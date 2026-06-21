"דווקא בעידן ה-AI ההון האנושי משמעותי יותר - הם אלה שמתכננים, מציבים מטרות ומנהלים את הסוכנים"

מנכ"לית מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח, מיכל ברורמן בלומנשטיק, ומייסד פורט, זוהר עיני נפגשו לשיחה בכנס TECH IL של גלובס ● ברורמן בלומנשטיק: "הערך העיקרי שישראל מביאה הוא היזמות הישראלית, ה- go get it" ● עיני: "חברות שידעו למנף הון אנושי, ידע, יצירתיות – עם AI – יקפצו קדימה"