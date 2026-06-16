מינהל התכנון שוקל להטיל אגרות גבייה על רפורמת מורשה להיתר

מינהל התכנון בוחן בימים אלה אפשרות להטיל אגרות גבייה במסגרת רפורמת מורשה להיתר. בכנס "בין תכנון לרגולציה: מפת דרכים" של הוועדה המרחבית זמורה, שנערך אתמול (ב') ברחובות, חשפה חנית מויאל , מנהלת אגף פיתוח תהליכי רישוי במינהל התכנון, כי נשקלת גביית תשלום בגין מידע ותהליכים הכלולים ברפורמה. עדיין לא הוחלט מה יהיה גובה התשלום ואיך בדיוק יחושב.

● המבקר: למרות הצורך הרב בעו"סים מפרוץ המלחמה - 1,155 תקנים ברשויות המקומיות לא מאוישים

● המבקר: כ־20.5% מהעסקים פעלו ללא אישור פתיחת עסק בשנת 2024

רפורמת מורשה להיתר (נקראת לעתים גם "רישוי עצמי") יצאה לדרך רשמית באוקטובר 2022. מהותה: מתן אפשרות גם לאדריכלים, ולא רק לוועדות המקומיות ברשויות, להנפיק היתרי בנייה, במטרה לקצר משמעותית את שלב הרישוי, שנחשב לארוך ומתיש בדרך לבנייה חדשה.

בכנס סיפרה מויאל כי נבחנת אפשרות לתשלום מורחב של אגרת מידע, בניגוד למצב היום שבו אגרת המידע היא שווה בין היתר של מורשה לבין היתר רגיל. זאת, לדבריה, בשל העובדה כי הוועדות המקומיות צריכות להשקיע הרבה יותר משאבים ותשומות במידע להיתר ברישוי עצמי.

היא ציינה כי "רפורמת מורשה להיתר מאלצת את ועדות התכנון להוסיף תשומות זמן וכוח עבודה שלא נלקחו בחשבון. אנחנו בהחלט בוחנים כעת מהלך שיחייב את מבקשי ההיתר לשלם אגרה".

המשמעות היא שמינהל התכנון בוחן אפשרות ליצור מנגנון שיפצה יותר את הוועדות המקומיות על העבודה שהן מבצעות בשלב המידע להיתר, גם כאשר הליך הרישוי עצמו מתבצע במסלול רישוי עצמי.

נציין כי בכנס התאחדות הקבלנים שנערך בשבוע שעבר דיווח מינהל התכנון כי 370 אדריכלים כבר אושרו לבצע רישוי עצמי, 27 פרויקטים כבר אושרו וכ-900 פרויקטים חדשים כבר יצאו לדרך לקראת רישוי עצמי.

מ"מ יו"ר הוועדה המרחבית 'זמורה' ויו"ר הוועדה המחוזית חיפה, רותי שורץ, מסרה: "אני מאמינה ברפורמת הרישוי העצמי ותומכת בה, משום שהיא יכולה לשחרר עומסים מהוועדות המקומיות ולקצר את הליכי הרישוי, אך לצד הסמכות באה גם אחריות. הציפייה שלנו ב'זמורה' היא שההיתרים יהיו מהירים, אבל גם מקצועיים ואיכותיים. לכן אנו מסיטים משאבים גם לשלב המידע להיתר וגם לתהליכי הבקרה, ופועלים מתוך תפיסה ברורה של איכות תכנון ומהירות תגובה".