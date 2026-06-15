נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חגג את יום הולדתו ה-80 באירוע קרבות של ארגון אמנויות הלחימה המשולבות הגדול בעולם, הUFC, שהתקיים במדשאה הדרומית של הבית הלבן.

טראמפ ואלפי אוהדי הענף צפו בקרב המרכזי של הערב, שבו גבר הלוחם האמריקאי ג'סטין גייצ'י על יריבו הספרדי גאורגי איליה טופוריה וזכה באליפות המשקל הקל. ערב הקרבות, אירוע הספורט המקצועני הראשון אי פעם שנערך בבית הנשיא האמריקני, נדחה בשעה בשל חשש מסופות רעמים.

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לצד טראמפ נכחו באירוע בכירי ממשל נוספים, וכן נשיא הארגון דיינה וייט, הנחשב לחבר קרוב של הנשיא במשך שנף. בשלב מסוים של הערב הקהל שר לטראמפ "יום הולדת שמח". לפי ההערכות, כ4,300 מוזמנים נכחו באירוע שנערך במדשאה הדרומית של הבית הלבן, בעוד כ-85 אלף בני אדם נוספים צפו בקרבות במתחם צפייה מיוחד שהוקם בסמוך.

הערב נפתח כשטראמפ צעד מהבית הלבן אל הזירה יחד עם וייט, ולאחר מכן חלפו מעל המתחם מטוסים צבאיים במפגן אווירי.

חגיגות יום ההולדת ה-80 של דונלד טראמפ / צילום: Reuters

השקעה של כ-60 מיליון דולר

בסך הכול השתתפו 14 לוחמים בקרבות שנערכו בזה אחר זה, עד לקרב המרכזי בין גייצ'י לטופוריה. את הלוחמים ליוו בדרכם אל הזירה מקבלי מדליית הכבוד, העיטור הצבאי הגבוה ביותר בארצות הברית, ואנשי כוחות ההצלה. כמה מהלוחמים התייחסו במהלך הערב לייחודיות המקום. "זה פשוט מדהים", אמר הלוחם הברזילאי דייגו לופס, שהפך ללוחם הראשון שניצח בקרב שנערך אי פעם במדשאת הבית הלבן.

ארגון הקרבות השקיע כ-60 מיליון דולר בהפקת האירוע, כולל כ-700 אלף דולר שיועדו לשיקום הדשא לאחר סיום החגיגות. אותה מדשאה מארחת מדי שנה את אירוע גלגול הביצים המסורתי של חג הפסחא בבית הלבן.

אחד מסמליו הבולטים של הערב היה מבנה הפלדה הענק שכונה "הטופר", מתקן בגובה 28 מטרים ובמשקל של כ-600 טון, שהתנשא מעל הזירה המתומנת שבה התקיימו הקרבות.

בשלב מסוים נראה היה כי מזג האוויר עלול לשבש את התוכניות, לאחר שתחזיות חזו סופות רעמים באזור. החשש הוביל לדחייה של שעה בתחילת האירוע, אלא שלבסוף הקרבות התקיימו כמתוכנן.

טראמפ ישב בשורה הראשונה סמוך מאוד לזירה, לצד דיינה וייט ובני משפחתו. שני בניו נכחו באירוע. בין בכירי הממשל שנראו בקהל היה גם ראש הFBI קאש פאטל, שעודד בהתלהבות את הלוחמים.

צילום: דונלד טראמפ ומנכ''ל ה-UFC דיינה ווייט בחגיגות בבית הלבן

"התגלמות העוצמה האמריקאית"

הקרבות שודרו באופן בלעדי בפלטפורמת הסטרימינג פרמאונט פלוס, הנמצאת בבעלותו של דייוויד אליסון, הנחשב לבעל ברית של טראמפ. בשנה שעברה חתם ארגון הקרבות על הסכם בשווי 7.7 מיליארד דולר עם שירות הסטרימינג, המתחרה בנטפליקס.

בכירי הממשל, ובראשם טראמפ עצמו, שיבחו שוב ושוב את האירוע. הנשיא כינה אותו "המופע הגדול ביותר על פני כדור הארץ" ואף השווה את מבנה "הטופר" למגדל אייפל בפריז.

גם מזכיר המדינה מרקו רוביו שיבח השבוע את הארגון והגדיר אותו כ"התגלמות העוצמה הרכה האמריקאית". הוא אף הודיע על השקת שותפות חדשה בין הממשלה לגורמים פרטיים במטרה להשתמש בענף ככלי לקידום האינטרסים האמריקאים בעולם.

ימים ספורים לפני האירוע הוגשה תביעה משפטית בניסיון למנוע את קיומו. התביעה, שהוגשה בשם שני תושבי וירג'יניה, יוצא מלחמת וייטנאם ופעיל ציבורי, על ידי ארגון משפטי למאבק בשחיתות, טענה כי מדובר באירוע "מושחת באופן עמוק".

בין היתר נטען כי לא התקבלו האישורים הדרושים לקיום טקס השקילה באנדרטת לינקולן הסמוכה, וכי קיימים קשרים אישיים וכלכליים הדוקים בין טראמפ, דיינה וייט והארגון. אלא שביום שישי דחה שופט את הבקשה הדחופה לעצור את האירוע, החלטה שהתקבלה בשביעות רצון בבית הלבן, שם כינו את התביעה "מגוחכת וחסרת בסיס".