ליעד אגמון: "אני לא שוכר ג׳וניורים. שוליית מתכנת עם 35 אלף שקל בחודש ותן ביס"

מנכ"ל רשות החדשנות: "אנחנו מזהים בייבי בום של סטארט־אפים"
אלון דוידי: "אנחנו לא רוצים רק לחזור, שדרות צריכה לגדול ל־80 אלף תושבים"
מנכ"ל ארגון פתחון לב: "אנחנו טובים בלהיחלץ מקשיים, אבל לא במניעת בעיות"
מנכ"ל אסם: "הניצחון יהיה בפתיחתם של עוד עשרות מפעלים בפריפריה"
עמי לוטבק, ממייסדי וויז: "אני עדיין קם בבוקר, לוקח רכבת ומנסה לשנות את עולם הסקיוריטי"
"מתכנתים שמרוויחים מיליון שקל בחודש": איך ייראה ההייטק הישראלי בעקבות מהפכת ה-AI?
עו"ד ערן יניב: "זו שנה חזקה בהייטק אבל פחות כסף זמין לסטארט-אפים ולעסקאות"
כרם נבו, סמנכ"לית צמיחה ברשות החדשנות: "השנה יש עלייה בכמות הסטארט-אפים שקמים בישראל"
"לא להעביר את כולם להייטק, להעביר את ההייטק לכולם"
"דווקא בעידן ה-AI ההון האנושי משמעותי יותר - הם אלה שמתכננים, מציבים מטרות ומנהלים את הסוכנים"