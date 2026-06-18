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מי אני | אופק הלפרין, בן 27, מקרית אונו. דובר קבוצת ה־IT אמן מזה 3 שנים. בעבר היה ראש מטה הצעירים של רפי סער, ראש העיר כפר סבא, ואחר כך השתתף בקמפיינים פוליטיים של בני גנץ וליברמן

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון?

"תמיד הייתי עם יד על הדברים. הייתה לי קופת גמל אפילו לפני שהתגייסתי לצה"ל. הייתי מכניס לשם בסוף החודש את הכסף שנשאר לי אחרי הבזבוזים. ב־2020 הגיעה הקורונה וזה 'הקריס' לי את התיק. שם נפל לי האסימון שאני נותן לאנשים שאני לא מכיר לנהל את הכסף שלי והם מפסידים לי אותו. אמרתי לעצמי, למה שלא אנהל אותו בעצמי? אולי גם אני אפסיד את הכסף, אבל אם כבר מישהו שמפסיד, עדיף שזה יהיה אני.

"בירידות בקורונה גם עשיתי את הטעות שכל מי שלא מבין עושה ופשוט משכתי את כל הכסף ב'אדום'. בדיעבד אני יודע שאם הייתי חכם יותר הייתי משאיר את הכסף, כי אחרי חצי שנה הכל חזר לעצמו. כואב הלב, עשיתי טעות כשמימשתי, הייתי צריך להשאיר".

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באיזה אופן אני משקיע היום?

"התחלתי בלעבור על 100 הגרפים של החברות המובילות ב-S&P 500 והשתמשתי ב-Common Sense. אני לא כלכלן, לא למדתי כלכלה, אלא תקשורת. אני קורא כל יום את כל העיתונים וניזון כל הזמן ממידע כלכלי כחלק מהעבודה שלי. זה עוזר לי לקבוע לאילו ענפים כדאי לי לגשת. למשל עכשיו - הביטחוני, דאטה סנטרים, שבבים.

"כאדם צעיר מעניין אותי לראות במניה יציבות ומגמת עלייה. אומרים שכשהייתה הנהירה לזהב, מי שהרוויח היו אלה שמכרו את אתי החפירה. בהקבלה להיום, ה־AI מתקדם בטירוף, אז מי שמוכר דאטה סנטרים ושבבים - יצליח.

"לאחרונה נכנסתי גם לקרן סל על תחום המחשוב הקוונטי וגם למניית ברודקום. בעקבות צמיחת ה־AI אנחנו רואים לאן העולם הולך, זה ההיגיון הפשוט. ואני גם יועץ תקשורת בחברת טכנולוגיה כך שאני מתעסק בזה ורואה שקוונטום זה העתיד.

"בנוסף, לאחרונה פורסמו השקעות הרבעון האחרון של טראמפ ורואים שהוא השקיע המון במניות הקוונטים. הרבה מהמלכים שהוא עושה משפיעים על השוק ולכן אני לומד את ההשקעות שלו ומה הוא עושה. מן הסתם אני לא עושה את כל מה שהוא עושה".

ממה מורכב התיק שלי כיום?

"100% במניות, הכל טכנולוגיה. 25% במדד S&P 500 לצד קרן ממונפת פי 3 על המדד. בנוסף, אני מחזיק גם במניות של חברות ביטחוניות כמו לוקהיד מרטין ואלביט, מניות שבבים כולל קרן סל שממונפת פי 3 על התחום (SOXL) ואינטל, ובמניות מתחומי הדאטה סנטרים והמחשוב הקוונטי. ענקיות הטכנולוגיה מיקרוסופט, אנבידיה ומטא, תופסות אצלי 10% מהתיק, ולבסוף, יש לי רק חלק קטן מהתיק, 2%, שמושקע במטבעות קריפטוגרפיים - 1% בביטקוין ו־1% באתריום.

"אני לא אשקר שאני גם מרגיש לפעמים שאני יותר מדי ריכוזי מבחינת ההשקעה במניות הטכנולוגיה. מצד שני, המניות האלה לא מאכזבות בעשור האחרון, בוודאי בהשוואה לענפים אחרים. וגם אתה רואה שזה העתיד".

