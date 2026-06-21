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הילה זיגמן, שותפה בקרן סייברסטארטס: "אנו בנקודה שבה הטכנולוגיה משנה בו-זמנית את ההגנה ואת ההתקפה"
הילה זיגמן, שותפה מנהלת בקרן סייברסטארטס, תיארה בכנס TECH IL של גלובס את הקשיים שיוצרת הבינה המלאכותית ליזמים בתחום הסייבר: "קטגוריה שלא מזהים אותה בשנייה הנכונה – קשה להיכנס אליה אחר-כך" ● לנוכח השינויים המהירים בטכנולוגיה, היא הציעה ליזמים להסתפק בתחזיות לחצי שנה קדימה
00:00 21/06/2026 11:17
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