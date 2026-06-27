ברחוב השיטה 45 בשכונת שבעת המינים בדימונה נמכרה דירת שני חדרים בשטח של 34 מ"ר, תמורת 500 אלף שקל. הדירה בקומת קרקע בבניין בן 3 קומות, בבניין שנבנה בשנות ה-70. היא עברה שיפוץ יסודי לפני כשלוש שנים ומושכרת תמורת 2,400 שקל בחודש.

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מחיר השיווק של הדירה עמד על 550 אלף שקל והיא עמדה על המדף כחודשיים.

המוכר הוא משקיע שהחזיק בנכס כשנתיים וחצי והקונה הוא משקיע שאינו גר בעיר.

דירת שני חדרים משופצת בדימונה / צילום: זוהר טישלר

המשקיעים מחפשים הזדמנויות

זוהר טישלר, בעלים משותף של סוכנות התיווך לבל אפ, שייצג את המוכר, מספר כי "הרבה אנשים באו לראות את הדירה. מכיוון שיש בה שוכר ריכזתי את ההצגה שלה לימים מסוימים. באחד מהם הגיעו עשרה מתעניינים יחד.

דירת שני חדרים משופצת בדימונה / צילום: זוהר טישלר

"המתעניינים היו בעיקר משקיעים שמחפשים הזדמנויות בעיר. בדירה יש שוכר שחי בה כבר שנתיים, וזה מעלה את האטרקטיביות שלה.

"באופן כללי יש היצע גדול בעיר, ועסקאות עד 600 אלף שקל קל יחסית לסגור, בעיקר אם הדירות משופצות ויש בהן שוכרים. כמובן שהביקוש לדירות עם ממ"ד מאוד גדל בתקופה האחרונה. אם הדירה לא משופצת ואין בה שוכר, המשקיעים פחות מתקרבים אליה. הם מחפשים נכס מניב עם כמה שפחות התעסקות.

"בשכונות חדשות יותר, כמו שכונת השחר, רוב הרוכשים קנו למגורים ויש שם מחסור בדירות לשכירות. זה כמובן משפיע על דמי השכירות המבוקשים, שיכולים להגיע ל־4,000 שקל לדירת 3 חדרים.

"יש גם מחסור של דירות משופצות באזורים הישנים. יש כמה חברות ששוכרות בעיר דירות רבות בשביל העובדים שלהן - מחברות מלונאות בים המלח ועד חברות בנייה - והן מורידות את ההיצע החופשי בעיר".

דירות יד שנייה שנמכרו

הוד השרון

ברחוב חיים הרצוג, דירת 3 חדרים, 89 מ"ר, בקומה 5 מתוך 18, עם חניה כפולה, ב־2.9 מיליון שקל.

ברחוב אסירי ציון, דירת 4 חדרים, 104 מ"ר, בקומה 8 מתוך 12, עם חניה, ב־3.48 מיליון שקל.

ברחוב טווס ברמות מנחם, דירת 5 חדרים, 146 מ"ר, בקומה 7 מתוך 18, עם חניה כפולה, ב־4.2 מיליון שקל.

ברחוב סוקולוב במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 123 מ"ר, בקומה 9 מתוך 16, ב־2.87 מיליון שקל.

בית שאן

ברחוב עוזי חיטמן בקרית רבין, דירת 4 חדרים, 120 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, עם חניה, ב־1.5 מיליון שקל.

ברחוב מעפילי אגוז, דירת 5 חדרים, 122 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, עם חניה, ב־1.28 מיליון שקל.

גבעת שמואל

ברחוב אורי צבי גרינברג ברמת הדר, דירת 4 חדרים, 83 מ"ר, בקומה 2 מתוך 13, ב־2.53 מיליון שקל.

ברחוב הזיתים בשכונת רמת הדקלים, דירת 5 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 9 מתוך 14, עם חניה כפולה, ב־3.1 מיליון שקל.

ברחוב הרימון, דירת 4 חדרים, 105 מ"ר, בקומה 3 מתוך 16, עם חניה, ב־2.68 מיליון שקל.

מצפה רמון

ברחוב נחל סלעית, דירת 3 חדרים, 74 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3,

ב־840 אלף שקל.

ברחוב עין שחק, בית בן 4 חדרים, 103 מ"ר, עם חצר בשטח 200 מ"ר,

ב־1.3 מיליון שקל.

ברחוב עין עבדת, דירת 3 חדרים, 71 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4,

ב־730 אלף שקל.

חיפה

ברחוב שלון ברמת אלון, דירת 4 חדרים, 82 מ"ר, בקומה 3 מתוך 7, עם חניה, ב־1.75 מיליון שקל.

ברחוב מרסיי בקרית שפרינצק, דירת 3 חדרים, 56 מ"ר, בקומה 2 מתוך 6, ב־1.37 מיליון שקל.

ברחוב ירדנה ארזי בשכונת גבעת זמר, דירת 5 חדרים, 124 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, ב־3.3 מיליון שקל.

ברחוב חרמון בשכנות גאולה, דירת 2.5 חדרים, 55 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־1.07 מיליון שקל.

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