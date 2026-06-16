ה-FBI הודיע: סוכלה מתקפה ענקית על הבית הלבן

ה-FBI הודיע כי הסוכנות סיכלה תוכנית רחבת-היקף לפיגוע עצום באירוע UFC Freedom 250 שנערך ביום ראשון בבית הלבן, לרגל חגיגות יום הולדתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

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לפי הודעת ה-FBI, בשבוע שעבר התקבל מידע על איום פוטנציאלי נגד האירוע, שכלל מעורבות של אנשים שפעלו מחוץ לאזור הבירה האמריקאית. בעקבות המידע פתחו סוכני ה-FBI, יחד עם גורמי אכיפת חוק נוספים ומשרד המשפטים האמריקאי, במבצע רב-מדינתי שבמהלכו נעצרו מספר חשודים, והמתקפה המתוכננת סוכלה.

גורמים המעורים בחקירה אמרו לפוקס ניוז כי חמישה בני אדם נעצרו, בעוד שהחוקרים זיהו 23 אנשים כחלק מרשת אפשרית של מתכנני המתקפה.

על-פי החשד, התוכנית יועדה לכלול שימוש ברחפנים עמוסי חומרי נפץ שנועדו לפגוע במבנים הסמוכים לאירוע. לפי החוקרים, המטרה הייתה לגרום לפינוי המוני של האזור ולהכווין את הקהל לעבר צוות צלפים שהוכן מראש במקום אחר.

עוד טוענים החוקרים כי לאחר מכן תוכנן "גל שני" של המתקפה, שבמסגרתו היו אמורים התוקפים להסתער על שער הבית הלבן.

החקירה החלה לאחר שה-FBI קיבל מידע על האיום ב-10 ביוני. במסגרת החקירה השיגו הרשויות עילה משפטית למעצרו של אחד החשודים בעיר סינסינטי, שם נעצר.

בהמשך איתרו החוקרים שיחות באפליקציית Signal שבהן נדונו לכאורה פרטי המתקפה. בבדיקה ראשונית של מכשיר אייפון של אחד החשודים זוהו לפחות 23 משתמשי Signal ששוחחו, לפי החשד, על פעולות הכנה לקראת ביצוע התוכנית. לפי הרשויות, חלק מהמעורבים תכננו להגיע לפרדריקסבורג שבווירג'יניה ב-12 או ב-13 ביוני כדי להיערך למתקפה.

אחד החשודים מסר לכאורה לחוקרים כי מטרת המתקפה הייתה לפגוע ב"אליטות קפיטליסטיות", "מיליארדרים" או פוליטיקאים שקיבלו תרומות מהשדולה האמריקאית-ישראלית לענייני ציבור AIPAC.

לפי הנתונים שפורסמו, באירוע השתתפו כ-4,300 בני אדם, בהם כ-1,200 חיילים בשירות פעיל, בעוד 14 לוחמים ממדינות שונות התחרו בזירה שהוקמה במקום.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12