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אלונה בר און: "בגלובס מנסים למנוע הסתגרות בבועות מציאות באמצעות ארבע מלים: יותר עובדות פחות דעות"
אלונה בר און מו"ל גלובס, אמרה בפתיחת כנס Tech IL של גלובס, כי בעידן ה-AI יש חשש להישאר מאחור, דבר שמוביל להסתגרות של קהילות בבועות של עצמן או כפי שהתופעה מכונה Insularity ● "התשובה לתופעה זו טמונה ביצירת ערך משותף, הוגנות ושיתוף פעולה, מקצועיות ועקביות", אומרת בר און
00:00 21/06/2026 11:14
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