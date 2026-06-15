פיוס עם אירופה? טראמפ מגיע לצרפת עם הסכם איראני על השולחן

הרבה השתנה בפוליטיקה הגלובלית מאז שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ השתתף בפסגת ה-G7.

בפסגה הנוכחית של ארגון המדינות המתועשות, שנפתחה ביום שני בעיירה אוויאן שבאלפים הצרפתים, זנחו המארחים כליל את הכוונה לפרסם הודעה משותפת. חוסר ההסכמות בין הצדדים גדול מדי. הפסגה עצמה גם נדחתה כדי שטראמפ יוכל לחגוג את יום ההולדת שלו בבית הלבן, מוקף במתאבקים. וגם השאלה אם הנשיא האמריקאי יישאר עד לסוף הוועידה ביום רביעי נותרה פתוחה.

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מי משתתף השנה בפסגת ה-G7?

בשמונה השנים שחלפו מאז השתתף טראמפ בפגישה, המעמד של ה-G7 כארגון המייצג את המדינות הגדולות והמובילות של הגוש המערבי הלך ונשחק. המדיניות של הנשיא האמריקאי טראמפ היא אחד הגורמים העיקריים לכך. רשימת המנהיגים שעמם טראמפ ייפגש באוויאן היא רשימה (חלקית) של מי שהנשיא האמריקאי השתלח בו וסנט בשנה האחרונה. ורשימת המדינות המשתתפות היא רשימה (חלקית) של מדינות שנפגעו מהמדיניות הכלכלית שלו.

טראמפ לעג פומבית למארח, נשיא צרפת עמנואל מקרון, "שעדיין מתאושש מהימנית של אשתו". הוא הגדיר את ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר כ"חלש", אמר שלראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני "אין אומץ" ואיבחן את קנצלר גרמניה כ"אבוד לחלוטין".

"אם רק תהיה תמונה משותפת בסוף האירוע זה ייחשב כהישג", אמרו דיפלומטים צרפתים השבוע. גם בחזית המדינית, הוא הטיל מכסים חדשים על סחורה אירופית, איים לספח את גרינלנד באופן חד-צדדי והשתלח שוב ושוב ב"אוכלי החינם" האירופיים שנהנים ממטריית הגנה אמריקאית מבלי להשקיע מספיק בנאט"ו, לתפיסתו.

נפתחה פסגת ה-G7 באוויאן, צרפת / צילום: Reuters, Abd Rabbo Ammar

בנוסף לשבע החברות הקבועות (ארה"ב, קנדה, צרפת, בריטניה, גרמניה, איטליה ויפן), המארחים הצרפתים הזמינו לפסגה מנהיגי מדינות גדולות נוספות, כמו ברזיל, הודו ועוד. נשיאת הנציבות האירופית משתתפת בדיונים גם היא. ביום שלישי ישתתף בפסגה בנוכחות טראמפ גם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי. גם מנהיגי קטאר, מצרים ואיחוד האמירויות הוזמנו לפסגה.

מה על סדר היום?

הפסגה תפתח בארוחת ערב חגיגית של המנהיגים ביום שני. הנשיא הצרפתי, ינצל את הפעם האחרונה שבה הוא מארח את הפסגה (לפני פרישתו בשנה הבאה) להצגת נוכחותו על הבמה הבינלאומית. הוא גם ינסה להעלות על סדר היום נושאים החשובים למדינה, כולל נוכחות ישראל בלבנון והחזון הצרפתי להסכם שתי המדינות לסיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

איך משפיעה איראן?

הנושא החשוב ביותר שבו יתרכזו רוב הדיונים הוא סיום המלחמה באיראן, האפשרות להסכם שלום בין הצדדים והצעדים העתידיים מול הרפובליקה האיסלאמית. ההבטחה של טראמפ לחתום על הסכם שלום עד יום שישי בשוויץ הסמוכה השתלטה ביממה האחרונה על סדר היום של הוועידה.

