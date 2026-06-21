מיוון ועד אוסטריה: יבואניות הרכב המקומיות מעמיקות פעילות באירופה

יבואני הרכב הישראלים ממשיכים להעמיק ולהרחיב את פעילותם באיחוד האירופי. כך עולה מנתוני מסירות הרכב של חמשת החודשים הראשונים של 2026 במספר מדינות באיחוד.

השוק "הישראלי" הפעיל ביותר כרגע הוא השוק היווני: מותגים שמיובאים על ידי יבואניות מקומיות שנמצאות בבעלות ישראלית מלאה או חלקית, תפסו בינואר-מאי השנה נתח מצרפי של כ־14% מכלל מכירות כלי הרכב החדשים ביוון.

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המובילה היא קבוצת "איטליאן מושן" בבעלות קבוצת סמלת של מיכאל לוי והשותפה המקומית שלה קבוצת Auto Hellas (המפעילה המרכזית של הזיכיון של Hertz ביוון והבעלים של חברת התעופה Agean Airlines). איטליאן מושן משווקת ביוון את מותגי קבוצת סטלנטיס (פיאט, ג'יפ, אלפא רומאו וליפ), ותפסה בחמשת החודשים הראשונים נתח של כ־5.5% מכלל מכירות הרכב במדינה באותה תקופה עם כ־4,000 אלף מסירות, כולל מסחריות. סמלת אמורה להתחיל בספטמבר גם את השיווק ביוון של המותג LEPAS של צ'רי, בדגש על דגמים היברידיים ופלאג־אין.

אחריה נמצאות רנו ודאצ'יה, שמשווקת ביוון בלעדית על ידי זרוע שיווק הרכב הבינלאומית "גראנד־אוטו" של קבוצת תעבורה, שנמצאת בבעלות משפחת לבנת. שני המותגים האלה תפסו בינואר-מאי 2026 נתח של כ־9.33% מכלל המסירות ביוון - עם כ־6,000 כלי רכב.

ביוון פועלת גם גיאו־מוביליטי מקבוצת יוניון של משפחת חורש, שמשווקת את המותגים ג'ילי וזיקר. אולם החברה עדיין נמצאת בשלבים ראשונים של שיווק וטרם כבשה נתח מהותי.

היבואניות מתחילות לשווק גם בפלח ציי הרכב

ברומניה המותג צ'רי, שמיובא החל מאמצע השנה שעברה על ידי החברה הבת של קבוצת סמלת, "אוטו איטליה", תפס בינואר-מאי נתח של כ־3.3% מכלל המסירות במדינה עם כ־1,650 יחידות.

המותג צ'רי נמצא במקום השני מבין המותגים הסיניים הנמכרים ברומניה השנה, מיד לאחר BYD, שמחזיקה בנתח של כ־3.4% מהמסירות. מותגי הרכב הסיניים ברומניה מתרחבים במהירות ומחזיקים כיום בנתח מצרפי של 12% מסך המסירות.

עוד זירה שמתחילה להיות פעילה היא אוסטריה, שבה מחזיקה קבוצת כלמוביל את זיכיון היבוא והשיווק של המותגים אומודה וג'אקו של קבוצת צ'רי הסינית. שוק הרכב האוסטרי דומה בהיקפו לשוק הישראלי, ובחמשת החודשים הראשונים נמכרו בו כ־130 אלף כלי רכב חדשים. אומודה וג'אקו החלו במסירות פעילות באוסטריה השנה ותפסו בינואר-מאי נתח מצרפי של כ־1.2% מסך המסירות עם כ־1,500 כלי רכב.

בשבועות האחרונים החלה כלמוביל לשווק כלי רכב גם לפלח ציי הרכב באוסטריה, שנחשב שוק מפתח במדינה. בימים אלה מתחילה גם הזרוע האירופית של קרסו מוטורס לשווק במדינה את רכבי צ'רי. 

יוצבו דרישות סייבר חסרות תקדים

מקורות בענף מעריכים כי הסבב הנוכחי עתיד ליישם לראשונה את התפיסה הרחבה המקיפה על הגנת סייבר לרכב שגובשה בשנים האחרונות, בין השאר על ידי מערך הסייבר הלאומי. בעבר יבואנים שמספקים כלי רכב לצה"ל כבר נדרשו "לעקר" את יכולות שידור הנתונים שלהם.

