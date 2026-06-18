מכירת כאל נכנסת לישורת האחרונה, כאשר לפי הערכות תפרסם הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן את החלטתה הסופית בימים הקרובים, בדבר האפשרות שקבוצת יוניון של משפחת חורש וחברת הביטוח הראל השקעות, יקנו את חברת האשראי מידי בנק דיסקונט (72%) בניהולו של אבי לוי והבנק הבינלאומי (28%) בניהולו של אלי כהן. ב-19 ספטמבר אשתקד, ערב ראש השנה תשפ"ו, הודיע דיסקונט על מכירת האחזקות לפי שווי של עד 4 מיליארד שקל לכאל (חלק קטן מהסכום כולל עמידה באבני דרך). אך מאז קבלת האישור הרגולטורי מרשות התחרות תקוע, ולפי ההערכות בימים הקרובים תתפרסם ההחלטה הסופית.

● הגיוס שמקפיץ את חברת הסייבר של שלו חוליו לשווי של 3 מיליארד דולר

● תוכנית המגירה של האוצר לתקציב הבא נחשפת: סוכני הביטוח וקרנות ההשתלמות במוקד הגזרות

ההערכות הן שהממונה כהן תטיל מגבלות שנוגעות למועדון שופרסל או הוראה לבעלים החדשים למכור אותו בפרק זמן נראה לעין. מועדון זה מנוהל כיום על ידי כאל, אשר כבר ספגה מכה עסקית ואיבדה את מועדון פלייקארד (של אל על) לפני מספר חודשים שעבר לידי ישראכרט. אולם ההחלטה יכולה לגם להתנות את הבעלים החדשים במכירת האחזקות בסופר-פארם, אף שהחלטה זו פחות סבירה. נזכיר כי לפני מספר שנים בודדות התנגדות רשות התחרות סיכלה דה-פקטו את ניסיונה של חברת הראל להשתלט (לבדה) על חברת ישראכרט, בשל החשש שנגע למידע על ביטוחי הבריאות.

הבעיה הגדולה שמולה ניצבת ראשות התחרות נוגעת למועדון הלקוחות של שופרסל, שמנפיק את כרטיס כאל מתוך הסכם בין שני הגופים שיצא לדרך בינואר 2018, ונמצא כיום בתוקף (לאחר שהוארך בשנת 2022) עד סוף שנת 2030 (כך לפי דוחות שופרסל). זהו מועדון לקוחות משמעותי, אפילו יותר ממועדון פלייקארד (ניגע בהמשך) שבו מונפקים 595 אלף כרטיסי אשראי ללקוחות שופרסל. 15% ממכירות רשת שופרסל אשתקד הגיעו מכרטיס האשראי המדובר, כאשר במועדון החברים הכללי של שופרסל (שלהם מוצעת הנפקת הכרטיס) חברים מעל ל-2 מיליון חברים.

התסבוכת מבחינת ההגבלים העסקיים נוגעת לרשת הפארם שבידי שופרסל - רשת Be , השנייה בגודלה בישראל. כאשר מנגד משפחת חורש, בעלת יוניון מחזיקה באמצעותה 35% ממניות רשת סופר-פארם המובילה. החשש הטבעי הוא שמכירת כאל לקבוצה הזאת תוביל לזרימת מידע עצום ליוניון-הראל, הם ידעו באופן כמעט מוחלט על הרגלי צריכת הפארם של כלל תושבי מדינת ישראל, דרך פעילות האשראי.

יש לציין כי דוחות בנק דסקונט לרבעון הראשון השנה שפכו מעט אור על הנעשה מאחורי הקלעים. שם דווח כי ב-25 בפברואר השנה, הודיעה הממונה כי מאחר שהמיזוג מעלה שאלות תחרותיות, "דרוש לה זמן נוסף על מנת לבחון את השלכותיו ועל כן החליטה להאריך את התקופה למתן החלטתה בהודעת המיזוג עד לסוף מארס 2026 וזאת מכוח סמכותה בחוק". אלא שחודש מארס חלף, והצדדים שוב הסכימו להארכת הזמן עד ה-28 במאי, ואז שוב עד היום ה-18 ביוני. בנוסף, דיסקונט רשאי להאריך את ההסכם בעוד שלושה חודשים נוספים גם לאחר תקופה זו. אך המועד האחרון להשלמת העסקה יהיה בתחילת נובמבר השנה. במקרה של ביטול הסכם הרכישה עקב אי-קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, הרוכשים יחוייבו לשלם לבנק פיצוי כספי שנקבע (ללא הוכחת אשם).

המרוויחים המפתיעים: האחים אמיר

באופן מעט פרדוקסלי מי שמרוויחים הכי הרבה מהצרות של דיסקונט ויוניון-הראל, הם דווקא בעלי השליטה ברשת שופרסל, האחים יוסי ושלומי אמיר. בפברואר 2024, חודשיים לפני שהשתלטו על שופרסל, התפרסם כי הפניקס ניהלה מו"מ לרכישת 20% משופרסל פיננסים, שבפועל מחזיקה במועדון לקוחות שופרסל, לפי שווי של 750 עד מיליארד שקל. מאז זרמו הרבה מים בירקון, והגיעה ישראכרט בניהולו של איתמר פורמן ובשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה, וקנתה במחיר גבוה את מועדון פלייקארד מאל על. ההערכות הן שהוא נרכש בשווי של מיליארד שקל (במבנה הטבות שמתפרס על פני עשור).

מועדון שופרסל גדול מפלייקארד, ולכן ניתן להעריך שהאחים אמיר יוכלו לפתוח במגעים לשפר את מעמדם ולמצוא להם בעל בית נוסף. זה עשוי לחזק את התזה שבעלי כאל החדשים יאולצו להיפרד ממועדון לקוחות שופרסל, תוך פיצוי מהרוכשים שיכולים להיות לפי שעה ישראכרט או מקס, ככל שמדובר יהיה בחברת אשראי נוספת (ולא במבנה רוכשים שונה). ברור עם זאת, שאובדן פלייקארד לכאל, כן מייצר מכה אפשרית לשווי של כאל. אולם לא ידוע אם יוניון-הראל ביקשו התאמות במחיר העסקה עד כה.

בנק דיסקונט, ראשות התחרות וחברת כאל בחרו שלא למסור תגובה בנושא.