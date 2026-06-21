האומן הבין-לאומי יעקב אגם הלך לעולמו בגיל 98

יעקב אגם איננו: אחד היוצרים הישראלים הבולטים ופורצי הדרך הלך לעולמו בגיל 98. אגם, שפעל במשך עשורים רבים בסצנת האומנות בישראל ובאירופה, התגורר בפריז - והמשיך לבקר בישראל, ליצור וללמד. האומן עטור הפרסים והשבחים, שקיבל את פרס ישראל בשנת תשפ"ו 2026 הניח אחריו שלושה ילדים.

אגם נולד בשם יעקב גיבשטיין במאי 1928 בראשון לציון. אביו היה הרב יהושע גיבשטיין. בגיל 12 החל לצייר בהשפעת הספר "התאווה לחיים" מאת אירווין סטון - כך סיפר בראיונות. ב-1945 הוא נעצר למשך כשמונה חודשים על ידי הבריטים בחשד שהיה חבר בתנועת מחתרת.

לאחר שחרורו החל ללמוד בבית הספר לאומנות "בצלאל" בירושלים (שנקרא אז "בצלאל החדש"), וב-1949 נסע לציריך כדי להמשיך בלימודיו - ושם גילה את רעיונות האומנות הקונסטרוקטיבית ואת תנועת הבאוהאוס. בהמשך עבר לפריז והתקרב ליוצרים סוריאליסטיים בני התקופה, ובמקביל להתפתחות ביצירתו הוא עבד כמורה בסמינר של הסוכנות היהודית.

בהמשך הוא הרצה במוסדות אקדמיים בישראל (יבנה ומכון ויצמן) וגם בארצות הברית - באקדמיה העברית בקליפורניה ובהרווארד. את פסליו המפורסמים החל ליצור בשנות ה-60. חוקרי אמנות קבעו כי יצירותיו של אגם משלבות בין "איקונוגרפיה יהודית-קבלית" ובין דימויים מופשטים והשפעות אומנותיות רבות, בהן שימוש נרחב בקונספט של דימויים מנוגדים - אנטיתזה ותזה שיוצרים יחד סינתזה. כך למשל פסל המזרקה "מים ואש" שהוצב בכיכר דיזנגוף (והוסר עם הנמכת הכיכר ב-2016), וגם "סלון אגם" שנבנה עבור ארמון האליזה בפריז וחזית מלון דן בתל אביב.

על עבודותיו זכה בפרסים רבים: פרס על מחקר אמנותי מהביאנלה של סן פאולו בברזיל (1963), פרס סנדברג לאומן ישראלי מטעם מוזיאון ישראל (1972), אזרח כבוד של אלבמה (1976), ופרס אונסק"ו לחינוך ב-1996.

ב-2012 דווח כי יצירות של אגם הוצגו במפתיע במוזיאון האומנות שבטהראן. רון, בנו של האומן, אמר כי היצירות הועברו לבכירים איראנים ב-1977 - בזמן שהמשפחה שהתה במדינה, לפני מהפכת האייתולות. "בחלק מהזמן אף היינו אורחים של משפחת המלוכה ששלטה אז במדינה", סיפר.

הקשר בין אגם לבכירים באיראן נותק בעקבות ההפיכה: "הייתה תמונה שלי מאחורי אחד מהמנהיגים הגדולים באירן", אישר אגם בשיחה עם חדשות 12, והוסיף כי "אני חושב שהעבודות שלי גם מתאימות לתפיסת העולם המוסלמית - אנחנו מכבדים את תפיסת העולם המוסלמית ואני לא חושב שיהרסו את היצירות כי מדובר בכל זאת במוצגים בעל ערך תרבותי".

פרטי הנצחתו של יעקב אגם

ארונו יוצב ברחבת מוזיאון אגם, ראשון לציון, ביום שני, כ"ב בסיוון תשפ"ו 22.6.26 בין השעות 14:00 ועד 16:00 אחר הצוהריים. הלוויתו תצא מרחבת בית העלמין הצבאי ברחובות ביום שני בשעה 17:00. השבעה תתקיים במוזיאון אגם, רחוב מישר 1 בראשון לציון.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12.