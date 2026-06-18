מקורות גייסה 1.75 מיליארד שקל באג"ח; ביקושים פי 3 מהמתוכנן

חברת המים מקורות השלימה אתמול בלילה (ד') את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח סחיר, לאחר שזכתה לביקושים של כ־3 מיליארד שקל, פי שלושה מהיקף הגיוס המקורי שתכננה. בעקבות ביקושי היתר הגדילה החברה את היקף הגיוס לכ־1.75 מיליארד שקל, בכפוף לאישור חברת הדירוג.

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ההנפקה בוצעה באמצעות הרחבת סדרה 11 של החברה, והיא מהווה את גיוס החוב הראשון של מקורות בשנת 2026. הכספים שיגויסו מיועדים למימון תוכנית ההשקעות של החברה במשק המים, לרבות חיבור אזורים מרוחקים ומנותקים לרשת המים הארצית והקמת תשתיות לחיבור מתקני ההתפלה החדשים הצפויים לקום בשנים הקרובות.

במסגרת ההנפקה הוצעו למשקיעים איגרות חוב צמודות מדד במח"מ של כ־11.4 שנים, עם פירעון קרן מדורג עד שנת 2053. האג"ח מדורגות בדירוג AAA באופק יציב. בעקבות הביקושים הגבוהים נסגר השלב המוסדי במחיר המשקף תשואה שנתית צמודה של כ־2.75% ומרווח של כ־77 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתיות במח"מ דומה.

העובדה שמדובר בחברה בבעלות ממשלתית מלאה היא אחת הסיבות לכך שאג"ח של מקורות נהנות בדרך כלל מדירוג אשראי גבוה במיוחד (AAA) ומביקוש ער מצד הגופים המוסדיים. המשקיעים מניחים כי בשל חשיבותה למשק המים הלאומי, המדינה תתמוך בחברה במקרה הצורך, גם אם אין ערבות מדינה מפורשת על כל סדרות האג"ח שלה.

זו גם הסיבה שמקורות הצליחה לגייס חוב לטווחים ארוכים מאוד ובמרווחים נמוכים יחסית מעל אג"ח ממשלתיות.

"תקופה המאופיינת באתגרים אקלימיים"

במקורות מציינים כי הגידול המתמשך בצריכת המים ובצרכי האוכלוסייה מחייב המשך השקעות נרחבות בתשתיות, במטרה להבטיח אספקת מים סדירה ואיכותית למשק הישראלי. לקראת ההנפקה הביע משרד האנרגיה את תמיכתו בחברה בפני חברת הדירוג והדגיש את מחויבותו לשמירה על איתנותה הפיננסית.

יו"ר החברה, משה שמעוני, אמר כי תוצאות ההנפקה משקפות את אמון שוק ההון במקורות ובפעילותה. לדבריו, "הגיוס יאפשר לחברה להמשיך את תוכנית ההשקעות הקריטית לפיתוח משק המים, ובהרחבת תשתיות ההולכה והאספקה ברחבי הארץ, במיוחד בתקופה המאופיינת באתגרים אקלימיים ובהתמשכות הבצורת באזור".

את ההנפקה הובילו דיסקונט קפיטל וקונסורציום חתמים שכלל את אי.בי.אי חיתום, לידר חיתום וברק קפיטל.

מקורות היא חברה ממשלתית שהוקמה ב־1937, עוד לפני קום המדינה, ולאחר הקמת המדינה עברה לבעלות מלאה שלה. החברה פועלת תחת פיקוח של רשות החברות הממשלתיות ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, בעיקר משרד האנרגיה והתשתיות ומשרד האוצר.