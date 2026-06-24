האם ממשלת בנט־לפיד מסרה ללבנון שטח ריבוני?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: ממשלת בנט־לפיד מסרה ללבנון שטח ריבוני במסגרת ההסכם מה לא נכון:

● בג"ץ קבע כי "השטח נושא ההסכם אינו שטח שחל בו המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל"

● בג"ץ ציין כי ממשלת ישראל נמנעה במודע מנקיטת פעולות בעלות "סממנים ריבוניים בשטח" הציון: לא נכון

מה התוכנית של ממשלת ישראל מול חיזבאללה? כשנשאל על כך בכאן ב' שר החקלאות אבי דיכטר, הוא אמר מה לא התוכנית: "לממשלה הזאת בראשות נתניהו לא הייתה ולא תהיה לה שום כוונה ללכת למהלכים מול חיזבאללה בנוסח המהלכים של הממשלה הקודמת - של לתת שטח ריבוני ישראלי כדי להשיג שקט". האם הממשלה הקודמת אכן מסרה שטח ריבוני ללבנון?

דיכטר מתכוון, כמובן, להסכם הגבול הימי שנחתם בין ישראל ללבנון באוקטובר 2022 (כשבראשות הממשלה עמד אז יאיר לפיד). כפי שהסברנו בעבר, במשך שנים הייתה מחלוקת בין ישראל ללבנון לגבי שטח ימי בגודל של כ־860 קמ"ר, המהווים את שטח החפיפה בין התביעה הישראלית לקו 1 ובין התביעה הלבנונית לקו 23 שמדרום לו.

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בהסכם שנחתם לבסוף ב־2022, שני הצדדים הסכימו על סימונו של קו גבול קבוע על בסיס קו 23 (הקו הדרומי יותר, אותו תבעה לבנון). ב־5 הקילומטרים הסמוכים לחוף נשמר הסטטוס־קוו (בהתאם לקו המצופים שסימנה ישראל בעקבות הנסיגה מלבנון בשנת 2000). ב־5 הקילומטרים הבאים ועד קצה המים הטריטוריאליים (12 מיילים ימיים מהחוף, כ־22 ק"מ), הוסכם כי קו התיחום באזור זה ייקבע לפי קו 23, שאותו כאמור דרשה לבנון.

אז האם אותם מים טריטוריאליים ש"נמסרו" לבנון אכן שטח שהיה בריבונות ישראלית? השאלה הזו ממש עמדה למבחן בג"ץ, שכן יש לה משמעות משפטית: על פי חוק יסוד: משאל עם, אם הממשלה החליטה לחתום על הסכם "שלפיו המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל לא יחולו עוד על שטח שהם חלים בו" - אזי הכנסת צריכה לאשר את ההסכם, ולאחר מכן יש להביא אותו לאישור במשאל עם. העותרים טענו שהשטח שנמסר עונה על ההגדרה, ולכן על ההסכם לעבור את התהליך הזה.

ומה פסק בג"ץ? בניגוד לטענת דיכטר, המשנה לנשיאה פוגלמן (כתארו דאז), בהסכמת חברי ההרכב חיות וסולברג, פסק ש"השטח נושא ההסכם אינו שטח שחל בו המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל". לא זו בלבד, אלא שפוגלמן ציין ש"בידי הממשלה היו נתונים הכלים להחיל בצורה מפורשת את המשפט, השיפוט והמינהל בשטח זה, וזאת לא נעשה". "יתר על כן", הוא המשיך, "משרדי הממשלה נמנעו במודע מלנקוט פעולות בעלות סממנים ריבוניים בשטח שמצפון לקו 23" שישראל ויתרה עליו בהסכם, "לרבות במישור הפעילות הצבאית".

משר החקלאות אבי דיכטר נמסר: "מהחוף עד מרחק של 24 ק"מ זהו שטח ריבוני ישראלי לכל דבר, ללא קשר האם מעליו יש חול, עצים או מים. מהשטח שמסרה כך סתם הממשלה הקודמת של בנט ולפיד, יש כ־10 ק"מ שהם שטח ריבוני לכל דבר, בשונה מהמים הכלכליים שמשתרעים מהקילומטר ה־24 ואילך". 

השורה התחתונה: דברי דיכטר לא נכונים. כפי שנפסק בבג"ץ, השטח שנמסר בהסכם עם לבנון ב־2022 הוא לא שטח "שחל בו המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל".