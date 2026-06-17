מגמה מעורבת באסיה; החוזים על וול סטריט ירוקים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:35

האינפלציה בבריטניה נותרה יציבה על רמה של 2.8% בחודש מאי, מעט מתחת לתחזיות הכלכלנים. מחר, צפויה להתקיים החלטת הריבית של הבנק המרכזי בבריטניה, כאשר הקונצנזוס הוא שהריבית תיוותר יציבה ברמה של 3.75%.

9:00

אסיה

באסיה, נרשמת הבוקר מגמה מעורבת. בורסת טוקיו עולה בכ-0.7%, בורסת הונג קונג יורדת בכ-0.8%, בורסת שנגחאי נסחרת ביציבות והבורסה בסיאול מטפסת בכ-1.2%. במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בעליות של עד 0.6%.

וול סטריט

אמש בוול סטריט, נרשמה נעילה מעורבת וכן מגמה של רוטציה מחברות הטכנולוגיה לחברות המסורתיות. כך, נאסד"ק ירד ב-1.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.6%. בתוכו, מניות הטכנולוגיה (XLK ) ירדו במעל ל-2%, בעוד מניות הפיננסים (XLF ) והמניות התעשיתיות (XLI ) בהובלת קטרפילר איזנו ואף משכו את מדד דאו ג'ונס לעלייה של 0.9% ולשיא חדש זה היום השני ברציפות.

מדד הדאו ג'ונס המשיך לשבור שיאים ב־2026. לאחר העליות שנרשמו עד כה היום, השלים המדד זינוק של יותר מ־8.5% מתחילת השנה. המדד רשם את השיא ה־17 במספר שלו השנה, וממשיך להפגין עוצמה למרות התנודתיות שנרשמה בשווקים בחודשים האחרונים.

גם מניות השבבים ירדו אתמול לאחר יומיים של עליות - תעודת הסל SOXX השילה כ-6%, בתוכה אינטל ו-AMD הובילו את הירידות, גם אנבידיה ירדה היום. בין היורדות גם הישראליות הדואליות קמטק וטאואר .

מניית SpaceX זינקה ואף עקפה את שווי השוק של אמזון , ולזמן קצר את מיקרוסופט , כאשר שוויה התקרב ל־3 טריליון דולר. אך בסיום המסחר איבדה גובה לשווי של כ-2.6 טריליון, פחות מאמזון. בשיא המסחר, הגיעה המניה למחיר של 225.64 דולר, המשקף שווי שוק של כ־2.97 טריליון דולר. לפי נתוני Yahoo Finance, רק אנבידיה , אלפאבית (גוגל) ואפל הן בעלות שווי גבוה יותר.

בתוך כך, החברה הודיעה אתמול כי תרכוש את Anysphere, החברה שמאחורי כלי כתיבת הקוד מבוסס הבינה המלאכותית Cursor, בעסקה בשווי 60 מיליארד דולר. מדובר באחת העסקאות הגדולות ביותר שנראו עד כה בתחום הבינה המלאכותית.

בגזרת המיזוגים והרכישות, חברת Yum! Brands הודיעה כי חתמה על הסכמים מחייבים למכירת רשת הפיצות Pizza Hut בעסקה כוללת של 2.7 מיליארד דולר, בכפוף להתאמות מחיר מקובלות.

העסקה תחולק לשני חלקים: פעילות פיצה האט הגלובלית תימכר לקרן ההשקעות הפרטית LongRange Capital תמורת 1.5 מיליארד דולר, בעוד שפעילות Pizza Hut China תימכר ל־Yum China, החטיבה הסינית של הרשת, תמורת כ־1.2 מיליארד דולר.

מחיר המכירה הכולל של פיצה האט גבוה ביותר מפי שניים משווי השוק של Papa John's , שגם לגביה נפוצו לאחרונה דיווחים כי היא בוחנת אפשרות למכירה. עם זאת, שוויה של העסקה עדיין רחוק משמעותית משווי השוק של Domino's Pizza , העומד על כ־10.2 מיליארד דולר.

סחורות ומטבעות

ברקע ההסכם המסתמן בין איראן לארה"ב, מחירי הנפט ירדו אתמול בכ-5% לרמה הנמוכה ביותר מזה שלושה חודשים. גם הבוקר, המחירים רושמים ירידות קלות. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 78 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 75 דולר לחבית.

