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עו"ד ערן יניב: "זו שנה חזקה בהייטק אבל פחות כסף זמין לסטארט-אפים ולעסקאות"
בכנס TECH IL של גלובס, אמר עו"ד ערן יניב, שותף וראש מחלקת הייטק (במשותף), משרד פישר (FBC), כי היקף האקזיטים בסך של 84 מיליארד דולר מייצר אופטימיות, ומותג ההייטק הישראלי עדיין חזק בחו"ל - אך הריכוזיות גוברת בקרב החברות שמגייסות ● לצד הצלחת הסייבר, הפינטק ואבטחת המידע, יניב מזהה עלייה בדיפנס-טק ובחלל
00:00 21/06/2026 11:22
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