו ארה ומירון קפיטל. גם אופיר ארליך, ממייסדי חד הקרן EON הוא משקיע מוקדם בחברה, כך על פי PitchBook. לפי ההערכה, כל אחת משלוש הקרנות מחזיקות נתח שנע בין 10%-15%, שראו את שוויה של החברה מוכפל ביותר מפי 2 בתוך קצת יותר מחצי שנה: בנובמבר האחרון גייסה החברה לפי שווי של 115 מיליון דולר. סך הכל גייסה החברה כ-55 מיליון דולר.

עשרות לקוחות בארה"ב

אפונו פיתחה פתרון אבטחה לניהול הרשאות הגישה לאפליקציות ענן ולמסדי הנתונים של ארגונים, כאשר הגישה שלה היא דינאמית ומבוססת על הרעיון של מתן הרשאות מדויקות לפי אופי הפעילות של כל עובד בארגון או אפליקציה, ורק לפרק הזמן הנדרש (Just-In-Time ו-Just-Enough).

החברה משרתת עשרות לקוחות ברחבי ארה"ב, כולל חברות Fortune 500, חברות טכנולוגיה וביטוח אמריקאיות, אירופאיות וישראליות. בין לקוחותיה אופן ווב, בלומריץ' ו- HPE.

החברה הוקמה בשנת 2022 על ידי רום כרמל, המשמש מנכ"ל ואופיר שטיין, סמנכ"ל טכנולוגי שפועלים בתחומי ה-DevOps וסקיוריטי למעלה מ-20 שנה יחדיו. כרמל שירת בתפקידי ניהול מו"פ בחטיבת הסייבר במשרד ראש הממשלה, שם רכש ניסיון באבטחת מידע בארגונים. שטיין שירת כקצין ביחידת אופ"ק של חיל האויר, היה אחד המפתחים הראשונים ב-Logz.io והוביל פיתוח של אחד ממוצרי הליבה של החברה. רום ואופיר נחשפו מקרוב לסיכוני האבטחה הנובעים מהרשאות מתירניות בארגונים רבים והחליטו לפתח פתרון לניהול מדויק של תחום זה.