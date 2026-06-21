ליעד אגמון: "אני לא שוכר ג׳וניורים. שוליית מתכנת עם 35 אלף שקל בחודש ותן ביס"

היזם ומנכ"ל סאנסיי סיפר היום בכנס TECH IL של גלובס על החברה החדשה שהקים, על השפעות ה-AI על תעשיית ההייטק וגם איך הוא בוחר את מי להעסיק ● "אני לא שוכר אנשים צעירים. ג'וניורים צריכים הכוונה, וזה לוקח תשומת לב ממישהו מנוסה"