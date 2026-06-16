עליות קלות באירופה; הריבית ביפן עלתה לרמתה הגבוהה מאז 1995

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים



10:20

בורסות אירופה פותחות את היום בעליות שערים קלות. מדד הדאקס עולה בכ-0.1%, הפוטסי מתקדם בכ-0.2% והקאק מוסיף לערכו כ-0.3%. המסחר מתנהל על רקע פסגת מנהיגי מדינות ה-G7 בצרפת, בה ישתתף גם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - שם המלחמה נגד איראן צפויה לעמוד במוקד של סדר היום.

9:30

אסיה

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. הניקיי מטפס בכ-0.2% לאחר שרשם שיא חדש מוקדם יותר, ההנג סנג יורד בכ-1.6%, בורסת שנגחאי נסחרת ביציבות, והקוספי מתקדם בכ-2%. במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים ביציבות.

הבנק המרכזי ביפן העלה הבוקר את הריבית במדינה לרמה של 1%, בהתאם לצפי הכלכלנים. מדובר ברמת הריבית הגבוהה ביותר מאז 1995. ב-CNBC דיווחו כי ההידוק המוניטרי מגיע בתקופה בה יפן מתמודדת עם חולשה של מטבע הין היפני ואינפלציה שהחלה לטפס, חלקית בשל המלחמה נגד איראן.

עוד בגזרת המאקרו: ב-CNBC מדווחים כי המכירות הקמעונאיות בסין ירדו במאי לראשונה מזה למעלה משלוש שנים, בעוד שההשקעות העירוניות התכווצו מעבר לצפוי, מה שמגביר את הלחץ על בייג'ינג להציג תוכנית תמריצים משמעותית כדי לעודד את הצריכה, על אף שהרגיעה במתיחות במזרח התיכון מספקת הקלה מסוימת בטווח הקצר. מכירות הקמעונאות ירדו במאי לראשונה מאז דצמבר 2022, ונרשמה בהן ירידה של 0.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בשוק הסחורות, הנפט נסחר ביציבות, לאחר שאתמול המחירים צנחו בכ-5%, בעוד המשקיעים מתמחרים את פתיחתו המחודשת של מצר הורמוז. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 83 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 80 דולר לחבית.

בשוק המט"ח העולמי, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל מטבעות נבחרים ברחבי העולם, עולה בכ-0.15%.

וול סטריט

וול סטריט ננעלה אתמול בירוק בוהק, כאשר גם המומנטום החיובי של SpaceX תרם לתיאבון הסיכון של המשקיעים. הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה קפץ בכ-2.9% - ורשם כך את היום השני החזק ביותר שלו מאז תחילת השנה. במרקטוואץ' דווח כי בשבעת ימי המסחר האחרונים, רשם הנאסד"ק תנודות ממוצעות חריגות של כ-1.98% לכל כיוון מדי יום - רמת התנודתיות הגבוהה ביותר שנמדדה במדד מזה למעלה משנה. במקביל, ה-S&P 500 זינק בכ-1.7% והדאו ג'ונס טיפס בכ-1.1% לשיא חדש.

אחרי שטיפסה בקרוב ל-20% ביום הבכורה שלה בנאסד"ק בסוף השבוע שעבר, SpaceX של אילון מאסק המשיכה במומנטום החיובי שלה וזינקה בכ-20% נוספים לשווי שוק של כ-2.5 טריליון דולר. כך, היא ביצרה את מעמדה כחברה השישית בגודלה בעולם מבחינת שווי שוק, אחרי TSMC . ההנפקה, שגייסה סכום שיא של 75 מיליארד דולר, נתפסת בוול סטריט כיריית הפתיחה של "קיץ הנפקות חם", עם ההנפקות הצפויות של חברות הבינה המלאכותית המובילות OpenAI ואנתרופיק.

