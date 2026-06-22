שני הרוגים ופצוע קשה באירוע הירי במונטריאול

במונטריאול שבקנדה הודיעו הערב (שני) על אירוע ירי בסופר מרקט בשכונה שבה מתגוררים יהודים רבים בעיר. לפי הרשויות ישנם שני הרוגים ופצוע קשה מהירי. שוטרים תועדו מחוץ לסופר וסגרו את הזירה, כ-150 מטרים מבית חב"ד. מתנדב זק"א ל-N12 על האירוע: "אני גר באזור, ושמעתי יריות. ישר העיפו את כולנו לבתים. הבנתי שלפחות שוטר אחד נפגע, ועדיין לא נתפסו כל המחבלים. כרגע כל הרחובות סגורים ברדיוס של 500 מטר".

ברובע שבו בוצע הירי ישנו ריכוז יהודים גבוה, ובית חב"ד - שלא נפגע. האירוע התרחש סמוך למסעדה כשרה מוכרת ולסופרמרקט עם מחלקה כשרה גדולה שמושכת אליה קהל יהודי גדול. עם קבלת הדיווחים הראשוניים עלה החשש כי מדובר בפיגוע נגד הקהילה היהודית אולם הנסיבות עדיין נבדקות. לא ידוע על יהודים שנפגעו באירוע.



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יעקב חגואל, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית אמר לאחר האירוע: מתקפת הטרור האנטישמית במונטריאול קנדה היא קריאת השכמה דחופה לעולם. לא נקבל מציאות שבה יהודים במונטריאול נדרשים להסתגר בבתיהם חשש מטרור אנטישמי. זה בלתי נתפס ובלתי מתקבל על הדעת. זוהי פגיעה אנושה בערכי החופש והביטחון של המערב כולו", הדגיש.

"אני קורא לממשלת קנדה, ולמנהיגי העולם: אל תסתפקו בגינויים ובהצהרות. הגיע הזמן לפעול ביד קשה נגד הטרור האנטישמי, להחזיר את הביטחון לרחובות ולסרס את ההסתה שמובילה לשפיכות דמים כזו. אנחנו לא נרתע ולא נוותר. העם היהודי חזק ומאוחד, ויחד נעמוד מול השנאה הזו וננצח", אמר חגואל.

#BREAKING

Report from Montreal: The shooting is aimed at a kosher supermarket. Main: Initial reports of a shooting incident in a Jewish neighborhood in Montreal, Canada. pic.twitter.com/tAXaTBVHk4 - The Outpost (@outpostosint) June 22, 2026

מהחטיבה הבינלאומית בזק"א נמסר ש"אירוע ירי מתרחש כעת במרכז עסקים יהודי, כוחות המשטרה המקומיים מטפלים באירוע ואנו עוקבים בתקווה שהאירוע יסתיים ללא נפגעים". לפי החשוד מדובר כאמור בפיגוע ויש לפחות שוטר אחד פצוע במקום.

מוישי בלך, מתנדב זק"א שנמצא סמוך לזירה סיפר: "לפי המידע שנמסר עד כה, ישנו דיווח על בני ערובה בתוך הזירה. כוחות המשטרה המקומית פרוסים בכוחות גדולים וסגרו את האזור כולו. האירוע עדיין מתנהל, ובשלב זה ישנם דיווחים על שני חשודים שטרם נתפסו ומסתובבים באזור. אנו מבקשים מהציבור להישמע להנחיות כוחות הביטחון ולהימנע מהגעה למקום".

בשבוע שעבר נעצר בטורנטו אדם בחשד לירי לעבר הקונסוליה האמריקאית.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12