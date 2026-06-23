600 שקל יותר משנה שעברה: כמה דמי הבראה תקבלו בקיץ הקרוב?

עובדים רבים צפויים למצוא הפתעה נעימה בתלוש השכר שיקבלו בקיץ: דמי ההבראה עולים ב־8% במגזר הפרטי וב־8.5% במגזר הציבורי, ובמקביל בוטל יום ההבראה שנגבה כמס למימון המלחמה - צעד שיתורגם לאלפי שקלים נוספים עבור עובדים רבים.

● מבקר המדינה: בישראל אין תוכנית מערכתית לטיפול באתגרי ההזדקנות

● למרות הצורך הרב בעו"סים - 1,155 תקנים ברשויות המקומיות לא אוישו

סכום זה יגיע על חשבון המעסיקים במקרה של המגזר הפרטי, ועל חשבון המדינה במקרה של המגזר הציבורי, כך מדווחים יו"ר ההסתדרות ארנון בר־דוד ויו"ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי.

איך נקבעים דמי ההבראה?

דמי ההבראה משולמים מדי שנה כתלות בוותק של העובד: עובד שהשלים שנה בודדת מקבל 5 ימי הבראה, ושיעור זה הולך ועולה עד כדי 10 ימים לעובד עם 20 שנות ותק ומעלה.

עובד חדש במגזר הפרטי קיבל בשנה שעברה 4 ימי הבראה בשווי 418 שקלים כל אחד, כלומר 1,672 שקלים בשנה, בעקבות הגזרות שהטילה הממשלה. השנה, עובד חדש במגזר הפרטי יקבל 5 ימי הבראה בשווי 451.5 שקלים כל אחד, כלומר 2,257 שקלים בשנה.

למעשה, העובד הזה יכניס השנה עוד כמעט 600 שקל יותר מאשר בשנה שעברה. לעובדים ותיקים יותר, בייחוד במגזר הציבורי, ההטבה הזאת תהיה שווי יותר מאלף שקל מעל השנה שעברה.

למשל, עובד עם 3 שנות ותק במגזר הפרטי יקבל בתלוש המשכורת עוד 2,709 שקלים. עובד עם 12 שנות ותק במגזר הציבורי ייהנה מ־4,093 שקלים נוספים. דמי ההבראה מחושבים על פי חלקיות המשרה, כך שמי שעובד בחצי משרה יקבל חצי מהסכום.

מה המרוויח המרכזי מההטבה?

מעסיקים מחויבים לשלם לעובדיהם את דמי ההבראה בחודשי הקיץ, בין יוני לספטמבר. החודש המקובל לכך הוא יוני, אך ייתכן שמעסיקים יבחרו לשלם באופן מדורג בכל החודשים הללו, או בחודש אחר בהתאם לבחירתם או ההסכם הקיבוצי שהם מחויבים אליו.

מי שייהנו במיוחד מההעלאה הם עובדי המגזר הציבורי, שלא רק שדמי ההבראה שלהם גבוהים מאלו של המגזר הפרטי, גם שיעור ההעלאה שהוסכם כעת גבוה עוד יותר.

על פי ההסתדרות, הפער בין המגזר הפרטי לציבורי נובע מ"תולדה היסטורית של 30 שנה" ומדגישים שהסכמים קיבוציים ספציפיים נותנים לעיתים דמי הבראה גבוהים עוד יותר. עוד לפי ההסתדרות, הפער לטובת המגזר הציבורי נגזר ממועדי חישוב שונים של מדד המחירים לצרכן, שעלה בחודש אפריל יותר מאשר בחודש מאי.

מה קרה במהלך המלחמה?

בשנת 2025, הוחלט כדי לסייע לממן את המלחמה לנכות יום הבראה אחד מכל העובדים מלבד החלשים ביותר, להם נוכה חצי מהסכום. המעסיקים חויבו לשלם את הכסף בכל זאת, אך העובדים לא קיבלו אותו במלואו. ההפרש למעשה גויס כמעין מס הכנסה.

כעת, לא רק שהקיזוז המדובר בוטל, גם דמי ההבראה עצמם השתדרגו לראשונה מאז 2023. כך שעובדים שכירים צפויים להנות מאלפי שקלים בשכר.

בהתחשב בשני גורמים אלו, מדובר בתוספת של מאות שקלים בשנה עבור 2 עד 3 מיליון שכירים בישראל. כעת, ההסכם הועבר למשרד העבודה, והוא דורש חתימתו של השר יריב לוין לצו הרחבה כך שיחול על כלל העובדים והמעסיקים במשק.