באירופה הבטיחו בשבועות האחרונים לסייע לשמור על השיט החופשי בהורמוז, אך רק כאשר הלחימה תסתיים. אחרי הודעת הנשיא האמריקאי לגבי הסכם שלום אפשרי הכריזו מנהיגי בריטניה, צרפת וגרמניה במשותף ביום ראשון כי הם יוזמים "שליחת כוח משימה עצמאי למטרות הגנה לטובת שמירת נתיבי הספנות ופינוי מוקשים". צרפת יכולה להתייצב בראש משימה ימית שכזו. נושאת המטוסים שלה נמצאת כבר בים האדום.

טראמפ עשוי להזדקק לאירופים אם ברצונו למסגר את ההסכם המתגבש כהישג בינלאומי. ייתכן כי הדבר יבטיח את השתתפותו הפעילה, כפי שהצרפתים קיוו עם פתיחת הפסגה. בשנה שעברה נטש טראמפ את הפסגה בקנדה יום לפני סיומה. המלחמה באיראן סימלה נקודת מפנה ביחסים בין ארה"ב לאירופה.

אם עד המלחמה אירופה התרכזה בלרצות את טראמפ ונענתה לדרישותיו כדי לשמור על מחויבותו לנאט"ו ועל ההגנה מפני רוסיה, מאז פברואר אירופה דיברה בטון אחר. האירופים הפנו בתחילה כתף קרה לאמריקאים, שר הביטחון הגרמני הכריז כי זו "אינה המלחמה שלנו", ומקרון לא היסס לבקר את ארה"ב באופן ציבורי על ההחלטה. בריטניה סירבה להשתתף או אפילו לסייע בתקיפות על מטרות איראניות. על רקע ההסכם המתגבש, ייתכן כי הפסגה השבוע תסמל התכנסות של שני הצדדים לעמדה משותפת, אחידה יותר.

מה עוד על הפרק?

הגוש המערבי - או מה שנותר ממנו - ינסה להסכים על חסמי סחר שישימו סוף להצפה הסינית של יצוא זול, שהשתדרג בעשור האחרון ועבר ממוצרי בסיס זולים למוצרים מורכבים כמו ציוד הנדסי ומכוניות. גם הסכמה על מכסים על כלי רכב סיניים יהיה על סדר היום, מכיוון שזהו נושא החשוב במיוחד למקרון ולתעשיית הרכב הצרפתית. אירופה מקווה גם לנסות ולשנות את הדינמיקה שמוביל טראמפ בנושא אוקראינה, בדרישה לוויתורים מקייב.

כלי התקשורת ביבשת ציינו גם כי זו תהיה פסגת ה-G7 הראשונה שבה ישתתפו כל ראשי חברות הבינה המלאכותית הגדולות: OpenAI, Anthropic ו-Deepmind. השלושה צפויים לדון עם המשתתפים ב"עתיד בטוח" לשימוש ב-AI.

מה צפוי במהלך שלושת ימי הוועידה?

מי שעדיין רואים את פסגות ה-G7 כאירועים הר-גורל הם בעיקר המתנגדים להן, בדמות קואליציה של ארגונים נגד ארה"ב וגלובליזציה. ביממה האחרונה נרשמו הפגנות סוערות של רבבות בני אדם בז'נבה, שדרכה אמורות להגיע חלק גדול מהמשלחות לפסגה, המתקיימת בצד הצרפתי של אגם ז'נבה.

העיירה עצמה, שמפורסמת כמקור מותג המים המינרליים, נסגרה כמעט לחלוטין למבקרים בימים האחרונים, לפי דיווחי התקשורת הצרפתים, עם אבטחה מוגברת ונוכחות של שוטרים וכוחות צבא. אחרי ארוחת הערב יתקיימו הדיונים בין הצדדים, יפורסמו שורת הודעות לתקשורת בנושאים שונים, וביום רביעי יארח מקרון את טראמפ בוורסאי. במהלך יום שלישי צפוי טראמפ להיפגש באופן אישי עם מנהיגי קטאר, איחוד האמירויות ומצרים.