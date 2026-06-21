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"מתכנתים שמרוויחים מיליון שקל בחודש": איך ייראה ההייטק הישראלי בעקבות מהפכת ה-AI?
בפאנל מורחב של יזמים ומשקיעים שנערך בכנס TECH IL של גלובס, ניסו המשתתפים להעריך איך ייראה שוק ההייטק הישראלי בעקבות מהפכת ה-AI, מי יהיו המרוויחים הגדולים, ומה המדינה יכולה לעשות כדי לשמר את מעמדה בתחום: "לא מאוחר מדי להקים עוד אנתרופיק"
00:00 21/06/2026 11:28
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