אולם כעת מכסה התפיסה אספקטים רבים נוספים בכל שרשרת התפעול של הרכב. בין השאר יידרשו יבואני הרכב הרלוונטיים להציג אבטחת נתונים ברמה הארגונית כולל דיווח על מתקפות סייבר ברמת כלי הרכב והארגון, פירוט מלא של עדכוני תוכנה וקושחה בכלי הרכב אם כאלה יבוצעו, הגנה על נתוני הרכב ברמת מוסכי השירות, אחסון הנתונים ממחשבי הרכב בשרתים שממוקמים בישראל ועוד.

היפניות בקרב מגננה: שורה של מבצעים והוזלות

הרחבת התחרות מול הסיניות, עליית היקפי היבוא וביקוש "רדום" של השוק הפרטי ממשיכים לייצר מבצעי מכירות ו/או הורדות מחירים לרוחב השוק בדגש על מותגים יפניים, אבל לא רק. השבוע בלבד יצאו לדרך שלושה מהלכי מכירות כאלה.

הראשון הוא מבצע של טויוטה, שבדרך כלל לא מרבה במבצעי מכירות רוחביים. ההנחות במבצע צנועות יחסית למקובל בשוק ונעות בין 2,000 שקל לדגם כמו טויוטה קורולה קרוס לכ־5,000 שקל על דגם דוגמת יאריס קרוס. חלק מהדגמים מקבלים הטבות באבזור כתוספת להנחות הישירות.

במקביל קבוצת מאיר, יבואנית הונדה, השיקה מדיניות מחירים חדשה במותג הונדה כחלק מהניסיון לבצע "קאמבק". המחיר של הונדה ג'אז ירד בכ־5,000 שקל ל־149 אלף שקל, לפני מבצעים. המחיר של הקרוס־אובר הונדה HR-V ירד בכעשרת אלפים שקל לכ-185 אלף שקל, לפני מבצעים. ואילו ה־ZR-V ברמת הגימור ספורט הוזל בכ־15 אלף שקל ל־225 אלף שקל לפני מבצעים. החברה גם הודיעה על כוונה לחדש בשנה הבאה את יבוא הקרוס־אובר הגדול CR-V עם הנעה היברידית בגרסה האמריקאית שלו.

היפנית השלישית היא מיצובישי, שחתכה השבוע במסגרת מבצע זמני את המחיר של הקרוס־אובר מיצובישי אאוטלנדר, בכעשרת אלפים שקל בכל הגרסאות, עם מחיר המתחיל בכ־201 אלף שקל.

מיצובישי אאוטלנדר / צילום: יח''צ

וגם הסינים עוד לא אמרו את המילה האחרונה במלחמת התחרותית. השבוע יצאה BYD במבצע שיתקיים עד 26 ביוני ובמסגרתו היא מציעה הנחות משמעותיות לכל רוחב קשת הדגמים שלה. אלה נעות מכ‏־2,000 עד 4,000 שקל על דגם כמו Atto 2 פלאג־אין ומגיעות עד לכ־28 אלף שקל לדגם הפלאג־אין סדאן סיל 5, שמחירו עומד במבצע על כ־147 אלף שקל. חברת פריזבי החלה לשווק השבוע בישראל שני דגמי קרוס־אובר משפחתיים עם הנעה היברידית מלאה.

הראשון הוא הקרוס־אובר הקומפקטי החדש רנו "סימביוז", שאורכו 4.41 מ', גובהו 1.57 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.64 מ'. הוא מצויד בהנעה היברידית על בסיס מנוע 1.8 ליטר ומנוע חשמלי עם הספק משולב של 160 כ"ס וצריכת דלק ממוצעת מוצהרת של כ־22.7 ק"מ לליטר. יש לו מערך פיקוד דיגיטלי ושתי רמות אבזור במחיר שבין 160 ל־167 אלף שקל.

השני הוא גרסה היברידית ראשונה של הקרוס־אובר "דאסטר" של דאצ'יה. הרכב מצויד כעת במערכת שמשלבת מנוע 1.8 ליטר ומנוע חשמלי בהספק משולב של 155 כ"ס ובסוללה מעט גדולה יותר ומריכת הדלק המשולבת המוצהרת היא 21.3 ק"מ לליטר. הרכב מוצע בשלוש רמות אבזור במחיר שמתחיל בכ־150 אלף שקל, הוזלה של כ־5,000 שקל לעומת הדגם היוצא.