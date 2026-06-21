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"אם לא מביאים פרויקט לבשלות תוך שנה-שנה וחצי, כבר מגלים איומים חדשים"
האם הדיפנס־טק הישראלי בדרך לפריצה עולמית? בכנס TECH IL של גלובס אמר תא"ל במיל' שמעון צנציפר מ־Ace Capital Partners כי "המשקיע הישראלי יגיע לשם בשנים הקרובות”, בעוד ד"ר יהודית הוכרמן־פרומר מאונדס ישראל צפתה עתיד של "נחילים ולהקות מתוזמנים עם AI בקצה" ● לצד ההזדמנויות העסקיות, המשתתפים העריכו כי האיומים הביטחוניים לא צפויים להיעלם: חן גולן מנקסט ויז'ן טען כי איראן נמצאת ב"הפסקת אש זמנית להתארגנות לסבב הבא", וחמוטל מרידור מקלע הזהירה כי "ציר הרשע משתף פעולה אחד עם השני"
00:00 21/06/2026 11:18
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