בתוך כך, הבנקים הגדולים בוול סטריט ממשיכים להפחית את תחזיות הנפט שלהם, על רקע אופטימיות גוברת כי הסכם בין וושינגטון לטהרן ייחתם כבר ביום שישי הקרוב.

גולדמן זאקס הוריד את תחזית מחיר הנפט מסוג ברנט לרבעון הרביעי ל־80 דולר לחבית, לעומת 90 דולר בתחזית הקודמת. הבנק גם הפחית את תחזית המחיר הממוצע לשנת 2027 ל־75 דולר לחבית, לעומת 80 דולר קודם לכן. המשמעות היא שבגולדמן לא צופים ירידה משמעותית נוספת ממחירי הנפט הנוכחיים. בבנק מעריכים כי יצוא הנפט ממדינות המפרץ הפרסי ישוב לרמות שקדמו למלחמה עד סוף יולי - חודש מוקדם יותר מהתחזית הקודמת - אך הדגישו כי קיימים סיכונים שונים שעשויים להשפיע על התחזית.

במורגן סטנלי מעריכים תהליך התאוששות ממושך יותר. לפי הבנק, עד ספטמבר יחזור לשוק כ־50% מהיקף ההפקה שאבד, שיעור שיגדל לכ־80% עד דצמבר, כאשר יתרת התפוקה צפויה לשוב בתחילת השנה הבאה. "על מנת שההפקה תחזור לפעילות מלאה, יש תחילה לרוקן את מכלי האחסון המיועדים ליצוא. לכן, קצב כניסתן של מכליות ריקות למפרץ חשוב ככל הנראה אף יותר מקצב יציאתן של מכליות עמוסות בנפט", כתבו האנליסטים בראשות מרטיין ראטס.

גם מורגן סטנלי הפחית את תחזיות המחיר שלו. הבנק צופה כי מחיר Brent Dated, מדד ייחוס מרכזי לשוק הנפט הפיזי, יעמוד בממוצע על 90 דולר לחבית ברבעון השלישי, לפני שיירד ל־80 דולר ברבעון הרביעי ויישאר סביב רמה זו לאורך השנה הבאה.

מאקרו

לקראת החלטת הריבית הראשונה של הפדרל ריזרב תחת היו"ר החדש קווין וורש, בבנק ניהול העושר פיקטה מעריכים כי הריבית תישאר ללא שינוי ברף העליון על 3.75%. שיאו צ'ואי, כלכלנית בכירה בבנק, סבורה כי לא יהיו הפחתות ריבית נוספות בשנת 2026. "מסיבת העיתונאים תהיה ההצגה האמיתית", היא מעריכה. "אנו מצפים מוורש להמעיט בחשיבותה של ההכוונה קדימה, ובמקום זאת לדגול בסבלנות לגבי מדיניות הריבית והאינפלציה, תוך נטייה יונית יחסית לתמחור השוק".

הכלכלן הראשי של EY-Parthenon (זרוע הייעוץ של ארנסט אנד יאנג), גרג דאקו, התייחס לנושא הריבית ב־Yahoo Finance, ואמר כי וורש נתפס בדרך כלל כיוני, אך הוא יורש ועדה שהפכה ליותר ניצית. לדבריו, "האתגר הראשון שלו אינו ניווט הוועדה לכיוון מדיניות קלה יותר, אלא להוכיח שהחלטותיו מבוססות על יסודות כלכליים ולא על שיקולים פוליטיים".

גם בבנק אוף אמריקה התמקדו בתזוזה ניצית הצפויה בפרסום "תוואי הנקודות" (Dot Plot) של הפדרל ריזרב במסגרת התחזיות הכלכליות. הכלכלנים צופים כי הנקודה החציונית (המשקפת את ציפיות הריבית) תורה על הותרת הריבית ללא שינוי עד סוף השנה הנוכחית.

תרחיש הבסיס של הבנק הוא ששלושה חברי ועדה (המאק, לוגאן ושמיד) יצפו העלאה של 25-50 נקודות בסיס ב-2026, כאשר ייתכן שחברים נוספים, כמו קשקארי וגולסבי, יצטרפו לתחזית זו. הבנק הדגיש כי תחזית לפחות משתי נקודות העלאה מצד חברי הוועדה תיחשב ליונית ביחס לתמחור השוק, ואילו מעל ארבע נקודות להעלאה יהוו איתות ניצי. להערכת הבנק, היו"ר וורש לא צפוי להגיש תחזיות כלכליות, אך אם יעשה זאת, סביר שגישתו תהיה יונית והוא יצפה שתי הורדות ריבית השנה.