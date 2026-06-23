מהפועלים לדיסקונט: מיכל קיסוס הרצוג מונתה למנכ"לית דיסקונט קפיטל - זרוע ההשקעות של קבוצת דיסקונט. קיסוס הרצוג תחליף בתפקיד את הילה חימי שהודיעה בחודש פברואר על סיום תפקידה כמנכ"לית החברה לאחר כ-11 שנות כהונה. קיסוס כיהנה עד כה כמנכ"לית פועלים טק, זרוע ההייטק של בנק הפועלים, והובילה את פעילות הבנק מול תעשיית ההייטק וקרנות ההון סיכון.

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קיסוס הרצוג (46) מגיעה מתחומי הבנקאות והפינטק. היא כיהנה משנת 2021, במשך כ-5 שנים, כמנכ"לית פועלים טק, זרוע ההייטק של בנק הפועלים, והובילה את פעילות הבנק מול תעשיית ההייטק וקרנות ההון סיכון. קודם לכן, כיהנה כמנכ"לית הבנק הדיגיטלי פפר של בנק לאומי. בדיסקונט מסרו הבוקר כי לאורך הקריירה היא מילאה שורה של תפקידי ניהול בכירים בבנקאות הישראלית ונחשבת לאחת הדמויות הבולטות בחיבור שבין עולם הפיננסיים לתעשיית ההייטק בישראל. בהשכלתה היא בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בכלכלה, מאוניברסיטת תל אביב, ובעלת תואר שני במנהל עסקים (התמחות במימון ושיווק) מאוניברסיטת רייכמן.

דיסקונט קפיטל היא זרוע ההשקעות ובנקאות ההשקעות של קבוצת דיסקונט. החברה, המנהלת פורטפוליו השקעות בהיקף של מיליארדי שקלים. החברה מחזיקה בזרוע חיתום (דיסקונט קפיטל חיתום). דיסקונט קפיטל סיימה את השנה שעברה עם רווח נקי של 388 מיליון שקל, גידול של כ-25% מהתקופה המקבילה אשתקד.

גל עזיבות בפועלים

העזיבה של קיסוס הרצוג את הפועלים מגיעה לאחר גל של עזיבות בכירים בחודש האחרון. בתחילת השבוע היתה זו אחת הדמויות המוכרות בסקטור האנרגיה, ליאור מנצר, מי שישב בחדרי ההנהלה של בנק הפועלים בחתימה על הסכמי המימון המורכבים להקמת תחנות כח שונות כמו תחנת אשכול ואחרות, הוא הודיע בראשון לבנק על פרישתו. מנצר, מנהל סקטור מימון פרויקטים ותשתיות לאומיות בחטיבה העסקית של הבנק, ימשיך לשמש בתור יועץ של הבנק בתחום התשתיות, ומונה לו מחליף שעבד איתו בצוות הקרוב שלו - שחף גלעד.

לפני כחודש עזבו עוד שני בכירים נוספים מהחטיבה העסקית, אילן פרץ - ראש אגף בנקאות מסחרית, יגאל בינדס, מנהל סקטור תשתיות ואנרגיה באגף העסקי, ותום בן דוד, מנהל המשכנתאות הארצי שהחליטו לפרוש מהבנק. בעוד שפרץ ובינדס מסיימים את תפקידם אחרי מעל ל-30 שנים (כל אחד) בהפועלים, בן דוד עזב אחרי 16 שנים בבנק.