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פיצה האט

פיצה האט נמכרת לקרן השקעות ב-2.7 מיליארד דולר

פעילות הרשת תימכר לקרן LongRange Capital תמורת 1.5 מיליארד דולר, בעוד ש־Yum China תרכוש את הפעילות בסין ב־1.2 מיליארד דולר • המהלך מגיע לאחר שנים של שחיקה במעמדה של הרשת מול המתחרות וירידה בביקושים

ליאם ריזמן 18:52
סניף של פיצה האט בארה''ב / צילום: Shutterstock
סניף של פיצה האט בארה''ב / צילום: Shutterstock

ענקית המזון המהיר Yum Brands הודיעה היום (ג’) על מכירת רשת פיצה האט בעסקאות בהיקף כולל של כ־2.7 מיליארד דולר. במסגרת המהלך תרכוש קרן ההשקעות LongRange Capital את פעילות הרשת מחוץ לסין תמורת כ־1.5 מיליארד דולר, בעוד ש־Yum China תרכוש את פעילות פיצה האט בסין תמורת כ־1.2 מיליארד דולר.

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המכירה מסמנת את סיומה של תקופה בת כמעט חמישה עשורים שבה הייתה פיצה האט חלק מקבוצת Yum. החברה החלה לבחון חלופות אסטרטגיות לרשת כבר בשנה שעברה, לאחר כמה רבעונים של ביצועים חלשים ביחס למותגים האחרים שבבעלותה, KFC וטאקו בל.

ב־Yum סבורים כי מכירת הרשת היא "המסלול החזק ביותר" למיצוי ערך עבור בעלי המניות, וכי מבנה בעלות נפרד יאפשר לפיצה האט להתמקד בשווקים הייחודיים שלה וביעדים ארוכי טווח. החברה הודיעה כבר בנובמבר האחרון כי היא בוחנת חלופות אסטרטגיות עבור הרשת.

לפי החברה, העסקה צפויה להיסגר ברבעון השלישי של 2026, בכפוף לאישורים רגולטוריים. במקביל הודיעה Yum על הרחבת תוכנית הרכישה העצמית של מניותיה ב-4 מיליארד דולר.

פיצה האט מתמודדת בשנים האחרונות עם האטה בביקושים, תחרות גוברת מצד רשתות מתחרות ושינוי בהרגלי הצריכה. בארה"ב אף הודיעה הרשת השנה על סגירת כ-250 סניפים בעלי ביצועים חלשים.

לפי דיווחי החברה, בסוף 2025 הפעילה פיצה האט קרוב ל־20 אלף סניפים ב־108 מדינות וטריטוריות, עם מכירות מערכת שנתיות של 12.8 מיליארד דולר. השוק האמריקאי היווה כ־40% מהמכירות, בעוד שסין היוותה כ־20%.