אחד הפרויקטים היוקרתיים בת"א, במתחם הפינוי־בינוי ברחוב דפנה בעיר, התקדם השבוע בשלב נוסף, לאחר שקיבל את אישור ועדת המשנה המקומית לתכנון ובנייה בת"א להקמת קומפלקס מגורים של חברות נוה גד ותדהר.

● 34 קומות ליד איכילוב: הפרויקט היוקרתי בת"א שנתקע במשך שנים מתקדם שלב

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מדובר במתחם 501, שיחליף שישה בנייני רכבת ישנים ברחוב דפנה, השוכן ליד בית חולים איכילוב, ויכלול מגדל בן 34 קומות ומרכז קהילתי עירוני חדש. המתחם הינו חלק ממתחם התחדשות עירונית ענק שחולק לשישה חלקים שנושאים מספרים מ־501 ל־506, וצפוי להוסיף 1,000 יחידות דיור במקום שיכוני הרכבת ברחוב.

בדצמבר 2008 הוכרז לפינוי בינוי

ההתקדמות האיטית של הפרויקט במתחם, בלב אזורי הביקוש, מלמדת משהו על התמשכות ההליכים בפרויקטים של התחדשות עירונית, אף שמדובר באזור מבוקש בתל אביב שקרוב לתחנות הסעה המונית. כך, כבר בדצמבר 2008 הכריזה הוועדה הממשלתית להתחדשות עירונית על השטח כמתחם פינוי־בינוי, ובשנת 2015 אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב את התוכנית.

הפרויקט ממוקם במשולש הרחובות דפנה-ארלוזורוב-נמיר, וכולל הריסה של 21 שיכוני רכבת משנות ה־50, שבהם כ־450 יחידות דיור ובמקומם יוקמו שישה מגדלים חדשים. במסגרת התוכנית נקבע כי המבנים הישנים ייהרסו ובמקומם יוקמו 1,434 דירות חדשות, שיוקמו בשישה מגדלים בני 25-30 קומות, תוספת של כמעט 1,000 דירות ברחוב.

כאמור, מתחם 501 יחליף שישה בנייני רכבת ישנים בני ארבע קומות, הכוללים 128 יחידות דיור ישנות, ויכלול מגדל בן 34 קומות ומרכז קהילתי עירוני חדש, לצד בניינים נמוכים יותר בני 8 ו־9 קומות, שיכללו סך הכל 391 יחידות דיור חדשות. בהתאם למדיניות של עיריית תל אביב, הפרויקט יכלול גם דיור בר השגה, כאשר 54 דירות יהיו ייעודיות להשכרה לטווח ארוך. במקביל יוקם חניון תת־קרקעי בן ארבע קומות המכיל כ־500 מקומות חניה.

מאבקים משפטיים במתחם השכן

אישור התוכנית למתחם 501 מסמן את השלב השני בקידום מתחם הפינוי־בינוי כולו. זאת לאחר שבמרץ 2025 החלו עבודות הבנייה במתחם 505, גם הוא ביוזמת החברות תדהר ונוה גד, שבמסגרתו צפויות להיבנות 231 דירות חדשות בשני מבנים: מגדל מגורים בן 29 קומות ולצדו בניין נוסף בן שש קומות.

מתחם נוסף שעלה לא מעט לכותרות הוא מתחם 502, הכולל כיום 66 דירות בשלושה מבני רכבת ותיקים ברחוב דפנה 8-34. במקום המבנים הישנים מתוכנן לקום מגדל מגורים בן 201 יחידות דיור, אולם קידום הפרויקט מלווה במאבקים משפטיים בין יזמיות הנדל"ן תדהר ונווה־גד לבין בעלי הדירות במתחם.

כבר ב־2006 החלו הליכי התכנון במתחם, אז בחרו הדיירים בנווה־גד כיזמית הפרויקט. ב־2019 הצטרפה תדהר כשותפה, ובין השנים 2006-2020 נחתמה שורה ארוכה של הסכמים בין החברות לדיירים. לטענת היזמיות, חילוקי דעות מתמשכים בין בעלי הדירות, ריבוי עורכי דין וחילופי ייצוג הקשו על קידום המהלך ויצירת חזית אחידה, עד כדי בקשה למינוי בורר.

נקודת השבר הגיעה בשנת 2021, עם תביעת "דייר סרבן" נגד דיירת שהתנגדה לפרויקט, בטענה לפערים משמעותיים בתמורות בהשוואה לשאר המתחמים. בהמשך, דיירים נוספים הצטרפו לטענותיה ודרשו שדרוג בתנאים. לפני כשלוש שנים מחק בית המשפט המחוזי את התביעה, מה שהעמיק את הקרע בין הדיירים ליזמיות שהחליטו לחפש יזם חדש. בשנה שעברה תדהר ונווה־גד הגישו תביעת פיצויים בהיקף של 60 מיליון שקל נגד הדיירים ונגד היזם החדש, אדם שוסטר.