אחד הפרויקטים היוקרתיים בת"א, במתחם הפינוי-בינוי ברחוב דפנה בעיר, התקדם היום (ג') שלב נוסף, לאחר שקיבל את אישור ועדת המשנה המקומית לתכנון ובנייה בת"א להקמת קומפלקס מגורים של חברות נוה גד ותדהר.

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מדובר במתחם 501, שיחליף שישה בנייני רכבת ישנים ברחוב דפנה, השוכן ליד בית חולים איכילוב, ויכלול מגדל בן 34 קומות ומרכז קהילתי עירוני חדש. המתחם הינו חלק ממתחם התחדשות עירונית ענק שחולק ל-6 חלקים שנושאים מספרים מ-501 ל-506, וצפוי להוסיף 1,000 יחידות דיור במקום שיכוני הרכבת ברחוב.

בדצמבר 2008 הכריזה הוועדה הממשלתית להתחדשות עירונית על השטח כמתחם פינוי־בינוי, ובשנת 2015 אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב את התוכנית. במסגרת התוכנית נקבע כי המבנים הישנים ייהרסו ובמקומם יוקמו 1,434 דירות חדשות, שיוקמו בשישה מגדלים בני 25-30 קומות, תוספת של כמעט אלף דירות ברחוב. הפרויקט ממוקם במשולש הרחובות דפנה-ארלוזורוב-נמיר, וכולל הריסה של 21 שיכוני רכבת משנות ה־50, שבהם כ־450 יחידות דיור ובמקומם יוקמו שישה מגדלים חדשים.

הפרויקט יחליף שישה בנייני רכבת ישנים

כאמור, מתחם 501 יחליף שישה בנייני רכבת ישנים בני 4 קומות, הכוללים 128 יחידות דיור ישנות, ויכלול מגדל בן 34 קומות ומרכז קהילתי עירוני חדש, לצד בניינים נמוכים יותר בני 8 ו-9 קומות, שיכללו סך הכל 391 יחידות דיור חדשות. הפרויקט יכלול בתוכו גם דיור בר השגה, כאשר 54 דירות יהיו ייעודיות להשכרה לטווח ארוך. במקביל יוקם חניון תת-קרקעי בן 4 קומות המכיל כ-500 מקומות חניה.

אישור התוכנית למתחם 501 מסמן את השלב השני בקידום מתחם הפינוי־בינוי כולו. זאת לאחר שבמרץ 2025 החלו עבודות הבנייה במתחם 505, גם הוא ביוזמת החברות תדהר ונוה גד, שבמסגרתו צפויות להיבנות 231 דירות חדשות בשני מבנים: מגדל מגורים בן 29 קומות ולצדו בניין נוסף בן שש קומות.

מתחם נוסף שעלה לא מעט לכותרות הוא מתחם 502, הכולל כיום 66 דירות בשלושה מבני רכבת ותיקים ברחוב דפנה 8-34. במקום המבנים הישנים מתוכנן לקום מגדל מגורים בן 201 יחידות דיור, אולם קידום הפרויקט מלווה במאבקים משפטיים בין יזמיות הנדל"ן תדהר ונווה־גד לבין בעלי הדירות במתחם. לאחר שבעלי הדירות החליטו להפסיק את ההתקשרות עם שתי החברות ולבחור יזם חדש, הגישו בשנה שעברה תדהר ונווה־גד תביעת פיצויים בהיקף של 60 מיליון שקל נגד הדיירים ונגד היזם החדש, אדם שוסטר.