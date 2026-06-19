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הסיניות נותרו בחוץ: צה"ל נערך להצטיידות באלפי משפחתיות לקצינים בכירים

צה"ל נערך לרכש של כ־2,000 כלי רכב תוך החרגת דגמים סיניים והצבת דרישות סייבר מחמירות • ההצטיידות בסבב הנוכחי היא לקצינים בדרגת סא"ל ואל"מ, כמו גם לרבי־נגדים ואזרחים עובדי צה"ל

דובי בן גדליהו 09:25
מכוניות פרטיות בבסיס צה''ל / צילום: דובר צה''ל
מכוניות פרטיות בבסיס צה''ל / צילום: דובר צה''ל

צה"ל נערך לקראת סבב הצטיידות חדש ברכבי ליסינג צמודים במסגרת מכרז המסגרת הכולל שהחל בשנה שעברה, ובו זכו חברות הליסינג אלדן ופרי. ההצטיידות בסבב הנוכחי היא לקצינים בדרגת סא"ל ואל"מ, כמו גם לרבי־נגדים ואזרחים עובדי צה"ל.

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היקף ההצטיידות המשוער הוא כ־2,000 כלי רכב, והוא יתמקד בכלי רכב משפחתיים גדולים, בעיקר דגמי קרוס־אובר וסדאן, שמחיר המחירון שלהם בשוק הפרטי נע סביב 160-200 אלף שקל.

סבב ההצטיידות החדש צפוי להיות יוצא דופן מכמה בחינות. הראשונה היא שהוא צפוי "לסנן" מלכתחילה כלי רכב מתוצרת סין וזאת משיקולי ביטחון נתונים. בנוסף הוא יתמקד בדגמים חסכוניים עם הנעה ירוקה - בעיקר היברידית. במקור שאף הצבא להצטייד גם בדגמים עם הנעת פלאג־אין ובכמות מסוימת של כלי רכב עם הנעה חשמלית מלאה, אולם בפועל כמעט כל כלי הרכב עם הנעה כזו בקטגוריית המחיר והממדים הרלוונטית הם מתוצרת סין.