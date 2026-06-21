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אייל פרוינד, מנכ"ל הפניקס ESOP: "למרות כל האתגרים וחוסר הוודאות אנחנו עושים לונג על ההייטק הישראלי"
"אם מישהו היה אומר לנו לפני שנתיים שיהיו עסקאות בסדר גודל של השנה האחרונה, אני לא חושב שמישהו היה מאמין", אמר אייל פרוינד, מנכ"ל הפניקס ESOP בכנס TECH IL של גלובס ● "אם יש משהו שאנחנו רואים שחוזר על עצמו, הוא שההייטק הישראלי ממשיך להתקדם קדימה"
00:00 21/06/2026 11:13
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