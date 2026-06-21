עמי לוטבק, ממייסדי וויז: "אני עדיין קם בבוקר, לוקח רכבת ומנסה לשנות את עולם הסקיוריטי"

מייסד וויז עמי לוטבק סבור כי עידן ה־AI מחייב ארגונים וחברות סייבר לחשב מסלול מחדש: "כל מה שעשינו עד היום צריך להשתנות" ● בכנס TECH IL של גלובס הוא סיפר כיצד ג’מיני השפיעה על ההחלטה להימכר לגוגל, מדוע מודלי AI הפכו לתשתית קריטית, ולמה דווקא היום קל יותר להקים סטארט־אפ וקשה יותר להצליח בו