אלונה בר און: "בגלובס מנסים למנוע הסתגרות בבועות מציאות באמצעות ארבע מלים: יותר עובדות פחות דעות"

אלונה בר און מו"ל גלובס, אמרה בפתיחת כנס Tech IL של גלובס, כי בעידן ה-AI יש חשש להישאר מאחור, דבר שמוביל להסתגרות של קהילות בבועות של עצמן או כפי שהתופעה מכונה Insularity ● "התשובה לתופעה זו טמונה ביצירת ערך משותף, הוגנות ושיתוף פעולה, מקצועיות ועקביות", אומרת בר און