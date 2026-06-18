הגיוס שמקפיץ את חברת הסייבר של שלו חוליו לשווי של 3 מיליארד דולר

דרים סקיוריטי (Dream Security), חברת הסייבר שהקים מנכ"ל NSO לשעבר שלו חוליו עם קנצלר אוסטריה לשעבר סבסטיאן קורץ, הגיע לשווי של 3 מיליארד דולר עם גיוס הון חדש של 260 מיליון דולר, כך מודיעה החברה היום (ה'). החברה מקפידה לגייס סיבוב הון מדי שנה, כאשר הפעם מובילה את סיבוב ההשקעה גרופ 11 של דובי פרנסס לצד קרן הצמיחה בייסיקל (Bicycle Capital) ממיאמי המנוהלת על ידי בכיר ג'יי. פי. מורגן וסופטבנק לשעבר, שו ניאטה, המשמש גם דירקטור בלמונייד הישראלית. אחד המניעים לגיוס הענק הוא מספר השקות שמספקות למדינות מענה לבעיה שצפה ועלתה על פני השטח בשבוע שעבר, אז החליט הממשל האמריקאי לחסום את הגישה למודלי השפה העוצמתיים מיתוס ופייבל לאזרחים שאינם אמריקאים: הצורך הממשלתי במודל שפה לאומי ריבוני כדי להימנע מתלות בחברות כמו אנתרופיק או OpenAI.

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עוד השתתפו בסיבוב: כלל ביטוח ופיננסיים והמשקיעים הקיימים בדרים: ביין קפיטל שהובילו את סיבוב הגיוס הקודם, BRV, Antler, Tru Arrow Partners וקרן אלף. הגיוס הושלם לאחר שלטענת החברה, מאז תחילת פעילותה המסחרית בסוף 2024, היא צברה היקף הזמנות של 300 מיליון דולר סך הכל. על פי ההערכה, קצב ההכנסות השנתי (ARR) של החברה חצה לאחרונה את רף 100 מיליון הדולר.

מערכת סייבר הנמכרת לממשלות

החברה, שפעילותה נחשפה לראשונה בגלובס באוקטובר 2022, פועלת באופן שונה מחברות סייבר אחרות - בכך שאיננה מתמקדת בנישת מוצר מסוימת - כמו איתור חולשות, הגנה על מאגרי מידע או על רשת ארגונית - אלא בשוק היעד שלה. דרים פונה למערכי סייבר לאומיים, לממשלות או לחברות תשתיות לאומיות - כורים גרעיניים, גז, נפט, מים וחשמל - ומשווקת להם מערכת סייבר שמנסה לבצע בבת אחת את מה שחברות סייבר אחרות מציעות במגוון מוצרים שונים. אלא שבשנתיים האחרונות עמלו בחברה גם על פיתוח מודלי שפה ריבוניים שחורגים מיישומי הסייבר ופונים לכלל משרדים ממשלתיים כמו משרדי אוצר, משפטים ופנים.

דרים התפרסמה בזכות מערכת בשם Sphere - מעין מערכת סייבר הנמכרת לממשלות ומפעילי תשתיות לאומיות שמזהה, חוקרת ומסכלת מתקפות סייבר מצד גורמים מדינתיים, אך כעת זולגת דרים לכיוון תחום חקר החולשות ו"סתימתן" - תחום שבו פעילות חברות רבות כמו זפרן, סייקוגינטו, פנטרה, סיימולייט וסייף בריץ', חלקן ישראליות. עם מוצר חדש בשם Hero - היא חוקרת באופן אוטונומי חולשות ומסלולי תקיפה של גורמים מדינתיים כמו רוסיה, איראן וסין, מעריכה את הסיכונים וממליצה על דרכים לתיקונם.

המוצר החדש של דרים, Atlas, נועד לתת מענה לאירוע סגירת מודלי השפה של אנתרופיק בפני לא-אמריקאים, באמצעות יצירה של מודל שפה טבעי המיועד לשימושים מדינתיים. "אם בעבר דיברנו על מודל שפה לשימושי סייבר מדינתיים, פיתחנו גם מודלים אחרים המשמשים גם למודיעין, לבריאות, פיננסיים או משפט שיכול לשמש מדינות כמודלי השפה הריבוניים שלהם", אומר לגלובס שלו חליו, מנכ"ל דרים, שמדגיש כי לחברה אין נגישות למידע של הממשלות, המאמנות את המודל לפיו בענן שלהן ומפעילות אותו מתוך חוות השרתים שלהן. יש בכך גם יתרון עבור דרים - שלא נדרשת להיות אחראית על היבט ההסקה של המודלים, ובכך שמספר הלקוחות מוגבל לגורמים ממשלתיים ולאומיים בלבד - מה שמפחית מעומס השימוש במערכת. מודלי השפה של דרים כוללים 8-80 מיליארד פרמטרים - סדר גודל בינוני ביחס למודלים החזקים של אנתרופיק ומיתוס, ומצד שני אלה מודלים הממוקדים בעולם התוכן הממשלתי ואין להם צורך בעיבוד מידע על מגוון נושאים אחרים.

"מדינות זקוקות לשליטה"

לצורך כך מחזיקים בדרים שטח בחוות השרתים של מגה די סי במודיעין, בהיקף פעילות של 250 קילוואט, עם מאות מעבדים גרפיים מסוג בלאקוול 200. "לכל מדינה יש מידע אבל מעטות יודעות להגן עליו, מעטות עוד יותר יודעות להשתמש בו. ורק בודדות יודעות להפוך אותו לנכס אסטרטגי", אומר חוליו. "בעשור הקרוב, היכולת להפוך מידע לנכס אסטרטגי תהיה אחד הגורמים שיקבעו את עוצמתן, עצמאותן וחוסנן של מדינות. הקמנו את דרים מתוך אמונה שבינה מלאכותית היא תשתית לאומית חדשה, וכמדובר בתשתית לאומית קריטית, גישה אינה מספיקה. מדינות זקוקות לשליטה, לעצמאות וליכולת להפעיל את ה-AI שלהן בהתאם לאינטרסים הלאומיים שלהן".

"השאלה המרכזית עבור ממשלות אינה עוד האם להשתמש בבינה מלאכותית, אלא מי שולט בה", אומר סבסטיאן קורץ. "מדינות המבקשות לשמור על עצמאותן חייבות להיות מסוגלות להפעיל יכולות AI מתקדמות על גבי תשתיות שבשליטתן ובהתאם לאינטרסים הלאומיים שלהן. ריבונות על בינה מלאכותית הופכת לאחד מיסודות החוסן, הביטחון והעצמאות של מדינות כיום". דובי פרנסס, שהוביל את סיבוב הסיד של החברה, וגם את הסיבוב הנוכחי, הרביעי במספר (לא כולל "סקנדרי"), סבור כי "דרים בונה את שכבת התשתית החשובה ביותר של עידן הבינה המלאכותית".