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"טלגרם. שם הידיעות מגיעות הכי מוקדם". ביטקוין או אתריום

"גם וגם. 2% מהתיק. הבנקים לא יישארו לנצח ותהיה אלטרנטיבה. אבל קשה לי להבין את ההיגיון מאחורי מטבעות הקריפטו ולא בטוח שזו האלטרנטיבה". ת"א 35 או S&P

"חו"ל. בארץ יש חוסר יציבות פוליטית" מדדים או מניות

"מניות ספציפיות. מדד זה ממוצע, ולכן פוטנציאל הרווח נמוך יותר. במניות שאני בוחר, כמו אפל, הגרף לרוב טוב יותר מהמדד ואלה מניות מאוד בטוחות". חשבון בבנק או בבית השקעות

"'אובייס' בית השקעות, כי הבנק מבקש עמלות קניה ומכירה לא נורמליות. כרגע חלק מהתיק שלי יושב ב-One Zero, חלק באי.בי.אי".

למה בעצם אתה משקיע? מה המטרה שלך?

"אני לא מתכנן להתפרנס משוק ההון, אלא לעבוד במקביל. האסטרטגיה שלי היא לעבוד, ואת כל מה שנותר לי כעודף ולא בזבזתי - להכניס לשוק כדי שימשיך לעבוד עבורי. זה החיסכון שלי, ויכול להיות שיום אחד הוא יהפוך להון ראשוני לקניית דירה. במקביל, מה שיישאר יחזור למניות. כשהסכום שוב יגדל, אני מקווה שבעתיד הכסף הזה ישמש אותי כהון ראשוני לדירה נוספת".

אחרי מי אני עוקב

"אני עוקב אחרי מיכה סטוקס ומאוד ממליץ עליו. המליצו לי עליו לפני שנתיים, התחלתי לעקוב ומאז זה נשאר. הוא מסוג האנשים שאם הוא לא היה טוב, הוא כבר היה מתנדף לי מהפיד; אני ממשיך לצפות בו כי הוא טוב. בנוסף, אני עוקב גם אחרי נדב שחם, כתב של ערוץ הכלכלה. הוא בחור צעיר, בסגנון של מיכס סטוקס, רק שהוא מתמקד יותר בשוק הישראלי וכיף להקשיב לו".

אתה לא חושש מהמחירים בשוק?

"המדדים אכן גבוהים היום. מצד שני, אתה לא רוצה לפספס את העליות, לכן אני מחלק את הכנסת הכסף החדש לפעימות. יש לי עכשיו כמה עשרות אלפי שקלים בחוץ שצריכים להיכנס חזרה לשוק - וכרגע חצי מזה במזומן וחצי בקרן כספית. המטרה היא לפזר את הכניסה בשתי פעימות כדי שיהיה לי ממוצע שערים טוב".

לקח שלמדתי

"לא למכור כשאדום. בחיים, אף פעם, לא למכור כשאדום. מה שיורד לרוב עולה, בטח במניות פופולריות כאלה. השוק מתחלק לאלה שמוכרים בהפסד ולאלה שמרוויחים".

מה עוד אני צריך ללמוד

"הייתי רוצה יותר להבין בכל מה שקשור לקרנות סל ממונפות. יש לי כרגע שתי קרנות ממונפות פי 3 - את SOXL על השבבים ואת SPXL על מדד S&P 500. מי שמבין בזה, יכול לעשות הרבה מאוד כסף, אבל צריך להבין את זה לעומק. איפה שיש סיכון יותר גדול, יש גם פוטנציאל יותר גדול, והדברים האלה תמיד באים ביחד".

כמה תשואה עשית עד היום?

"כמעט 100% על הכסף בתוך 4 שנים".

המלצת מעקב

"שווה להסתכל על אינטל כי ממשלת ארה"ב נכנסה לשם כשותפה. אם מחר תפרוץ מלחמה בין ארה"ב לסין, וסין תכבוש את טייוואן - לא תהיה יותר TSMC (ענקית ייצור השבבים מטיוואן). האלטרנטיבה היחידה שהיא גם יצרנית זו אינטל שמייצרת גם לעצמה. בניגוד למשל לאנבידיה שמייצרת ב־TSMC.

"אני גם בעד אפל, כי יש לה גרף מניה מאוד מאוד יציב. זו המניה הראשונה אי פעם שקניתי. היא תמיד עולה בקצב קבוע יחסית, מאוד יציבה. גם כשיש ירידות בשוק הן משפיעות עליה לא באופן קיצוני".