בריאן מאלברי, אסטרטג שווקים ראשי ב-Zacks Investment Management, התייחס ל-SpaceX וציין כי "זה [המסחר] נראה הרבה יותר מסודר ממה שציפיתי, וזה לא דבר רע. זו לא איזה סוג של מניית מם כבר על ההתחלה, אלא נראה שאנשים באמת מוסיפים אותה ומחזיקים אותה בתיק ההשקעות שלהם, ולא מנסים לגזור עליה רווח במהירות".

דן אייבס, אנליסט בכיר ב-Wedbush, כתב כי "הפיכתה של ספייס-אקס לחברה ציבורית היא רגע 'קו פרשת מים' חשוב עבור סקטור הטכנולוגיה הרחב". נוסף על כך, אייבס העריך כי הזיקה הטכנולוגית בין חברותיו של מאסק עשויה להוביל למהלכים דרמטיים בהמשך, בציינו כי "ישנו סיכוי הולך וגובר שטסלה תמוזג בסופו של דבר בצורה כלשהי לתוך SpaceX/xAI". מנגד, לצד האופטימיות, בשוק נשמעים גם קולות המזהירים מפני תמחור־יתר. רנד מילווד, יועץ השקעות ב-Guardian Wealth Advisors, צינן את ההתלהבות והזכיר את היעדר התזרים החיובי של החברה, באומרו: "יש רק כ-15 חברות ששוות טריליון דולר ומעלה כיום. אם מסתכלים על החברות האלו, רובן קיימות המון זמן, מצליחות מאוד ובעלות תזרים מזומנים חיובי, וזה לא המצב ב-SpaceX".

כאמור, גם מניות השבבים בלטו בעליות, ביניהן מיקרון , אנבידיה , AMD , מארוול , ברודקום ועוד. קרן הסל SOXX, אשר עוקבת אחר סקטור השבבים, זינקה במעל 5% לשיא כל הזמנים שלה וכעת רושמת תשואה של 100% מתחילת השנה. גם מניות יצרניות שבבי הזיכרון כמו סנדיסק וסיגייט נסחרו בעליות. העלייה במניית מיקרון באה על רקע העלאת מחיר יעד משמעותית מצד TD Cowen ל-1,500 דולר - המשקפת אפסייד של מעל 50%.

ענקית השבבים אנבידיה הודיעה כי תגייס לפחות 20 מיליארד דולר באג"ח כדי לממן את המשך השקעות העתק שלה בתחום ה-AI. נזכיר כי בתחילת החודש, הודיעה אלפאבית (גוגל) על תוכנית לבצע גיוס הון אדיר בהיקף של 80 מיליארד דולר, כדי לממן את התרחבותה בתחום ה-AI - מהלך שעורר מחדש חששות בקרב חלק מהמשקיעים באשר להוצאות ההון העצומות של החברות הפועלות בזירת הבינה המלאכותית. כמו כן, בשבוע שעבר, יצרנית שרתי ה-AI סופר מיקרו קומפיוטר צללה במעל 20% ביום אחד ומחקה כרבע משווייה, לאחר שהודיעה על גיוס הון בגובה של 7 מיליארד דולר; זאת, במטרה לממן רכישת רכיבים על מנת לספק את הזמנות ה-AI שהחברה קיבלה לאחרונה.

הירידה שנרשמה במחירי הנפט גררה ירידות שערים במניות האנרגיה הגדולות, כמו שברון ואקסון מובייל , אך מנגד הזניקה את מניות חברות התעופה והקרוזים, הנהנות מירידת מחירי הדלק, ביניהן מניות יונייטד איירליינס , דלתא איירליינס , רויאל קריביאן וקרניבל . במקביל, מחירי הזהב זינקו במעל 3% וחברת הכרייה פריפורט מקמורן טיפסה, לאחר שהרגיעה הדיפלומטית הפחיתה את החשש בשווקים מפני צורך בהעלאת ריבית של הפד בהמשך השנה.